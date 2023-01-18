Треба допомогти Україні виграти війну, інакше будемо у небезпеці, - президентка Молдови Санду
Президентка Молдови Мая Санду на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі закликала допомогти Україні виграти війну проти Росії.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на NewsMaker.
"Ми віримо в демократію, ми цінуємо демократію, ми хочемо бути частиною вільного світу, і єдине рішення - об'єднатися. Так, це складно, але ми повинні допомогти Україні виграти цю війну, тому що інакше кожен із нас буде в небезпеці… Ми не бачимо Росію в найближчому майбутньому демократичною країною, а це означає, що небезпека зберігається", - заявила Санду.
Вона також розповіла про енергетичну кризу, з якою зіткнулася Молдова.
Санду підкреслила, що Молдова справляється з викликами, "зокрема, завдяки величезній допомозі, яку ми отримали від Євросоюзу і партнерів".
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когда свой Крым и бомбами наконец освободишь???
у вас теперь есть самое современное оружие НАТО
у молдаване пока его нет!!
и второе
там никого освобождать не надо
ибо как падет кремлевский карлик - так сепары сами разбегутся кто куда и войной даже брать не надо!
о своих землях позаботься
мы как нибудь сами разберёмся и не обязательно войно
молдаване очень много воевали и в Афганистане и в 92- ом в приднестровье
опыт есть достаточный
нет только современного оружия от НАТО как в Украине
как дадут тогда посмотрим куда направиться и что делать???
насчет контрабанды
основная если не вся контрабанда до войны осуществлялась с Одессы и ближних южных портов и сепарами с Приднестровья !
Молдаване с правого берега Днестра не имели практически отношения к этой контрабанде
так что вопросы по контрабанде к своим одесситам и прочим которые хорошо дружили и сейчас дружат с нашими сепарами и свободно впускали их на ваши территории!!!!
все вразумил ???
Цікаво, скільки це по шкалі лицемірства?
Хмырям кремля все 14 республик дохлых Советов в пасть насрали...включая труп мавзолейной мумии в ящике лежащей...
Хотя проблема вся именно у этих гуманоидов вечно с КАЛен вставающих🦍🦍🦍👹👺😁
це дві різні речі.
Ну да Бог с ней, главное, что она говорит сейчас. Для нас важно единственное от Молдовы, чтобы она попросила ВСУ изгнать 14 армию в количестве 1500 скрепных поносцев. И взять за это приз - совковые складе ракет и снарядов.
и что Санду говорили в начале войны и чем отличаются ее речи сегодня???
начни с того что Санду была еще до войны на Крымской платформе и осуждала окупацию Крыма и Донбаса- за что нам касапы подняли цену на газ до небес !!!
как в начале войны так и сегодня и Санду и вся Молдова осуждала окупацию территорий и войну против Украины!!
более тебе скажу
молдаввне в начале войны шли днем и ночью на границу и встречали беженцев и брали из к себе домой поили , кормили давали одежду и помогали чем могли !!
таким образом в Молдову были раскрартированы по домам более 500 тыс украинских беженцев
ис всеми молдаване делились последним куском хлеба!!!
это вы вспомнить не можете никто!!!!!
то вам молдаване не укстраивают , то грузины, то армяне итлитл
скоро превратитесь как русня у которых все вокруг враги
в 92- ом Лебедь с своей 14- ой армией тоже грозишься дойти до Бухареста, но дальше Днестра не прошел ибо спалили все его танки причем не натовским оружием которые сегодня имеет Украина - а простыми гранатами или гранотометами или даже бутылками с горючей смесью!!!
ты думаешь что если бы русня дошла до Молдовы - все молдаване сбегут с своих домов или будут сидеть сложа руки!!
все пошли бы воевать до одного
Собираем мы отряд......"
,,Смуглянка"
Можу нагадати що ще зовсім недавно (років 8 тому) в Україні був президент який їв з руки пуйла.
Нажаль Молдова маленька країна і сама впоратись з контингентом військ русні в Придністров'ї на даний момент не зможе попри все бажання.
По техніці (танки, гвинтокрили, артилерія) русня в Придністров'ї має велику перевагу і почувається добре, бо техніку завазозили більш-менш нову ще не так давно, в тому числі і через Україну до 2014 року.
У Молдови важкої техніки зовсім нема, і літаків нема і ПВО нема - тілька бронетранспортери і Хаммери та легка піхота. З голими руками на танки не підеш, а ракет типа Джавеліни не дають. А получити кілька залпів Калібрів по містам з моря можна як це видно з ситуації в Україні, тільки нема чим збивати, від слова зовсім.
