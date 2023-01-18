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Новини Війна
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Речник МЗС Ніколенко - Лаврову: Подобається це в Кремлі, чи ні, а Росії доведеться виконувати мирну формулу

мзс

Росії доведеться виконувати запропоновану Україною формулу, незважаючи на те, подобається це комусь у Кремлі чи ні.

Про це пише речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова про "безглузду формулу миру" у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що Лавров відповів на мирний план Зеленського словами "Не може бути й мови". 

"Лавров вкотре артикулював реальні наміри Росії. Москва категорично не зацікавлена в мирі. Публічні маневри представників російського режиму про готовність до переговорів, "перемир’я на Різдво", очікування на "реальні" пропозиції Заходу - лише димова завіса для підготовки до чергової російської терористичної атаки по Україні. Хороші новини - наші партнери вже давно не звертають уваги на те, що кажуть в МЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

За словами Ніколенка, Україна отримала широку міжнародну підтримку Формули миру Президента Зеленського. Це - комплексний документ із десяти пунктів, втілення яких допоможе відновити мир на українській землі та створить запобіжники для неповторення російської агресії в майбутньому.

"Подобається це комусь в Кремлі, чи ні, але Росії доведеться виконувати мирну формулу. Аби пришвидшити настання цього моменту, команда МЗС на чолі із Дмитром Кулебою продовжуватиме працювати над забезпеченням сил оборони України всією необхідною міжнародною допомогою: танками, системами протиракетної та протиповітряної оборони, ракетами великої дальності, боєприпасами, тренуванням наших захисників та фінансами. Україна переможе, а Росія - програє. Про інше не може бути й мови", - додає речник МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров: Про мирний план Зеленського "не може бути й мови"

Речник МЗС Ніколенко - Лаврову: Подобається це в Кремлі, чи ні, а Росії доведеться виконувати мирну формулу 01

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Лавров Сергій (1581) МЗС (4121) росія (65122) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+12
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18.01.2023 14:49
+8
Згадалось якость "НраВіца нЄ нравІца, тЄрпІ моя красавіца".
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18.01.2023 14:49
+6
Можно еще 1 подпункт добавить - каждый день охапку сена на зоне в камеру лаврова
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18.01.2023 14:53
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Згадалось якость "НраВіца нЄ нравІца, тЄрпІ моя красавіца".
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18.01.2023 14:49 Відповісти
Можно еще 1 подпункт добавить - каждый день охапку сена на зоне в камеру лаврова
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18.01.2023 14:53 Відповісти
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18.01.2023 14:49 Відповісти
Вже вигнали кацапів з України, що такі заяви робите?
Можна не звертати уваги на маячню кацапського мзс, але ж кацапи все ще стирчать на сході і на півдні України!
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18.01.2023 14:50 Відповісти
Найгірше те, що він не один такий. У нас чимало чиновників, які з одного боку у всіх просять аби допомогли зброєю, а з іншого видають такі "переможні" заяви, ніби ЗСУ мало не "парадним маршем" наступають на всіх фронтах і всі проблеми вирішено. От тільки в реальності доводиться скидатися вже не лише на машини та дрони, а й на бинти та хоч якийсь змінний одяг і т.п. для поранених, бо не вистачає всього і воно потрібно ще на вчора.
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18.01.2023 15:07 Відповісти
В Рамштайні при попередніх консультаціях союзниками погоджено негайного надання Україні 100 танків Леопард 1/2 (Польща, зокрема - 14 машин). Це окрім британських Challenger 2 і легких французських та американських легких танків на кшалт Bradley чи Stryker.
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18.01.2023 15:01 Відповісти
мир для ***** это его мгновенная кончина ...предсказуемо что этот кремлевский упырь за проведение войны и убийства украинцев будет держаться до последнего дня...
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18.01.2023 15:03 Відповісти
Україна не може піти на умови Росії бо війна ведеться за те щоб Росія взагалі не мала ніякого впливу на Україну
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18.01.2023 15:08 Відповісти
Замість тупої балаканини просто і рішуче викиздити доцю коняки разом з чоловіком і вилупками з США. І все, риторика буде іншою, а може дєдушка і копита відкине.
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18.01.2023 15:13 Відповісти
Формула миру- це марення, про яке треба забуті і МЗС і його "автору".
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18.01.2023 15:15 Відповісти
Мирную формулу для Мавзолейных уродов однажды придумал Вячеслав Молотов,в девичестве Скрябин....по факту являющийся начальником дохлого Сссра с 1931 года...но прокололся в ноябре 1940 года когда летал в Берлин к братану Гитлеру...именно этот негодяй заставил Гитлера придумать план Барбаросса... сразу после отлёта Молотова в Москву...,так закончился братский договор Молотов-Риббентроп...☠️💀👽👹👺 двух краснопузых идиотов,стоивших миллионов жизней во всем Мире .
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18.01.2023 15:17 Відповісти
Шо ти переживаєш, що їм подобається а що ні. Робимо свою справу.Крапка.
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18.01.2023 15:38 Відповісти
 
 