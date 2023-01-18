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Треба допомогти Україні виграти війну, інакше будемо у небезпеці, - президентка Молдови Санду

санду

Президентка Молдови Мая Санду на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі закликала допомогти Україні виграти війну проти Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на NewsMaker.

"Ми віримо в демократію, ми цінуємо демократію, ми хочемо бути частиною вільного світу, і єдине рішення - об'єднатися. Так, це складно, але ми повинні допомогти Україні виграти цю війну, тому що інакше кожен із нас буде в небезпеці… Ми не бачимо Росію в найближчому майбутньому демократичною країною, а це означає, що небезпека зберігається", - заявила Санду.

Вона також розповіла про енергетичну кризу, з якою зіткнулася Молдова.

Також читайте: Президент Євроради Мішель закликає надати Україні танки

Санду підкреслила, що Молдова справляється з викликами, "зокрема, завдяки величезній допомозі, яку ми отримали від Євросоюзу і партнерів".

Автор: 

Молдова (2070) допомога (8341) Мая Санду (254)


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Топ коментарі
+9
Мая, так кто вам мешает? Сформируйте полноценный батальон, а лучше полк, ваших воинов и отправьте нам в помощь, заодно и сами опыт получите для решения уже своих проблем. Вместо разговоров и вечной контрабанды, так сказать, делом покажите ваши устремления и внесите свой вклад в Победу
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18.01.2023 14:55
+8
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18.01.2023 14:53
+8
Чого всі накинулися на неї? Забули, як Молдова допомогла нашим біженцям у перші дні після 24-го лютого? Вона президентка маленької країни, яка не спроможна чинити опір навіть тим оркам, що засіли у неї під боком.
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18.01.2023 15:06
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СРАНЬду, ты когда Приднестровье освободишь от кацапов? Или за молдаван ВСУ все должны сделать? Если сыкотно спмрй то официально Украину попроси помочь.
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18.01.2023 14:52 Відповісти
Встречный вопрос
когда свой Крым и бомбами наконец освободишь???
у вас теперь есть самое современное оружие НАТО
у молдаване пока его нет!!
и второе
там никого освобождать не надо
ибо как падет кремлевский карлик - так сепары сами разбегутся кто куда и войной даже брать не надо!

