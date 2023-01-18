Ютуб буде закрито. А ті, хто ним користуються, будуть виявлені та покарані, - господар терористів "Вагнера" Пригожин
Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжує погрожувати фізичною розправою тим, хто незгоден з його позиціями.
Відповідний допис оприлюднено у його телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Цього разу висвітлено позицію щодо продовження роботи Ютубу в Росії.
Пригожин називає дві причини цього: 1) технічна: "абсолютно безглузда думка про те, що більше нема куди викладати відео", 2) ідеологічна: "в Адміністрації президента величезна кількість людей, які думають лише про одне – скоріше Росія програла б війну, скоріше б американці прийшли і відрегулювали нас. Тому що коли ми впадемо до дядечка Сема навколішки, він нас простить за всі гріхи: за те, що ми підтримували проросійські інтереси, за те, що ми підтримували Путіна і за те, що взагалі жили на цій землі".
"Панове, цього не станеться. Врахуйте: перед американцями мало принизитися. Потрібно це зробити так, щоб їм сподобалося. Але цього ніколи не буде. Вони вас не візьмуть до себе. І тоді ви прийдете до нас, де на вас вже чекатиме кувалда "Вагнера". Ті, хто проти закриття YouTube – це, на мій погляд, люди, які є зрадниками свого народу та своєї країни, зрадниками попередніх та майбутніх поколінь росіян. Вони живуть за кордоном, відпочивають за кордоном, виховують дітей за кордоном, проголошують високі цінності, проте всіляко підтримують Захід і харчуються ним. З цієї причини вони й протистоять тому, щоб YouTube відключили, бо їм дуже важливо слухати розповіді українських лідерів, таких як Фейгін, Гордон тощо. І тому YouTube вони всіляко намагаються зберегти. А ті, хто проти YouTube, хто виступає за те, щоби росіяни дивилися російське і проросійське, сьогодні це простий російський народ. Вони перебувають у Тамбові, у Братську, працюють на заводах, на ГЕСах і не можуть приймати рішення щодо відкриття чи закриття YouTube, бо просто його не дивляться", - вважає Пригожин.
На його думку, зі 100 відсотків роликів на ютубі "приблизно 40% політизовано та спрямовано проти Росії, ще 40% – загальнорозважальний контент і 20% – це спеціалізовані відео для вузьких сегментів аудиторії".
Він закликає перекласти всі потрібні ролики російською та викласти на російські платформи.
"Як би не ламали собі зуби подонки, які удають, що беруть участь, а насправді заважають нам у спецоперації, які носять російські прапори на 9 Травня, але розміщують родичів за кордоном і їдуть до Дубая грати в гольф, найближчим часом YouTube буде закрито. А ті, хто активно користується YouTube, своєю чергою, будуть виявлені та понесуть заслужене покарання після того, як його буде заборонено", - погрожує Пригожин.
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отец-юрістрано ушел
Пригожин - https://meduza.io/feature/2016/06/09/pravo-na-zabvenie-evgeniya-prigozhina дважды судимый уголовник
https://meduza.io/feature/2021/06/15/za-chto-v-1981-godu-v-sssr-sudili-evgeniya-prigozhina-kotorogo-teper-ves-mir-znaet-kak-povara-putina-publikuem-tekst-sudebnogo-dokumenta
20 марта 1980 года вечером Бушман, Пригожин, Копаев и Макеко находились в ресторане «Океан». Выйдя из ресторана около 24 часов, они встретили ранее незнакомую Королеву. Пригожин предложил отобрать у нее имущество. Пригожин и остальные с этим согласились (в После чего они догнали Королеву у дома 7 по ул. М. Железняка, где Пригожин и Макеко подошли к Королевой, и Макеко с целью отвлечения Королевой попросила у нее сигарету. Когда Королева открыла сумочку, Пригожин сзади схватил ее за шею и стал душить, а Макеко в это время угрожала Королевой ножом, помогла оттащить Королеву в сторону от дороги. Пригожин продолжал душить Королеву до тех пор, пока она не потеряла сознание, после чего Бушман снял с нее сапоги, один из которых передал Копаеву, а Пригожин и Макеко сняли у потерпевшей золотые серьги стоимостью 50 рублей. С похищенным имуществом все скрылись с места преступления.
(Читайте далі, це лише квіточки):
https://meduza.io/feature/2021/06/15/za-chto-v-1981-godu-v-sssr-sudili-evgeniya-prigozhina-kotorogo-teper-ves-mir-znaet-kak-povara-putina-publikuem-tekst-sudebnogo-dokumenta За что в 1981 году в СССР судили Евгения Пригожина, которого теперь весь мир знает как «повара Путина». Публикуем текст судебного документа - Meduza
Доступ в Чебурнет тільки після подвійної верифікації - за логіном та паролем зареєстрованим в фсб та паролем який видає фсб на 1 добу
Не так все просто, як вивважаєте.
У КНР, КНДР і Ірані немає заборонених IP-адрес...там є дозволені IP-адреси - а всі інші, які не є дозволеними - заборонені по замовченню. Тому з вірогідністю 99,9% ВПН також буде не доступним.