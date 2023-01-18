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Імена загиблих пасажирів та пілотів гелікоптера, який впав у Броварах. ФОТОрепортаж (оновлено)

Оприлюднено імена пасажирів та пілотів гелікоптера, що впав у Броварах. Серед них троє осіб з керівництва МВС, троє пілотів від ДСНС, та 3 особи - з числа помічників та охорони міністра.

Імена оприлюднили голова ДСНС Сергій Круг та заступник глави МВС Богдан Драп’ятий, повідомляє Цензор.НЕТ.

"15 людей загинуло, серед яких Денис Монастирський, Євгеній Єнін, Юрій Лубкович. Загинув наш екіпаж: Олександр Василенко, Костянтин Коваленко, Іван Касьянов. Обірвалося життя трьох дітей", - написав Крук.

Пресцентр МВС оприлюднив фотографії своїх загиблих співробітників:

Імена загиблих пасажирів та пілотів гелікоптера, який впав у Броварах 01
Монастирський Денис Анатолійович - Міністр внутрішніх справ України

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Дітей було дуже багато, їх передавали нам через паркан", - школярі розповіли, як надавали першу допомогу постраждалим у Броварах. ВIДЕО

Імена загиблих пасажирів та пілотів гелікоптера, який впав у Броварах 02
Єнін Євгеній Володимирович - Перший заступник Міністра внутрішніх справ України

Імена загиблих пасажирів та пілотів гелікоптера, який впав у Броварах 03
Лубкович Юрій Олегович - Державний секретар МВС України

Імена загиблих пасажирів та пілотів гелікоптера, який впав у Броварах 04
Шутяк Тетяна Володимирівна - Заступник керівника Патронатної служби МВС України

Імена загиблих пасажирів та пілотів гелікоптера, який впав у Броварах 05
Підполковник поліції Павлушко Михайло Миколайович - начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розпочато провадження щодо падіння гелікоптера у Броварах. Серед версій - технесправність, порушення правил польоту, умисні дії, - СБУ

Імена загиблих пасажирів та пілотів гелікоптера, який впав у Броварах 06
Анацький Микола Леонідович - провідний інспектор Департаменту комунікації МВС України

Імена загиблих пасажирів та пілотів гелікоптера, який впав у Броварах 07
Василенко Олександр Миколайович - командир повітряного судна - інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах ЕС225LР, ЄС-14

Імена загиблих пасажирів та пілотів гелікоптера, який впав у Броварах 08
Коваленко Костянтин Олександрович - пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах ЕС225LP, ЄС-145

Імена загиблих пасажирів та пілотів гелікоптера, який впав у Броварах 09
Касьянов Іван Володимирович - бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах прапорщик служби цивільного захисту EC225LP, ЄС-145

Також читайте: "Гвинтокрил кружляв, горів і полетів убік", - очевидиця трагедії у Броварах. ВIДЕО

Не оприлюднено світлини десятого згаданого у публікації - старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрія Маринченка.

"Також унаслідок цієї жахливої трагедії загинули і зазнали травм цивільні громадяни, серед яких є діти. Колектив Міністерства внутрішніх справ України відчуває невимовний біль від втрати людей, справжніх лідерів, які щоденно і цілодобово працювали на безпеку кожного українського громадянина. Висловлюємо співчуття всім рідним і близьким загиблих", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС.

Читайте також: Клименко виконуватиме обов’язки міністра внутрішніх справ, - рішення уряду

Станом на 15:00 відомо, що внаслідок падіння гвинтокрила у Броварах загинуло 14 осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту.

Автор: 

авіакатастрофа (1098) Бровари (280) МВС (3501) ДСНС (5104) вертоліт (878)


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Топ коментарі
+37
Диверсия однозначно .Таких совпадений не бывает
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18.01.2023 14:32
+30
Кстати, к Арестовичу уже СБУ нагрянула? Он там вчера писал, посмотрим что теперь случится после его увольнения, а то в прошлый раз война началась...
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18.01.2023 15:24
+29
Яке право Ви маєте звинувачувати офіцерів?(((( Ви встигли провести розслідування? Вам відомі обставини?
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18.01.2023 14:34
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Упавший в Броварах вертолет был куплен у Франции в 2018 году: у модели EC225 был ряд "врождённых" технических проблем

После ряда авиакатастроф в европейских странах, было обнаружено, что эти еврокоптеры иногда теряют в полете несущий винт, страдая "потенциально катастрофическим сбоем в конструкции". В коробке передач была выявлена проблема, связанная с повреждением подшипников. Модели Super Puma EC225 LP и AS332 L2 даже получали временный запрет на полеты из-за того, что коробка передач разрабатывалась для вертолетов весом до 7 тонн, а стала применяться в моделях тяжелее - 11 тонн.

До 2017 года запреты на полеты "Суперпумы" во многих странах были сняты, так как производитель нашёл способ устранить неисправность. Вертолёты поставляли Украине не новыми, а после использования и были капитально отремонтированы и модернизированы.
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18.01.2023 15:00 Відповісти
Вот уж не знал, что в вертолете есть коробка предач. Век живи - век учись...
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18.01.2023 15:13 Відповісти
тю! там механика с редуктором на пониженную на 48 передач. педаль сцепления над головой.
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18.01.2023 15:25 Відповісти
Точно! Это рядом с ручником и АБС!
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18.01.2023 15:49 Відповісти
ЗСУ і МВС - різні структури з різними бюджетами і потребами. Не треба їх плутати.
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19.01.2023 01:33 Відповісти
Никакая это недиверсия и нетуман.Вертолет просто галимый.
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18.01.2023 14:53 Відповісти
вертоліт літав багато років! І рятував життя..... Він не "голімий"(((((
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18.01.2023 19:56 Відповісти
Не диверсия это. Обычная бравада людей, которые думали, что получив высокие должности,они получили в довесок неуязвимость и бессмертие. Не надо было летать. Есть джипы, поезда, есть помошники, есть телефон, скайп, спацсвязь. В моем понимании, использовать авиацию в стране, где идёт война и любой летательный аппарат воспринимается как враженский дрон или ракета, не горят сигнальные огни на высоких зданиях, можно в двух случаях : боевые действия и эвакуация тяжело раненых или больных. Все другие задачи должны решается при помощы наземного транспорта.
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18.01.2023 23:19 Відповісти
Що робили діти разом з керівництвом МЗС на САНІТАРНОМУ гвинтокрилі , призначенному для евакуації постраждалих ( вмісткість 20 осіб). І чому санітарноюа віацією користуються владні структури ( включно зпрезидентом - скандаа попереднього року),як повітрянним такси? В ппершу годину після трагедіїречник МВЗ сказав, що керівництво літіло у відрядження в бік фронту. З дітьми?
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19.01.2023 18:53 Відповісти
комусь.. та й мені самому.. це може не сподобатися.., але фотограф на борту гвинтокрила трішки по іншому "малює картинку"... бо живу на землі.. досить довго і подібне міг десь бачити..(
нехай вже розбираються відповідні служби..(((
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18.01.2023 14:58 Відповісти
Для ******** про фотографа....Ви дебіли, співчуваю

