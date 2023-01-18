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Ютуб буде закрито. А ті, хто ним користуються, будуть виявлені та покарані, - господар терористів "Вагнера" Пригожин

пригожин

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжує погрожувати фізичною розправою тим, хто незгоден з його позиціями.

Відповідний допис оприлюднено у його телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Цього разу висвітлено позицію щодо продовження роботи Ютубу в Росії.

Пригожин називає дві причини цього: 1) технічна: "абсолютно безглузда думка про те, що більше нема куди викладати відео", 2) ідеологічна: "в Адміністрації президента величезна кількість людей, які думають лише про одне – скоріше Росія програла б війну, скоріше б американці прийшли і відрегулювали нас. Тому що коли ми впадемо до дядечка Сема навколішки, він нас простить за всі гріхи: за те, що ми підтримували проросійські інтереси, за те, що ми підтримували Путіна і за те, що взагалі жили на цій землі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін намагається підірвати вплив Пригожина на росіян, - ISW

"Панове, цього не станеться. Врахуйте: перед американцями мало принизитися. Потрібно це зробити так, щоб їм сподобалося. Але цього ніколи не буде. Вони вас не візьмуть до себе. І тоді ви прийдете до нас, де на вас вже чекатиме кувалда "Вагнера". Ті, хто проти закриття YouTube – це, на мій погляд, люди, які є зрадниками свого народу та своєї країни, зрадниками попередніх та майбутніх поколінь росіян. Вони живуть за кордоном, відпочивають за кордоном, виховують дітей за кордоном, проголошують високі цінності, проте всіляко підтримують Захід і харчуються ним. З цієї причини вони й протистоять тому, щоб YouTube відключили, бо їм дуже важливо слухати розповіді українських лідерів, таких як Фейгін, Гордон тощо. І тому YouTube вони всіляко намагаються зберегти. А ті, хто проти YouTube, хто виступає за те, щоби росіяни дивилися російське і проросійське, сьогодні це простий російський народ. Вони перебувають у Тамбові, у Братську, працюють на заводах, на ГЕСах і не можуть приймати рішення щодо відкриття чи закриття YouTube, бо просто його не дивляться", - вважає Пригожин.

На його думку, зі 100 відсотків роликів на ютубі "приблизно 40% політизовано та спрямовано проти Росії, ще 40% – загальнорозважальний контент і 20% – це спеціалізовані відео для вузьких сегментів аудиторії".

Він закликає перекласти всі потрібні ролики російською та викласти на російські платформи.

"Як би не ламали собі зуби подонки, які удають, що беруть участь, а насправді заважають нам у спецоперації, які носять російські прапори на 9 Травня, але розміщують родичів за кордоном і їдуть до Дубая грати в гольф, найближчим часом YouTube буде закрито. А ті, хто активно користується YouTube, своєю чергою, будуть виявлені та понесуть заслужене покарання після того, як його буде заборонено", - погрожує Пригожин.

Також читайте: Пригожин маніпулює інформацією про "захоплення Соледару" і намагається "очорнити" армію РФ, - ISW

Ютуб буде закрито. А ті, хто ним користуються, будуть виявлені та покарані, - господар терористів Вагнера Пригожин 01

Автор: 

YouTube (233) росія (65122) погрози (488) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+74
Я его полностью поддерживаю! ДаЙОШ северную Корею со всеми вытекающими!
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18.01.2023 17:26
+62
Только так...скорей бы...загрызите друг друга...суки...
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18.01.2023 17:24
+55
Відключіть зразу весь інтернет і не заморочуйтеся. А щоб не дивилися через супутики -то і електрику відрубайте
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18.01.2023 17:27
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Пойду на Дождь, послушаю шо пи"дят на козломордии по этому поводу.
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18.01.2023 19:41 Відповісти
Навіщо ці полуміри? Рубайте весь зовнішній інтернет.
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18.01.2023 19:46 Відповісти
та нехай закривають весь інтернет - навіщо він оркам?
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18.01.2023 19:56 Відповісти
Млять,а де ж чебурнет,мав би вже бути😂
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18.01.2023 20:59 Відповісти
Впринципі він правильно робить,якщо раб-тоді в стойло,а вони усі такі,так їм і треба😂
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18.01.2023 21:02 Відповісти
Давай, кухарю, давай заганяй свій мордор швидше за залізний занавіс у всіх сферах. Закінчуй "славноє дєло вождєй лєніна/сталіна", перетвори московію у тюрму народів! Якщо не справишся сам, спитай допомоги у нас, українців; допоможемо. Ви на це цілком заслуговуєте.
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18.01.2023 20:03 Відповісти
Красавчик! Так и нужно, всех кого засекут за просмотром расстреливать на красной площади!
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18.01.2023 20:10 Відповісти
Таке чисто "славянське" рило... отец-юріст рано ушел