Останнім часом почались якісь рухи в справі партнерства з НАТО - тільки це мало і дуже повільно. І то русня уже завила бо боїться що НАТО озброїть Молдову так, що вона буде мати перевагу в озброїнні і може вирішити питання Придністров'я військовим шляхом.
Ось такі справи.
На данный момент Энергоком вообще ничего не закупает у газпрома, весь поток газа идет через трубу из Румынии и закупается на европейской биржи, так что газовый шантаж нам не страшен, весь газпромовский газ идет сейчас в пмр.
пмр делает из него элетроэнергию и продает Молдове, раньше Молдова закупала электричество в Украине, но после сами знаете каких событии это стало невозможным. закупали электричество в Румынии но его и там не хватало и было очень дорогим, потом договорились с пмр в обмен на отказ от газпромовского газа в пользу пмр. конечно схема еще та, но другого выхода нет, люди и так недовольны повышением цен, так что боюсь и эта власть может не устоять. прийдут опять додоны, потом будете еще желеть что плохо думали о Маи, тот уж точно кремлевская подстилка
учитывая что русскоговорящих менее уже чем 4% гагаузы около 3% и некоторые другие нац меньшинств
то есть я думаю соберётся не более 20% по максимуму
и самое неприятное в этой истории что те несколько процентов украинцев которые живут в Молдове в большей части подерживают прокремлевские партии всегда !!
если по статистике уже более миллиона молдаван имеют румынское гражданство!
и очереди у румынского консульства растут с каждым днем и эта цифра увеличиться!
то есть когда цифра наших молдаван перешагнет более половины тех кто получил румынское гражданство - смело можно говорить о воссоединении Молдовы с той же Молдовой которая в большей части осталась за Прутом - а значит и с всей Румынией!
так как это некогда зделала Германия!!!
ибо мы сегодня живем согласно пакту Рибентроп -Молотов о разделе Европы когда нашу Бессарабию аннексировали большевики в 1940- г
и это теперь нужно исправить !
и мы ожидаем нападения с Украины???
обьясни подробней??
А помниться что когда Украина попросила у нее истребители СУ - эта мадам заявила, что у них их малои она не хочет подвергать опасной конфронтации с мацквой свою страну.
в Молдове никогда истребителей СУ небыло на вооружении
не позорься перед народом
некогла были Миг -29 когда были много десятков лет назад проданы в некоторые с раны Азии или Африки
остались несколько штук разбитых самолётов
если тебе нужны колеса от них приходи забирай даром
Не мути до воду
Молдова не имеет возможность помогать военной техникой ибо ее практически нет
а то что молдаване помогли тем что приняли к себе более 500 тыс беженцев в свои дома накормили одели напоили - я думаю это важнее военной помощи!!!
как думаешь???
или читай книжки
в Молдове никогда небыло СУ на вооружении
только МИГ -29 несколько десятков которых после распала совка продали каким то азиатским странам
и осталось еще несколько разобранные и ничему не пригодные!
теперь насчет конфронтации!!
Санду с момента как стала президентом никогда не встречалась с плешивым кремлевским и вырядили когда встретиться!
Карлик всеми силами пытаться нагнуть Санду разными шатнажами
то нам подняли цену на газ выше чем по всей Европе , то по команде Москвы отключили электроэнергию с приднестровской опаской ГРЭС откуда мы получали и мы были вынуждены покупать в ЕС по более высоким ценам итдитд
карлик всеми силами шантажом хотел заставить Санду что бы она явилась на поклон к нему!!
недождалься
более того Санду не ступила ногой на сходняк стран СНГ !!!
Санду уважаемый политик во всем мире
с ней с удовоствием считаются многие известные лица мира
для нее везде любая дверь открыта
я уже не напоминаю что она закончила на отлично Гарвард и работвтало консультантом в международном Банке
туда дураков не берут даже за большие деньги
по этому сначала утираем долго нос прежде чем говорить о Санду
ей аплодировали стоя на лекции в Гарварде а так же тоже стоя в Совете Европы( есть в нете видео)
рекомендую прикрыть язычок насчет Санду
она всегда вела взвешуную политику и никогда не пряталась за словами и делами!!
и половина из них работают в Европе и не все ватники
откуда взял что у нас большой росийского влияние
де вона???
два с половиной разобраных МИГ-а????
Я это понос уже читаю и слушаю скоро год!!!!!!
нет у нас Мигов
запоминай
все давно распроданы и много лет назад