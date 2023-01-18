Трагедія у Броварах: станом на 14:00 виявлено 17 загиблих, з них 4 - діти. Доля однієї дитини невідома

Станом на 14:00 внаслідок падіння гвинтокрила у Броварах виявлено 17 загиблих осіб, з них 4 дитини та 9 осіб, які перебували на борту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Травмовано 25 осіб (з них 11 дітей), яких госпіталізовано до лікарень (інформація уточнюється). Тривають пошуково-рятувальні роботи підрозділами ДСНС у будівлі ДНЗ, доля одної дитини залишається невідомою", - йдеться у повідомленні.

Психологами ДСНС надано допомогу 51 особі. Від ДСНС залучено 65 осіб та 12 од. техніки, у тому числі кінологічний розрахунок.

На місці надзвичайної ситуації працює МОГ апарату ДСНС.

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. Наразі відомо про 16 загиблих, троє з них - діти. Поранено 29 осіб.

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