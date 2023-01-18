Польща очікує, що союзники відправлять до України до 100 танків, - Моравецький
Польща розраховує, що європейські союзники нададуть Україні до 100 бойових танків.
Про це прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав у коментарі Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Кілька тижнів тому я розмовляв з канцлером ФРН Олафом Шольцом і намагався переконати його зробити більше. Ми виділимо наші 14 танків Leopard, і тепер ми чекаємо на Leopard від Данії, Фінляндії та Німеччини та інших країн ЄС", - сказав польський прем'єр.
У вівторок канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що веде переговори з союзниками про можливе постачання важких танків Leopard німецького виробництва в Україну. При цьому він зазначив, що будь-які рішення мають бути узгоджені із союзниками.
Як зазначає Bloomberg, загалом 12 європейських країн мають у своєму розпорядженні танки німецького виробництва Leopard, проте їм потрібен дозвіл Берліна для подальшої передачі цієї техніки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
може все таки не менее