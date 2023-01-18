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Новини
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Трагедія у Броварах: станом на 14:00 виявлено 17 загиблих, з них 4 - діти. Доля однієї дитини невідома

бровари

Станом на 14:00 внаслідок падіння гвинтокрила у Броварах виявлено 17 загиблих осіб, з них 4 дитини та 9 осіб, які перебували на борту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Травмовано 25 осіб (з них 11 дітей), яких госпіталізовано до лікарень (інформація уточнюється). Тривають пошуково-рятувальні роботи підрозділами ДСНС у будівлі ДНЗ, доля одної дитини залишається невідомою", - йдеться у повідомленні.

Психологами ДСНС надано допомогу 51 особі. Від ДСНС залучено 65 осіб та 12 од. техніки, у тому числі кінологічний розрахунок.

На місці надзвичайної ситуації працює МОГ апарату ДСНС.

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. Наразі відомо про 16 загиблих, троє з них - діти. Поранено 29 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сталі відомі імена загиблих пасажирів і пілотів гелікоптера, що впав у Броварах

Трагедія у Броварах: станом на 14:00 виявлено 17 загиблих, з них 4 - діти. Доля однієї дитини невідома 01

Автор: 

Бровари (280) діти (5064) жертви (1792) ДСНС (5104) вертоліт (878)


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Топ коментарі
+26
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18.01.2023 14:39
+12
Божечки, маленькі янголятка.. просто собі йшли до садочка, чи були в садочку.. і як зараз себе картають батьки за те що відправили малечу.
А от керівництво МВС - дуже велике питання, що і чому вони робили на тому гвинтокрилі.
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18.01.2023 14:35
+12
Трагедія в Броварах - це діти загинули, а також наші хлопці на фронті. А ці ментові, що були, що не було - корупціонери- "вульгаріс" і ті, котрі плювати хотіли на простих людей.
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18.01.2023 14:37
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відразу видно- ти спеціаліст. тобі видніше звичайно...
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18.01.2023 14:37 Відповісти
Це якийсь засланий козачок,бо цей пост є від нього на усіх гілках теми. Пише і вірно, але не щиро.
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18.01.2023 14:41 Відповісти
боти...
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18.01.2023 14:42 Відповісти
більше 25 рокі ввіддав авіації
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21.01.2023 17:48 Відповісти
ось зараз побачимо, кого замість них, єрмак захоче призначити, щоб нам сльозами умиватися не прийшлося по загиблому міністру.
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18.01.2023 14:40 Відповісти
Божечки, маленькі янголятка.. просто собі йшли до садочка, чи були в садочку.. і як зараз себе картають батьки за те що відправили малечу.
А от керівництво МВС - дуже велике питання, що і чому вони робили на тому гвинтокрилі.
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18.01.2023 14:35 Відповісти
та які тепер великі питання до них, як вони загинули. А кажуть що летіли на лінію фронту, може щось сталося, хто знає, вони ж і за прикордонників відповідають теж. Літати мусять низько, а через постійні обстріли проблеми з електрикою, сигнальне освітлення що на всяких там вишках і баштах могло не працювати, ще й погода - туман. Але абсолютно точно не летіли щоб розбитися.
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18.01.2023 14:42 Відповісти
А може питання до кацапів - чому вони напали на Україну?
Чи до керівництва МВС в тебе основні питання - чому вони під час війни літають на гвинтокрилах на низькій висоті, щоб кацапська авійція не збила їх ракетою "повітря-повітря" з білорашки?
Багато або тупих українців, або ж кацапської нечисті в коментах....
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18.01.2023 14:53 Відповісти
президенти і премєри інших країн укрзалізницею приїжають. Наш президент теж не гвинтокрилом в гарячі точки літав.
як так боялись бути збитими - авто/поїзд. Так ні, по панські.
до кацапів в мене питань немає, тільки лють і ненависть. а от до наших "можно"владців - трохи назбиралось.
І якщо так переживали за безпеку, що летіли низько, чому весь керівний склад в одному транспорті?
твої аргументи Валерію розбиваються твоїми ж словами. іноді краще промовчати - зійдеш за розумного.
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18.01.2023 15:25 Відповісти
Блд, новий гелікоптер який Рюкзакевич купив на грощі платників податків у Франції...
Це ж вам не радянськы Мі 8, а Airbus
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18.01.2023 14:36 Відповісти
Он был не новый, а б.у. хоть и модернизированный. И эти модели имели дефекты технологические, их даже запрещали использовать некоторые страны
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18.01.2023 15:09 Відповісти
Тобі кажуть що половина гелікоптерів закуплених Рюкзакевичем у Франції були новими, які проблеми у тебе. Всі дані з офіційних джерел.
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18.01.2023 16:41 Відповісти
Трагедія в Броварах - це діти загинули, а також наші хлопці на фронті. А ці ментові, що були, що не було - корупціонери- "вульгаріс" і ті, котрі плювати хотіли на простих людей.
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18.01.2023 14:37 Відповісти
це ми так говоримо, поки замість них єрмак клон татарова не поставив. а може й самого татарова приволокти, вони вже о 15:00 годині готові призначити нового міністра, це звісно ж треба швидко зробити під час війни і все таке інше. Але кого? і ми же дізнаємося тільки по факту. І не на часі критикувати, не на часі вимогати. Так виглядає ніби у єрмака вже все готово, у нього що нескінченний запас корабельних сосєн жіночої і чоловічої статі?
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18.01.2023 14:45 Відповісти
Пілоти гелікоптера - то таке? Дурень...
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18.01.2023 15:47 Відповісти
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18.01.2023 14:39 Відповісти
Ну чому діти гинуть ,невже треба було летіти над містом ,ніби все це планував ворог ?
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18.01.2023 14:50 Відповісти
То правда, бідні батьки будуть тепер все життя самі себе їсти, що дітей до садочку відправили, але винуваті тільки русскіє.
Як би вони не розпочали би війни, ніхто нікуди би не летів, не було би проблем з освітленням в тому числі і з сигнальним, яке сигналізує пілотам гелікоптерів і літаків про небезпеку зіткення.
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18.01.2023 14:50 Відповісти
Сталин убирал людей через плановые операции в больничке...Х-йло новичком...при Кучме практиковались самострелы в голову,причём с контрольным...нет желания быть пророком,но...
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18.01.2023 14:53 Відповісти
Летіли до Харкова , це все про що стало відомо 😠
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18.01.2023 14:56 Відповісти
Борт, який розбився у Броварах, летів у Харківську область, - начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко

«Сьогодні я мав зустріти, мав потиснути руки, мав… побачити не тільки керівників, ні, - Друзів, яких Поважав, яких чекав. Розмовляв вчора, сьогодні, зі всіма, хто був на борту, поговорив і виїхав зустрічати, зустрічав. Неможливо передати словами, неможливо просто повірити! Непопровна втрата! Є люди, після уходу яких залишається пустота! Рідні, близькі, тримайтесь! Вони точно цього б хотіли!» - написав він на Facebook
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18.01.2023 15:08 Відповісти
Страшнейшая трагедия 🙏 Царство небесное
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18.01.2023 15:10 Відповісти
Какая-то прямо полоса неудач и трагедий... ничего, она пройдет обязательно...
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18.01.2023 15:18 Відповісти
Очевидці говорять, що зачечиа за дах багатоповерхівки, потім кружляв над форою, далі - полетів у центр міста, де вже почав падати.
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18.01.2023 15:28 Відповісти
Летели в "гарячую" точку.
Где-то в заповеднике, у пруда, уже грелась банька (она же горячая точка), стыла водка в проруби, готовились гарячие закуски и шлюхи разогревались шампанским.
Жаль погибших. У них была возможность давать показания в суде, над зелеными, но кто-то решил что надо рубить концы и спрятать их в воду. Среди концов: выезды за границу военнообязанных, контрабанда и много предателей среди ментов. После этих событий меня больше всего расстраивает очередное закрытие киосков "дьюти фри" (однозначно работающими под ментовской крышей) в которых такие малоимущие как я могли покупать контрабандные сигареты и спиртное по ценам почти в два раза меньше.
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18.01.2023 16:11 Відповісти
 
 