https://twitter.com/denys_sokolov/status/1615680197298208768?t=rD472cAeUUhttEy15ssvtQ&s=19
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18.01.2023 14:59 Відповісти
Про фотографа нічого поганого не писали.
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18.01.2023 15:19 Відповісти
Невгамовний біль рве серце.
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18.01.2023 15:02 Відповісти
Кстати, к Арестовичу уже СБУ нагрянула? Он там вчера писал, посмотрим что теперь случится после его увольнения, а то в прошлый раз война началась...
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18.01.2023 15:24 Відповісти
Что то, где то, как то, профукали. Ясно что теракт. Просчитано все было заранее. Звучит коряво, старо--- но, болтун, находка для шпиона. Или банальное разгильдяйство и самоуверенность. А ведь война у нас давно. И надолго. Давно нужна цензура, госкомитет обороны, депутатов всех уровней в оборону страны, границу контролировать жестоко, ну и конечно срочно браться за таможню. В смысле половину на фронт сразу, проверить расходы родни итд. При любом результате 50 процентов вкладов в бюджет в три дня. На период войны все звания всех силовых ведомств вкл налоговую и прокуратуру кроме армии понизить до лейтенанта. Не ново. Трибунал для всех. Смешно кому то? Посмейтесь. Кто последним останется.
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18.01.2023 16:36 Відповісти
Вы говорите правильные вещи , умные , но проблема нынешнего руководства страны в том , что умные это для них проблема , грамотные тоже проблема , патриоты особенная проблема , а вот проходимцы, решалы, аферисты, ********* , это их уровень , от сюда и все проблемы .
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18.01.2023 17:10 Відповісти
тільки проходимці рішали, аферисти і піздаболи не захищають країну від ворога, і не роблять необхідних реформ не піднімають ВВП, вони тільки користуютьсяз потенціалу країни і народу і користуються так, що шкодять нам і допомогають ворогові, іншими словами займаються саботажем в корисливих цілях, і є латентними колаборантами, а може й не латентними.
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18.01.2023 17:13 Відповісти
Яка негайна потреба була летіти над житловою забудовою?
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18.01.2023 16:55 Відповісти
якась була.
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18.01.2023 17:11 Відповісти
наприклад?
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18.01.2023 19:47 Відповісти
В СПАМ,КОЗЛОМОРДИЙ !
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18.01.2023 17:25 Відповісти
Ви майте повагу до загиблих....! УКраїна - це Європа! Ми живемо за ЗАКОНОМ....
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18.01.2023 19:21 Відповісти
то маємо зараз гарячкові відмазки, до кінця доби виявиться, що того шміґловця встрелили. І чому він розбився саме от тепер, а не тоді в Карпатах при підльоті до буковеля???
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18.01.2023 17:39 Відповісти
очередное горе для всех, а уши торчат кацапских прихвостней в структуре власти
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18.01.2023 17:05 Відповісти
9 співробітників, 3 дітей?????, хто ще 3?????
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18.01.2023 17:06 Відповісти
Говорят шо пассажиры направлялись на передок... Вопрос, а до чого тодi були з ними дiти в кабiнi?
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18.01.2023 17:11 Відповісти
Угу і одна в погонах та ще 3 без!
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18.01.2023 17:14 Відповісти
На садик дитячий упав гвинтокрил
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18.01.2023 17:56 Відповісти
Не, в статье этот случай виокремлюеться.
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18.01.2023 22:16 Відповісти
Гвитокрыл вроде взорвался рядом из садиком.
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18.01.2023 22:18 Відповісти
Дословно из статьи: "15 людей загинуло, серед яких Денис Монастирський, Євгеній Єнін, Юрій Лубкович. Загинув наш екіпаж: Олександр Василенко, Костянтин Коваленко, Іван Касьянов. Обірвалося життя трьох дітей", - написав Крук... "Також унаслідок цієї жахливої трагедії загинули і зазнали травм цивільні громадяни, серед яких є діти. Колектив Міністерства внутрішніх справ України відчуває невимовний біль від втрати людей, справжніх лідерів, які щоденно і цілодобово працювали на безпеку кожного українського громадянина. Висловлюємо співчуття всім рідним і близьким загиблих", - йдеться у повідомленні. -- получается шо одни дети погибли в кабине с экипажем, другие на подходе к садику.
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18.01.2023 22:23 Відповісти
угу ..на передок вчернігів чи в суми?
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18.01.2023 22:09 Відповісти
Скабєєва надасть...
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18.01.2023 17:20 Відповісти
Кацапи...
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18.01.2023 17:21 Відповісти
Вы разве статью не прочитали?
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18.01.2023 17:30 Відповісти
Pandamonium

@RudijLis

·

https://twitter.com/RudijLis/status/1615719987628351488 54 хв

Виконувати обов'язки загиблого Дениса Монастирського тимчасово буде начальник Нацполіції Ігор Клименко.

