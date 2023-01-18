Ютуб буде закрито. А ті, хто ним користуються, будуть виявлені та покарані, - господар терористів "Вагнера" Пригожин

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжує погрожувати фізичною розправою тим, хто незгоден з його позиціями.

Відповідний допис оприлюднено у його телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Цього разу висвітлено позицію щодо продовження роботи Ютубу в Росії.

Пригожин називає дві причини цього: 1) технічна: "абсолютно безглузда думка про те, що більше нема куди викладати відео", 2) ідеологічна: "в Адміністрації президента величезна кількість людей, які думають лише про одне – скоріше Росія програла б війну, скоріше б американці прийшли і відрегулювали нас. Тому що коли ми впадемо до дядечка Сема навколішки, він нас простить за всі гріхи: за те, що ми підтримували проросійські інтереси, за те, що ми підтримували Путіна і за те, що взагалі жили на цій землі".

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"Панове, цього не станеться. Врахуйте: перед американцями мало принизитися. Потрібно це зробити так, щоб їм сподобалося. Але цього ніколи не буде. Вони вас не візьмуть до себе. І тоді ви прийдете до нас, де на вас вже чекатиме кувалда "Вагнера". Ті, хто проти закриття YouTube – це, на мій погляд, люди, які є зрадниками свого народу та своєї країни, зрадниками попередніх та майбутніх поколінь росіян. Вони живуть за кордоном, відпочивають за кордоном, виховують дітей за кордоном, проголошують високі цінності, проте всіляко підтримують Захід і харчуються ним. З цієї причини вони й протистоять тому, щоб YouTube відключили, бо їм дуже важливо слухати розповіді українських лідерів, таких як Фейгін, Гордон тощо. І тому YouTube вони всіляко намагаються зберегти. А ті, хто проти YouTube, хто виступає за те, щоби росіяни дивилися російське і проросійське, сьогодні це простий російський народ. Вони перебувають у Тамбові, у Братську, працюють на заводах, на ГЕСах і не можуть приймати рішення щодо відкриття чи закриття YouTube, бо просто його не дивляться", - вважає Пригожин.

На його думку, зі 100 відсотків роликів на ютубі "приблизно 40% політизовано та спрямовано проти Росії, ще 40% – загальнорозважальний контент і 20% – це спеціалізовані відео для вузьких сегментів аудиторії".

Він закликає перекласти всі потрібні ролики російською та викласти на російські платформи.

"Як би не ламали собі зуби подонки, які удають, що беруть участь, а насправді заважають нам у спецоперації, які носять російські прапори на 9 Травня, але розміщують родичів за кордоном і їдуть до Дубая грати в гольф, найближчим часом YouTube буде закрито. А ті, хто активно користується YouTube, своєю чергою, будуть виявлені та понесуть заслужене покарання після того, як його буде заборонено", - погрожує Пригожин.

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