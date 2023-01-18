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Щоб відновити роботу Запорізької АЕС після деокупації, Україні знадобиться щонайменше два місяці, - "Енергоатом"

заес,аес,запорізька

Після звільнення Запорізької АЕС та її міста-супутника Енергодару українським спецпризначенцям знадобиться щонайменще два місяці для знешкодження всіх вибухових пристроїв. Адже рашисти цілеспрямовано перетворюють найбільшу в Європі АЕС на військову базу, мінуючи все навколо через страх перед ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Енергоатому".

Цей час також необхідний для проведення спеціалістами Енергоатому перевірки стану обладнання і споруд атомної станції та прилеглої території.

"Наразі рашисти не здатні запустити в роботу бодай один енергоблок ЗАЕС, оскільки лінії електропередачі пошкоджені, крім однієї, через яку станція отримує з України живлення на власні потреби", - пише пресслужба.

Крім того, "Росатому" бракує персоналу, позаяк українські патріоти здебільшого відмовляються співпрацювати з окупантами, а компетенцій російських фахівців не вистачає для організації повноцінної роботи ЗАЕС.

"Через простій Запорізької атомної станції та зупинку всіх її енергоблоків відбувається постійна поступова деградація систем і обладнання. Адже не дотримується необхідний температурний режим їх роботи, а блоки перебувають у холодному неробочому стані. Станція не виробляє електроенергію, а тільки споживає її з української енергосистеми (близько 100 МВт на власні потреби)", - додає "Енергоатом"..

У разі пошкодження останньої лінії, яка з’єднує ЗАЕС із вітчизняною енергосистемою, станція перейде в режим блекауту і включаться дизель-генератори. У такому аварійному режимі ЗАЕС після ворожих обстрілів працювала вже п'ять разів. На щастя, жодного разу не сталося відключення ще й дизель-генераторів, що несе ризик ядерної чи радіаційної аварії.

"Поновлення безпеки Запорізької АЕС і повернення її до нормального стану можливе тільки після повного звільнення самої станції та прилеглої території від російських загарбників та передачі контролю над ЗАЕС її легітимному оператору – НАЕК "Енергоатом"", - підсумували в "Енергоатомі"

Також читайте: "Енергоатом" розраховує вивести з ремонту та підключити до енергосистеми 9-й блок АЕС на початку лютого

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Енергоатом (1635) Запорізька АЕС (1404)


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18.01.2023 14:23 Відповісти
Можливо, про це варто буде говорити вже після деокупації, коли буде точно відомо у якому стані все залишиться після окупантів? Забагато порожніх розмов особливо, якщо врахувати, що навіть на підконтрольній території є суттєві проблеми які вирішуються не та швидко, як обіцяють.
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18.01.2023 14:27 Відповісти
Пусті балачки
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18.01.2023 14:35 Відповісти
Для запуску АЕС потрібно ще повернути до 5 тис. персоналу, який зараз знаходиться поза межами Енергодару, на конрольованій території. Не факт, що всі вони повернуться.
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18.01.2023 14:38 Відповісти
Спочатку треба деокупувати, а то до цього часу це все бла-бла-бла
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18.01.2023 14:47 Відповісти
пысдеш, трындешь и пустомельство
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18.01.2023 14:50 Відповісти
спочатку деокупувати, перевірити обладнання, вернути спеціалістів...а тоді тільки про строки...
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18.01.2023 14:52 Відповісти
 
 