Пригожин - https://meduza.io/feature/2016/06/09/pravo-na-zabvenie-evgeniya-prigozhina дважды судимый уголовник
https://meduza.io/feature/2021/06/15/za-chto-v-1981-godu-v-sssr-sudili-evgeniya-prigozhina-kotorogo-teper-ves-mir-znaet-kak-povara-putina-publikuem-tekst-sudebnogo-dokumenta
20 марта 1980 года вечером Бушман, Пригожин, Копаев и Макеко находились в ресторане «Океан». Выйдя из ресторана около 24 часов, они встретили ранее незнакомую Королеву. Пригожин предложил отобрать у нее имущество. Пригожин и остальные с этим согласились (в После чего они догнали Королеву у дома 7 по ул. М. Железняка, где Пригожин и Макеко подошли к Королевой, и Макеко с целью отвлечения Королевой попросила у нее сигарету. Когда Королева открыла сумочку, Пригожин сзади схватил ее за шею и стал душить, а Макеко в это время угрожала Королевой ножом, помогла оттащить Королеву в сторону от дороги. Пригожин продолжал душить Королеву до тех пор, пока она не потеряла сознание, после чего Бушман снял с нее сапоги, один из которых передал Копаеву, а Пригожин и Макеко сняли у потерпевшей золотые серьги стоимостью 50 рублей. С похищенным имуществом все скрылись с места преступления.

(Читайте далі, це лише квіточки):

https://meduza.io/feature/2021/06/15/za-chto-v-1981-godu-v-sssr-sudili-evgeniya-prigozhina-kotorogo-teper-ves-mir-znaet-kak-povara-putina-publikuem-tekst-sudebnogo-dokumenta За что в 1981 году в СССР судили Евгения Пригожина, которого теперь весь мир знает как «повара Путина». Публикуем текст судебного документа - Meduza
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18.01.2023 20:11 Відповісти
хай в рашкі ці звірі роблять один з одним що їм заманеться, якось про#бом, але в Україні пи#ди за злочини проти людства вони вихоплять.
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19.01.2023 02:16 Відповісти
Нехай відразу переходять до Чебурнету ! А то ютуб, то таке.
Доступ в Чебурнет тільки після подвійної верифікації - за логіном та паролем зареєстрованим в фсб та паролем який видає фсб на 1 добу
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18.01.2023 20:38 Відповісти
Давно пора лаптям відключитись від всього "Гейропейського світу" і жити замкнуто, підтримую.
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18.01.2023 20:44 Відповісти
1917
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18.01.2023 21:18 Відповісти
Ахахаха, зачиняй!
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18.01.2023 21:20 Відповісти
Зек рулить на болотах.
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18.01.2023 21:21 Відповісти
Youtub давно прибрали в Китаї та Північній Кореї. Так роблять тоталітарні країни. Це ж зрозуміло. Тут теж сподіваються заткнути вуха своєю пропагандою і щоб нічого повз не проскочило. Але той, хто хоче знати правду, знайде способи її дізнатись. Ставляться впн-сервери за 5 хвилин на будь-якому смартфоні і вперед дивитись ютюб далі.
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18.01.2023 21:52 Відповісти
"Ставляться впн-сервери за 5 хвилин на будь-якому смартфоні і вперед дивитись ютюб далі."

Не так все просто, як вивважаєте.
У КНР, КНДР і Ірані немає заборонених IP-адрес...там є дозволені IP-адреси - а всі інші, які не є дозволеними - заборонені по замовченню. Тому з вірогідністю 99,9% ВПН також буде не доступним.
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18.01.2023 23:36 Відповісти
Чебурнет вам в помощь свинособаки.
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18.01.2023 23:13 Відповісти
Пацан дело говорит , и ещё бункер задраить , чтобы ни одна крыса не смогла оттуда пролезть . Даёшь Женькину конвенцию запретов .
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19.01.2023 01:51 Відповісти
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