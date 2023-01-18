Треба допомогти Україні виграти війну, інакше будемо у небезпеці, - президентка Молдови Санду

Президентка Молдови Мая Санду на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі закликала допомогти Україні виграти війну проти Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на NewsMaker.

"Ми віримо в демократію, ми цінуємо демократію, ми хочемо бути частиною вільного світу, і єдине рішення - об'єднатися. Так, це складно, але ми повинні допомогти Україні виграти цю війну, тому що інакше кожен із нас буде в небезпеці… Ми не бачимо Росію в найближчому майбутньому демократичною країною, а це означає, що небезпека зберігається", - заявила Санду.

Вона також розповіла про енергетичну кризу, з якою зіткнулася Молдова.

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Санду підкреслила, що Молдова справляється з викликами, "зокрема, завдяки величезній допомозі, яку ми отримали від Євросоюзу і партнерів".