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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Морпіхи за минулу добу знищили 12 окупантів, самохідну артилерійську гармату "Нона", БМП та командно-штабну машину, - ВМС. ІНФОГРАФІКА

Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

Як зазначається, минулої доби, 17 січня, морські піхотинці знищили БМП та 9 окупантів.

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого знищено самохідну артилерійську гармату "Нона", командно-штабну машину та 3 російських військових. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Минулої доби морпіхи знищили 17 окупантів та дві ворожі САУ

Морпіхи за минулу добу знищили 12 окупантів, самохідну артилерійську гармату Нона, БМП та командно-штабну машину, - ВМС 01

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ВМС (1382) ліквідація (3911) знищення (7216)


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Які молодці.. роблять світ чистішим..
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18.01.2023 14:14 Відповісти
Нашим котикам щира подяка за те , що знищують окупантів прицільно і цілодобово👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️❤️❤️❤️
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18.01.2023 15:00 Відповісти
 
 