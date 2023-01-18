Трагедія у Броварах: станом на 14:00 виявлено 17 загиблих, з них 4 - діти. Доля однієї дитини невідома
Станом на 14:00 внаслідок падіння гвинтокрила у Броварах виявлено 17 загиблих осіб, з них 4 дитини та 9 осіб, які перебували на борту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"Травмовано 25 осіб (з них 11 дітей), яких госпіталізовано до лікарень (інформація уточнюється). Тривають пошуково-рятувальні роботи підрозділами ДСНС у будівлі ДНЗ, доля одної дитини залишається невідомою", - йдеться у повідомленні.
Психологами ДСНС надано допомогу 51 особі. Від ДСНС залучено 65 осіб та 12 од. техніки, у тому числі кінологічний розрахунок.
На місці надзвичайної ситуації працює МОГ апарату ДСНС.
Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.
Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. Наразі відомо про 16 загиблих, троє з них - діти. Поранено 29 осіб.
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А от керівництво МВС - дуже велике питання, що і чому вони робили на тому гвинтокрилі.
Чи до керівництва МВС в тебе основні питання - чому вони під час війни літають на гвинтокрилах на низькій висоті, щоб кацапська авійція не збила їх ракетою "повітря-повітря" з білорашки?
Багато або тупих українців, або ж кацапської нечисті в коментах....
як так боялись бути збитими - авто/поїзд. Так ні, по панські.
до кацапів в мене питань немає, тільки лють і ненависть. а от до наших "можно"владців - трохи назбиралось.
І якщо так переживали за безпеку, що летіли низько, чому весь керівний склад в одному транспорті?
твої аргументи Валерію розбиваються твоїми ж словами. іноді краще промовчати - зійдеш за розумного.
Це ж вам не радянськы Мі 8, а Airbus
Як би вони не розпочали би війни, ніхто нікуди би не летів, не було би проблем з освітленням в тому числі і з сигнальним, яке сигналізує пілотам гелікоптерів і літаків про небезпеку зіткення.
«Сьогодні я мав зустріти, мав потиснути руки, мав… побачити не тільки керівників, ні, - Друзів, яких Поважав, яких чекав. Розмовляв вчора, сьогодні, зі всіма, хто був на борту, поговорив і виїхав зустрічати, зустрічав. Неможливо передати словами, неможливо просто повірити! Непопровна втрата! Є люди, після уходу яких залишається пустота! Рідні, близькі, тримайтесь! Вони точно цього б хотіли!» - написав він на Facebook
Где-то в заповеднике, у пруда, уже грелась банька (она же горячая точка), стыла водка в проруби, готовились гарячие закуски и шлюхи разогревались шампанским.
Жаль погибших. У них была возможность давать показания в суде, над зелеными, но кто-то решил что надо рубить концы и спрятать их в воду. Среди концов: выезды за границу военнообязанных, контрабанда и много предателей среди ментов. После этих событий меня больше всего расстраивает очередное закрытие киосков "дьюти фри" (однозначно работающими под ментовской крышей) в которых такие малоимущие как я могли покупать контрабандные сигареты и спиртное по ценам почти в два раза меньше.