Він також раніше брав участь в ганебному судилищі під назвою "справа Шеремета"

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18.01.2023 17:32 Відповісти
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18.01.2023 17:55 Відповісти
А скільки дітей в дитячому садочку загинули ?
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18.01.2023 17:58 Відповісти
Так виходить, що 1 і багато поранених.
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18.01.2023 18:04 Відповісти
писали про троїх і багато з опіками.
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18.01.2023 22:07 Відповісти
Когда еще один слуга народа устроил аварию, то его начальник падал на дурачка,, мол, ничего случилось, жертв же нет. Теперь есть жертвы, невинные дети. монастырский тогда трухина и отмазал.
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18.01.2023 18:12 Відповісти
😢🙏🏻😡
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18.01.2023 19:15 Відповісти
Ще на пам'яті авіакатострофа з польським літаком у Смоленську. Тоді загинули всі вищі посадовці Польші, разом з президентом. А однією з причин було визнано той факт що у сильний туман один з керівників, здається це був міністр оборони, дав наказ пілотам сідати.
Думаю шо це з тієї ж опери. Свідки кажуть що був сильний туман. Тоді яка ж така конче термінова справа вимусила їх летіти??? Впевнений що не було. Звичайно нам зараз будуть розповідати що без Монастирського в Харкові все б стало і вся держава була під загрозою.
Є така закономірність коли високі посадовці так звіздяться, що вважають свою думку єдину правильну, а себе невмирущими. Тому і приймають тупі рішення через які страждають і інші люди, долями яких ці особи з легкістью розпоряджаються.
Але, взагалі, всіх загиблих жаль, особливо дітей які загинули взагалі ні за що.
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18.01.2023 19:46 Відповісти
Як-би ми не ставилися до ЗЕ-леної команди....дуже жаль і загиблих з МВС та пілотів на гвинтокрилі і ,звичайно,дітей....Паскудне життя,скільки нам ще терпіти втрати і оплакувати загиблих?
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18.01.2023 19:58 Відповісти
А фамилии погибших в вертолёте детей ?
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18.01.2023 22:07 Відповісти
там дітей не було. Діти--з дитячого садочка.
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19.01.2023 01:11 Відповісти
""Всего сейчас известно о 16 погибших, из них 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета. 22 пострадавших находятся в больнице, из которых 10 детей"." Ось як написано в Цензорі... Хіба тут щось можна зрозуміти ?
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19.01.2023 10:09 Відповісти
дітей дуже жалко
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18.01.2023 22:34 Відповісти
Щоб там не було, в цих смертях винні кацапи, як і у смертях всіх хто зараз гине в Україні. Кулі, ракети, снаряди, стрес, катастрофи, хвороби, відсутність медицини в державі все це призводить до смертей і у всіх них винні росіяни.
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19.01.2023 00:39 Відповісти
Технические характеристики https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6 Экипаж : 1-2 пилота Пассажировместимость: до 9 пассажиров.про этот вертолет речь? https://ru.wikipedia.org/wiki/Eurocopter_EC145
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19.01.2023 05:56 Відповісти
Знаєте як бридко читати, що Зеленський на камеру розплакалася, що загинув дружаня і знайомець міністр МВС монастирський. Чому вона не плаче, що загинуло троє дітей, на яких упав гвинтокрил монастирського? Бо то не її діти, то діти простих українців на яких цій бабі насрати
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19.01.2023 07:30 Відповісти
А що не бридко у Зе? Є таке ?
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19.01.2023 10:11 Відповісти
Кілька років тому заступник тоді Луценка, а потім заступник Монастирського - Єнін (загинув у цій катастрофі) видав у рашку на тортури інгуша Тимура Тумгоєва. "защищавшего нашу страну в боях с российскими «ихтамнетами». Его разыскивала ФСБ"
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19.01.2023 07:43 Відповісти
Дайте угадаю теперь министром МВС станет Аваков. Чтото мутная это авария
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19.01.2023 12:54 Відповісти
в Украине сидят люди не хуже Путина которые подрывают журналистов возможно и этот вертолет не сам упал. Почему ФСБшник Боцман друг Авакова не сидит в тюрьме?
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19.01.2023 15:18 Відповісти
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