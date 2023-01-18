При Держкомісії ТЕБ і НС утворять робочу групу для розслідування трагедії у Броварах, - Шмигаль
На позачерговому засіданні Уряд доручив у рамках Державної комісії ТЕБ і НС утворити спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування трагедії в Броварах.
Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, до складу групи увійдуть в. о. міністра внутрішніх справ, керівник ДСНС, представники інших міністерств.
"Зараз на місці працюють усі служби, щоб покроково, детально з’ясувати причини падіння гвинтокрила. Висловлюю свої щирі співчуття родинам. Світла пам’ять усім загиблим", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.
Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб.
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"Трохи про поспішні висновки.
В сухому залишку маємо наступні факти:
1. Гелікоптер міністра МВС летів там, де не мав би летіти без крайньої необхідності - над житловими районами
2. Гелікоптер впав на дитячий садок.
3. Загинули цивільні, в тому числі, діти. Багато дітей поранено.
4. Модель гелікоптер міністра ненадійна і ряд країн, включно Норвегія і Польща, відмовилися від таких машин.
Зараз вам будуть продавати версію теракту. Це логічно. Бо коли б це був теракт, забулось би про політ над містом і незрозумілу купівлю авіахламу, який нікому в Європі був непотрібним, крім українського МВС.
Поки немає висновку комісії, всякі радники будуть такими само ротами, як у Арестовича, розказувати вам про можливість теракту. А журналісти Єдиного Марафону без проблем обернуть можливість теракту в майже доведений факт.
Потім пройде час, ви все забудете і комісія оприлюднить свій висновок про справжню причину авіатрощі, який вже нікого не буде цікавити. Так працює інформаційна політика держави, коли треба позбутися незручних питань.
А хто хоче подискутувати про моральність, етику, неначасі і все таке, скажу, що не маю ніякого бажання бути стриманим. Від чиєїсь недбалості заганули діти, цивільні, співробітники МВС. Всі вони заслуговують на правду, а не солодку брехню про теракти, якою вас будуть кормити.
#Бровари #сум #співчуття"
карети швидкої, не таксі
позашляховики для евакуації, 50 штук, спизжені ДУС у ЗСУ, не таксі.....
все перераховане має рятувати життя а не сраки катати....