о своих землях позаботься
мы как нибудь сами разберёмся и не обязательно войно
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18.01.2023 16:40 Відповісти
Він бот "Альоша" і цим все сказано, не звертайте увагу на дегенерата
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18.01.2023 23:54 Відповісти
"Когда падет ..." - ждуны? Ну ждите ждите, ждуны.
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19.01.2023 06:39 Відповісти
Молдаване не понимают, что дело не в старом плешивом хорьке на троне Параши, а в самом конченном населении этой недостраны? Ну, если вы этого не понимаете, то, кто вам доктор?
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19.01.2023 06:51 Відповісти
Ти міркуєш як доросла дитина і схоже єфрейтором звільнився , твій iq між 30 і 50 з 125 пройди тест якщо зможеш і сам побачиш
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19.01.2023 00:18 Відповісти
Это сухой ****** на мокрые стены. У них лаптевые части на их территории, все сидят на контрабанде...... Отметилась подруга для галочки
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19.01.2023 17:02 Відповісти
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18.01.2023 14:53 Відповісти
Так допомагай!
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18.01.2023 14:54 Відповісти
Мая, так кто вам мешает? Сформируйте полноценный батальон, а лучше полк, ваших воинов и отправьте нам в помощь, заодно и сами опыт получите для решения уже своих проблем. Вместо разговоров и вечной контрабанды, так сказать, делом покажите ваши устремления и внесите свой вклад в Победу
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18.01.2023 14:55 Відповісти
Пускай сама свою землю от кацапов освободит в Тирасполе. Там одного полноценного полка с головой. Либо полной блокадой по мирному.
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18.01.2023 16:04 Відповісти
Іван поради кацапською давати не дивно, особливо з печі нажравшись ріпи
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19.01.2023 00:02 Відповісти
Стратег
молдаване очень много воевали и в Афганистане и в 92- ом в приднестровье
опыт есть достаточный
нет только современного оружия от НАТО как в Украине
как дадут тогда посмотрим куда направиться и что делать???
насчет контрабанды
основная если не вся контрабанда до войны осуществлялась с Одессы и ближних южных портов и сепарами с Приднестровья !
Молдаване с правого берега Днестра не имели практически отношения к этой контрабанде
так что вопросы по контрабанде к своим одесситам и прочим которые хорошо дружили и сейчас дружат с нашими сепарами и свободно впускали их на ваши территории!!!!
все вразумил ???
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18.01.2023 16:45 Відповісти
Дуже-дуже повільне та "запіздале" переосмислення цілей від допомоги в обороні до допомоги в перемозі.
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18.01.2023 14:55 Відповісти
Виляти перед кацапами хвостом і заявляти про необхідність допомоги Україні.
Цікаво, скільки це по шкалі лицемірства?
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18.01.2023 14:56 Відповісти
Ави молдавани як Грузія - хочете і рибку з'їсти і на йух сісти?
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18.01.2023 14:59 Відповісти
они не сидят- а сосут
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18.01.2023 15:06 Відповісти
Авжеж, нарешті роздуплилася пані Санду. Майже рік міркувала, що ж сказати.
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18.01.2023 14:59 Відповісти
ну все, санду сказала, пришлет в помощь100метров портянок
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18.01.2023 15:05 Відповісти
Издеваться над Молдовой после распада сраного Совка начал еще генерал Лебедь и его дохлая 14-я армия мавзолейная...
Хмырям кремля все 14 республик дохлых Советов в пасть насрали...включая труп мавзолейной мумии в ящике лежащей...
Хотя проблема вся именно у этих гуманоидов вечно с КАЛен вставающих🦍🦍🦍👹👺😁
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18.01.2023 15:06 Відповісти
Чого всі накинулися на неї? Забули, як Молдова допомогла нашим біженцям у перші дні після 24-го лютого? Вона президентка маленької країни, яка не спроможна чинити опір навіть тим оркам, що засіли у неї під боком.
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18.01.2023 15:06 Відповісти
не спроможна, чи не намагалася?
це дві різні речі.
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18.01.2023 15:42 Відповісти
Я впевнений, що у неї немає такої можливості. Достатньо поглянути на збройні сили Молдови.
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19.01.2023 09:17 Відповісти
А шо слабо взяти і піти на против кишки придністровя?Там той анклав ітак в оточені, зразу перейдуть до складу Молдови!І Україні буде легше і вам.Ясно шо ви всі чекаєте поки наші хлопці гинуть,вам всім так добре,спостерігати і піпеточні військові допомоги надавати...
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18.01.2023 15:09 Відповісти
Ну теперь точно выиграем.
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18.01.2023 15:09 Відповісти
Язиком не допоможеш
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18.01.2023 15:11 Відповісти
За моральную поддержку конечно спасибо. Но вы бы себе для начала помогли...
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18.01.2023 15:11 Відповісти
Сусіди України поступово постигають, що вибору ні у кого немає - тільки знищення московщини. Коли до цього дійде повністю і Схід, такі тенденції вже пішли у Китая і особливо у Японії, то мордор всі разом включаючи його національні утворення загасим.
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18.01.2023 15:19 Відповісти
Циганко,а ти підключитися не хочеш,в твоїй країні все нормально,кацапи красавчики?
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18.01.2023 15:19 Відповісти
Ух ты, как Маня Санду запела... Это посте успехов ВСУ на севере Украины, на харьковщине, изюмщине, в Херсоне. А с начала войны что она блеяла?
Ну да Бог с ней, главное, что она говорит сейчас. Для нас важно единственное от Молдовы, чтобы она попросила ВСУ изгнать 14 армию в количестве 1500 скрепных поносцев. И взять за это приз - совковые складе ракет и снарядов.
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18.01.2023 15:20 Відповісти
Хамло
и что Санду говорили в начале войны и чем отличаются ее речи сегодня???
начни с того что Санду была еще до войны на Крымской платформе и осуждала окупацию Крыма и Донбаса- за что нам касапы подняли цену на газ до небес !!!
как в начале войны так и сегодня и Санду и вся Молдова осуждала окупацию территорий и войну против Украины!!
более тебе скажу
молдаввне в начале войны шли днем и ночью на границу и встречали беженцев и брали из к себе домой поили , кормили давали одежду и помогали чем могли !!
таким образом в Молдову были раскрартированы по домам более 500 тыс украинских беженцев
ис всеми молдаване делились последним куском хлеба!!!
это вы вспомнить не можете никто!!!!!
то вам молдаване не укстраивают , то грузины, то армяне итлитл
скоро превратитесь как русня у которых все вокруг враги
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18.01.2023 16:55 Відповісти
аахаха, насмішила, якшо б Україна програла то Молдови вже не було б, там усю Молодову реально за 3 дні візьмуть, враховуючи сіки там вати. Так шо тупа дура не тупила і защємила придністровья
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18.01.2023 15:21 Відповісти
Не смеши неуч
в 92- ом Лебедь с своей 14- ой армией тоже грозишься дойти до Бухареста, но дальше Днестра не прошел ибо спалили все его танки причем не натовским оружием которые сегодня имеет Украина - а простыми гранатами или гранотометами или даже бутылками с горючей смесью!!!
ты думаешь что если бы русня дошла до Молдовы - все молдаване сбегут с своих домов или будут сидеть сложа руки!!
все пошли бы воевать до одного
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18.01.2023 16:58 Відповісти
Ага, так уже показали, когда с Лебедем воевали.
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18.01.2023 17:56 Відповісти
,,.....Партизанский, молдаванский
Собираем мы отряд......"
,,Смуглянка"
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18.01.2023 15:28 Відповісти
Ніхто перед руснею хвостом зараз не махає, діючий президент Мая не їздить до пуйла на поклони не дивлячись на весь шалений тиск і всередині країни і ззовні щоб іти на поклон до русні.

Можу нагадати що ще зовсім недавно (років 8 тому) в Україні був президент який їв з руки пуйла.

Нажаль Молдова маленька країна і сама впоратись з контингентом військ русні в Придністров'ї на даний момент не зможе попри все бажання.

По техніці (танки, гвинтокрили, артилерія) русня в Придністров'ї має велику перевагу і почувається добре, бо техніку завазозили більш-менш нову ще не так давно, в тому числі і через Україну до 2014 року.

У Молдови важкої техніки зовсім нема, і літаків нема і ПВО нема - тілька бронетранспортери і Хаммери та легка піхота. З голими руками на танки не підеш, а ракет типа Джавеліни не дають. А получити кілька залпів Калібрів по містам з моря можна як це видно з ситуації в Україні, тільки нема чим збивати, від слова зовсім.

Останнім часом почались якісь рухи в справі партнерства з НАТО - тільки це мало і дуже повільно. І то русня уже завила бо боїться що НАТО озброїть Молдову так, що вона буде мати перевагу в озброїнні і може вирішити питання Придністров'я військовим шляхом.
Ось такі справи.
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18.01.2023 15:31 Відповісти
А шо она будет говорить если Энергоком перестанет поставлять в Молдову газ?
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18.01.2023 15:46 Відповісти
Энергоком это полностью гос компания посредник, которая закупает газ из разных источников и продает его компании которая занимается распределением, вы наверное перепутали с Молдовагаз, контрольный пакет акции которой принадлежит газпрому.
На данный момент Энергоком вообще ничего не закупает у газпрома, весь поток газа идет через трубу из Румынии и закупается на европейской биржи, так что газовый шантаж нам не страшен, весь газпромовский газ идет сейчас в пмр.
пмр делает из него элетроэнергию и продает Молдове, раньше Молдова закупала электричество в Украине, но после сами знаете каких событии это стало невозможным. закупали электричество в Румынии но его и там не хватало и было очень дорогим, потом договорились с пмр в обмен на отказ от газпромовского газа в пользу пмр. конечно схема еще та, но другого выхода нет, люди и так недовольны повышением цен, так что боюсь и эта власть может не устоять. прийдут опять додоны, потом будете еще желеть что плохо думали о Маи, тот уж точно кремлевская подстилка
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18.01.2023 16:10 Відповісти
молдаваны ждут румынские войска, а украинских боятся!
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18.01.2023 16:17 Відповісти
те кто ждали румынские воиска устали ждать и сами уехали кто в Румынию, кто в другие европейские страны, осталась вата которая не уехала, они как известно любят родину из далека. так что ситуция шаткая для власти вата и недовольные вполне могут при определенных условиях попросить ввести совсем не те войска которые вы перечислили и Мая хорошо это понимает, о чем и говорится в данной статье
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18.01.2023 16:36 Відповісти
А каким боком не те войска попадут в Молдову, через турецкие авиалинии?
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18.01.2023 16:50 Відповісти
Ваты в Молдове осталось нет так уж и много
учитывая что русскоговорящих менее уже чем 4% гагаузы около 3% и некоторые другие нац меньшинств
то есть я думаю соберётся не более 20% по максимуму
и самое неприятное в этой истории что те несколько процентов украинцев которые живут в Молдове в большей части подерживают прокремлевские партии всегда !!
если по статистике уже более миллиона молдаван имеют румынское гражданство!
и очереди у румынского консульства растут с каждым днем и эта цифра увеличиться!
то есть когда цифра наших молдаван перешагнет более половины тех кто получил румынское гражданство - смело можно говорить о воссоединении Молдовы с той же Молдовой которая в большей части осталась за Прутом - а значит и с всей Румынией!
так как это некогда зделала Германия!!!
ибо мы сегодня живем согласно пакту Рибентроп -Молотов о разделе Европы когда нашу Бессарабию аннексировали большевики в 1940- г
и это теперь нужно исправить !
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18.01.2023 17:08 Відповісти
Расшифруй пожалуйста деталей - почему мы сегодня должны бояться украинского ВСУ????
и мы ожидаем нападения с Украины???
обьясни подробней??
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18.01.2023 17:09 Відповісти
Нарешті дійшло.
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18.01.2023 15:32 Відповісти
шо-то начинаю сомневаться в тормознутости народов. похоже, молдаване переплюнули финнов в три раза.
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18.01.2023 15:38 Відповісти
клоуниця
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18.01.2023 15:42 Відповісти
Это она так осмелела, когда ЗСУ отбило наступление на Николаев и Одессу и взяли Херсон.
А помниться что когда Украина попросила у нее истребители СУ - эта мадам заявила, что у них их малои она не хочет подвергать опасной конфронтации с мацквой свою страну.
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18.01.2023 15:57 Відповісти
Стратег
в Молдове никогда истребителей СУ небыло на вооружении
не позорься перед народом
некогла были Миг -29 когда были много десятков лет назад проданы в некоторые с раны Азии или Африки
остались несколько штук разбитых самолётов
если тебе нужны колеса от них приходи забирай даром
Не мути до воду
Молдова не имеет возможность помогать военной техникой ибо ее практически нет
а то что молдаване помогли тем что приняли к себе более 500 тыс беженцев в свои дома накормили одели напоили - я думаю это важнее военной помощи!!!
как думаешь???
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18.01.2023 17:13 Відповісти
Слышь, ля дорога, на тот момент у вас было 6 исправных СУ-29. Но суть не в этих самолетах а в том, что "она не хочет подвергать опасной конфронтации с мацквой свою страну".
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18.01.2023 18:21 Відповісти
Слышишь ля
или читай книжки
в Молдове никогда небыло СУ на вооружении
только МИГ -29 несколько десятков которых после распала совка продали каким то азиатским странам
и осталось еще несколько разобранные и ничему не пригодные!
теперь насчет конфронтации!!
Санду с момента как стала президентом никогда не встречалась с плешивым кремлевским и вырядили когда встретиться!
Карлик всеми силами пытаться нагнуть Санду разными шатнажами
то нам подняли цену на газ выше чем по всей Европе , то по команде Москвы отключили электроэнергию с приднестровской опаской ГРЭС откуда мы получали и мы были вынуждены покупать в ЕС по более высоким ценам итдитд
карлик всеми силами шантажом хотел заставить Санду что бы она явилась на поклон к нему!!
недождалься
более того Санду не ступила ногой на сходняк стран СНГ !!!
Санду уважаемый политик во всем мире
с ней с удовоствием считаются многие известные лица мира
для нее везде любая дверь открыта
я уже не напоминаю что она закончила на отлично Гарвард и работвтало консультантом в международном Банке
туда дураков не берут даже за большие деньги
по этому сначала утираем долго нос прежде чем говорить о Санду
ей аплодировали стоя на лекции в Гарварде а так же тоже стоя в Совете Европы( есть в нете видео)
рекомендую прикрыть язычок насчет Санду
она всегда вела взвешуную политику и никогда не пряталась за словами и делами!!
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18.01.2023 20:58 Відповісти
Счаз, ***, все брошу и пойду читать книжки про молдован. Модель самолетов - это г8н принципиально, принципиально то, что отказала. Я так понял, что если б были су, а не миги ( писал по памяти и ошибся), то точно бы помогли бы в обе руки? А на счет Санду - кто она и что она из себя представляет меня, с некоторых пор, не интересует. Когда-то радовался, что вместо гандодона в соседнюю страну пришел проевропейский политик.
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18.01.2023 21:37 Відповісти
І про що це? Невже розпочнуть відвойовувати прідністров'є? Ну, Бог у поміч
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18.01.2023 16:25 Відповісти
Майа, подсказываю. Берёшь и помогаешь: 6 мигов для начала.
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18.01.2023 16:33 Відповісти
У них очень большое росийское влияние. практически вся гагаузия за росию. И ей очень не просто. Но хоть морально поддержала. Молодец.
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18.01.2023 16:37 Відповісти
Гагаузия - всего 3%
и половина из них работают в Европе и не все ватники
откуда взял что у нас большой росийского влияние
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18.01.2023 17:15 Відповісти
а ми просили зброю....
де вона???
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18.01.2023 16:54 Відповісти
Какую зброю просили??
два с половиной разобраных МИГ-а????
Я это понос уже читаю и слушаю скоро год!!!!!!
нет у нас Мигов
запоминай
все давно распроданы и много лет назад
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18.01.2023 17:17 Відповісти
Молдова военной помощью действительно помочь не сильно может, но спасибо им за гуманитарную помощь. И что в отличие от тех же грузин не принимает уклонистов и контрабас в рашку не гонит в обход санкциям. А с приднестровьем сами разберутся, если попросят то и мы подсобим.
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18.01.2023 18:18 Відповісти
Да не переживай ты так,чем Украина вам помогла когда русня устроила конфликт в приднестровье,я сам из Украины и прекрассно помню то время,Украина была за рашиков,поэтому теперь из-за почитателей кацапни и имеем в Украине беду.
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19.01.2023 01:06 Відповісти
 
 