Речник МЗС Ніколенко - Лаврову: Подобається це в Кремлі, чи ні, а Росії доведеться виконувати мирну формулу

Росії доведеться виконувати запропоновану Україною формулу, незважаючи на те, подобається це комусь у Кремлі чи ні.

Про це пише речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова про "безглузду формулу миру" у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що Лавров відповів на мирний план Зеленського словами "Не може бути й мови".

"Лавров вкотре артикулював реальні наміри Росії. Москва категорично не зацікавлена в мирі. Публічні маневри представників російського режиму про готовність до переговорів, "перемир’я на Різдво", очікування на "реальні" пропозиції Заходу - лише димова завіса для підготовки до чергової російської терористичної атаки по Україні. Хороші новини - наші партнери вже давно не звертають уваги на те, що кажуть в МЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

За словами Ніколенка, Україна отримала широку міжнародну підтримку Формули миру Президента Зеленського. Це - комплексний документ із десяти пунктів, втілення яких допоможе відновити мир на українській землі та створить запобіжники для неповторення російської агресії в майбутньому.

"Подобається це комусь в Кремлі, чи ні, але Росії доведеться виконувати мирну формулу. Аби пришвидшити настання цього моменту, команда МЗС на чолі із Дмитром Кулебою продовжуватиме працювати над забезпеченням сил оборони України всією необхідною міжнародною допомогою: танками, системами протиракетної та протиповітряної оборони, ракетами великої дальності, боєприпасами, тренуванням наших захисників та фінансами. Україна переможе, а Росія - програє. Про інше не може бути й мови", - додає речник МЗС.

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