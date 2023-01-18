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Новини Війна
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Польща очікує, що союзники відправлять до України до 100 танків, - Моравецький

моравецький

Польща розраховує, що європейські союзники нададуть Україні до 100 бойових танків.

Про це прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав у коментарі Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кілька тижнів тому я розмовляв з канцлером ФРН Олафом Шольцом і намагався переконати його зробити більше. Ми виділимо наші 14 танків Leopard, і тепер ми чекаємо на Leopard від Данії, Фінляндії та Німеччини та інших країн ЄС", - сказав польський прем'єр.

У вівторок канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що веде переговори з союзниками про можливе постачання важких танків Leopard німецького виробництва в Україну. При цьому він зазначив, що будь-які рішення мають бути узгоджені із союзниками.

Також читайте: Екскомандувач НАТО у Європі Кларк: Чудово, що даємо 10 танків. Але Україні потрібні 300-500

Як зазначає Bloomberg, загалом 12 європейських країн мають у своєму розпорядженні танки німецького виробництва Leopard, проте їм потрібен дозвіл Берліна для подальшої передачі цієї техніки.

Автор: 

допомога (8341) танк (2064) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+2
очікувати можна нескінченно, нажаль!
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18.01.2023 15:38
+2
Главное - начать ! А потом пойдут еще и еще.....
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18.01.2023 15:48
+1
Ну не кажіть - 100 ************* танків, яких не вражають рашистські ПТРК,- це могутній броньований кулак для зламу укріпленої оборони ворога та виходу на оперативний простір. Наприклад, прориву рашистської оборони по лінії Василівка-Пологи у напрямку Мелітополя з наступним виходом на лінію Бердянськ- Генічеськ!
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18.01.2023 15:49
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два это тоже до ста
може все таки не менее
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18.01.2023 15:31 Відповісти
очікувати можна нескінченно, нажаль!
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18.01.2023 15:38 Відповісти
Для цього потрібно просто Шольцу десь в тубзіку в Давосі люлей дати. І підуть леопарди...
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18.01.2023 15:40 Відповісти
Шольц робить те, що наказують з-за океану. Навіть тут, на Цензорі, була відповідна стаття.
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18.01.2023 16:10 Відповісти
100 танків? Це ні про що...
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18.01.2023 15:42 Відповісти
Ну не кажіть - 100 ************* танків, яких не вражають рашистські ПТРК,- це могутній броньований кулак для зламу укріпленої оборони ворога та виходу на оперативний простір. Наприклад, прориву рашистської оборони по лінії Василівка-Пологи у напрямку Мелітополя з наступним виходом на лінію Бердянськ- Генічеськ!
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18.01.2023 15:49 Відповісти
Головне, щоб формування того кулака не затяглось на роки...
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18.01.2023 16:24 Відповісти
100, на одну успешную наступательную операцию, хватит. После дадут еще. Залужный вроде 300 просил.
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18.01.2023 16:37 Відповісти
Главное - начать ! А потом пойдут еще и еще.....
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18.01.2023 15:48 Відповісти
Правильно: чтобы не мы просили, а соседи конкретно поддавливали НАТО на мозг.
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18.01.2023 16:00 Відповісти
Шварцнегер вже дав дозвіл, а Шольц?
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18.01.2023 16:55 Відповісти
 
 