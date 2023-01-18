Імена загиблих пасажирів та пілотів гелікоптера, який впав у Броварах. ФОТОрепортаж (оновлено)

Оприлюднено імена пасажирів та пілотів гелікоптера, що впав у Броварах. Серед них троє осіб з керівництва МВС, троє пілотів від ДСНС, та 3 особи - з числа помічників та охорони міністра.

Імена оприлюднили голова ДСНС Сергій Круг та заступник глави МВС Богдан Драп’ятий, повідомляє Цензор.НЕТ.

"15 людей загинуло, серед яких Денис Монастирський, Євгеній Єнін, Юрій Лубкович. Загинув наш екіпаж: Олександр Василенко, Костянтин Коваленко, Іван Касьянов. Обірвалося життя трьох дітей", - написав Крук.

Пресцентр МВС оприлюднив фотографії своїх загиблих співробітників:



Монастирський Денис Анатолійович - Міністр внутрішніх справ України

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Єнін Євгеній Володимирович - Перший заступник Міністра внутрішніх справ України



Лубкович Юрій Олегович - Державний секретар МВС України



Шутяк Тетяна Володимирівна - Заступник керівника Патронатної служби МВС України



Підполковник поліції Павлушко Михайло Миколайович - начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ

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Анацький Микола Леонідович - провідний інспектор Департаменту комунікації МВС України



Василенко Олександр Миколайович - командир повітряного судна - інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах ЕС225LР, ЄС-14



Коваленко Костянтин Олександрович - пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах ЕС225LP, ЄС-145



Касьянов Іван Володимирович - бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах прапорщик служби цивільного захисту EC225LP, ЄС-145

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Не оприлюднено світлини десятого згаданого у публікації - старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрія Маринченка.

"Також унаслідок цієї жахливої трагедії загинули і зазнали травм цивільні громадяни, серед яких є діти. Колектив Міністерства внутрішніх справ України відчуває невимовний біль від втрати людей, справжніх лідерів, які щоденно і цілодобово працювали на безпеку кожного українського громадянина. Висловлюємо співчуття всім рідним і близьким загиблих", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС.

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Станом на 15:00 відомо, що внаслідок падіння гвинтокрила у Броварах загинуло 14 осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту.