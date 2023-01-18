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Новини Війна
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Для того, щоб війна в Україні закінчилася, російська агресія має зазнати невдачі, - Шольц

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив у незмінності підтримки України у її боротьбі з російською агресією, заявивши, що Росія вже повністю зазнала невдачі у досягненні своїх імперіалістичних цілей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Шольц наголосив, що розпочата РФ у лютому 2022 року повномасштабна війна проти України "вплинула на всіх нас".

"Росія вже повністю зазнала невдачі у досягненні своїх імперіалістичних цілей. Україна захищає себе з величезним успіхом та вражаючою мужністю", - наголосив канцлер ФРН.

Шольц також заявив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

"Для того, щоб війна закінчилася, російська агресія має зазнати невдачі. Саме тому ми постачаємо Україні озброєння, консультуючись із нашими партнерами", - зазначив він.

Читайте також: Німеччина обговорює із союзниками можливе постачання Україні танків Leopard 2, - Шольц

Також Шольц наголосив, що минулий рік став поворотним у політиці ФРН, оскільки Німеччина стала абсолютно незалежною від російського газу, вугілля та нафти.

Автор: 

Німеччина (7349) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+15
Herr Шольц, надайте нарешті танки, а то словами Україну не захистити. А ще на вас зараз скільки багна виплеснуть. Так що танки краще
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18.01.2023 17:40
+14
Щольц ти просто скажи, даш танки чи нє?
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18.01.2023 17:40
+10
- і для цього я дозволю постачання до ЗСУ танків .
Ну , скажіть це , гер Шольц , ви ж хочете . !!?
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18.01.2023 17:40
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Щольц ти просто скажи, даш танки чи нє?
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18.01.2023 17:40 Відповісти
Уже сказал, что даст к рождеству 10 штук б/у отремонтированных
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18.01.2023 17:42 Відповісти
А якого року?
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18.01.2023 17:43 Відповісти
23
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18.01.2023 17:53 Відповісти
Ні, не дасть
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18.01.2023 18:13 Відповісти
Herr Шольц, надайте нарешті танки, а то словами Україну не захистити. А ще на вас зараз скільки багна виплеснуть. Так що танки краще
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18.01.2023 17:40 Відповісти
Чекаємо на Рамштайн у п'ятницю, повні надії на хороші новини
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18.01.2023 18:20 Відповісти
Ну, фсьо, зараз хєр Шольц прочитає ваш коментар, побачить, шо ви не проти і вже не змушуєте нас самих виробляти танки на зруйнованих орками танкових заводах, та обов'язково ще раз пообіцяє надати свої танки. Так мило з вашого боку.
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18.01.2023 19:37 Відповісти
Таки ви реально хвора людина. Навіщо час витрачаєте на бездарні коменти? Вони мене дістати не можуть.
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18.01.2023 19:45 Відповісти
Хвора людина ви, якщо не можете побачити у моєму коментарі щиру подяку за щедрість. Вам же самим танчіки треба, але ви вирішили віддати їх нам. Це дуже мило.
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18.01.2023 19:58 Відповісти
- і для цього я дозволю постачання до ЗСУ танків .
Ну , скажіть це , гер Шольц , ви ж хочете . !!?
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18.01.2023 17:40 Відповісти
а для цього треба меньше свістіти, а швидше діяти.
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18.01.2023 17:40 Відповісти
Это всё понятно, так шо там по танкам герр Шольц?
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18.01.2023 17:41 Відповісти
це ж геніально! Запишемо як Формула Шольца!
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18.01.2023 17:42 Відповісти
************* шульца, і ***** Меркель - рібентроп....
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18.01.2023 18:04 Відповісти
чтобі вода стала горячєй ее надо подогрєть
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18.01.2023 17:43 Відповісти
Або охолодити пар.
Теж буде гаряча вода.
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18.01.2023 17:49 Відповісти
Шольц перестал жевать сопли Меркель? или таки просто отвлекся...
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18.01.2023 17:44 Відповісти
Так делай что-то а не *****
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18.01.2023 17:45 Відповісти
Ээ,не...Он считает, что делает что-то именно своим пи$дежом.
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18.01.2023 17:51 Відповісти
Нж, ну все вірно, слова класні. А як агресія може зазнати невдачі, коли "консультацвї з партнерами" замінюють прямі постпвки скажімо тих же танків? А гер Шольц не знає, що без важкого озброєння вигнати агресора, завдавши йому поразки таки важко.
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18.01.2023 17:46 Відповісти
Найважливіші слова заретушовані цензурою.
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18.01.2023 18:55 Відповісти
Просто геніальне припущення.
Яка струнка концепція, прямо витвір мистецтва!
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18.01.2023 17:47 Відповісти
Знов "валяє шольца"
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18.01.2023 17:48 Відповісти
Хоч би совість мав оце пи₴діти. Танки давай,придурок.
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18.01.2023 17:49 Відповісти
Німецька нація завжди була сильна у формальній логіці. Кант, Гегель....
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18.01.2023 17:50 Відповісти
Здоровий глузд: росія...

Шольц: росія...

Здоровий глузд: має...

Шольц: має...

Здоровий глузд: програти!

Шольц: ...

Шольц: російська агресія має зазнати невдачі

Здоровий глузд: 🤬
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18.01.2023 17:51 Відповісти
Бухгалтер Шольц боится обидеть паРашу грубыми словами и виляет хвостом как шелудивый пес-"Росийская агрессия должна потерпеть неудачу".Старая КГБ-шная шлюха Меркель апплодирует тебе стоя,ссыкливый олень.Для того,что бы не было кацапской агрессии-россия должна исчезнуть с карты мира.И Украина ей в этом поможет.
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18.01.2023 17:51 Відповісти
Танки де?
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18.01.2023 17:51 Відповісти
Респект Шольца за слова!! Пильнуйте ФРН, бо там агентури від *****, як грязі після дощу!! Шрьодер та Меркель завезли від «друха валадіміра» такого лайна, Дойчебанк в курсі дєла..

Головне, щоб слова не розходилися з ділами!!
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18.01.2023 18:17 Відповісти
НЕТ ,УКРАИНА ПОБЕДИТ ,НО БЕЗ шольца ... хватит цитировать этого борца за УКРАИНУ .
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18.01.2023 18:21 Відповісти
шлях до повернення окупованого кацапами Кенінгсбергу лежить через поставлені Україні танки, літаки, системи ППО.... подумай про це, Шольц.
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18.01.2023 18:32 Відповісти
Та ти шо?! Оце так свіжа думка!
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18.01.2023 18:32 Відповісти
"Для того, щоб війна закінчилася, російська агресія має зазнати невдачі." - і знову якісь пом'якшені формулювання. Чи колись воно наважиться сказати "Україна має перемогти та повністю звільнити свої території"?
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18.01.2023 18:41 Відповісти
Боягуз.
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18.01.2023 18:47 Відповісти
Крепко москали его за яйца держут, даже двумя руками.
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18.01.2023 18:49 Відповісти
Шольц один із найцінніших агентів товаріща Меркель.
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18.01.2023 19:13 Відповісти
А як же ж вона її зазнає, якщо пан Шольц старанно блокує надання танків?
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18.01.2023 19:14 Відповісти
Саме тому ми постачаємо Україні озброєння, консультуючись із нашими рашистськими партнерами, яке нам не варто постачати.зокрема танків. - холуй прорашистський
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18.01.2023 19:21 Відповісти
Танки где , звиздеть не танками ворочать
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18.01.2023 19:31 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2023/01/18/poroshenko-zhorstko-vidpoviv-putinu-rosiyanam-dovedetsya-pokynuty-terytoriyu-********/ Петро Порошенко в інтерв'ю французькому телеканалу LCI заявив, що російська армія буде змушена покинути Україну .

«Я знаю, що ви декілька днів тому були у Бахмуті. Сьогодні лавров заявив, що США створили коаліцію, де майже всі європейці, які входять в НАТО, і члени Євросоюзу. І через Україну США нібито хочуть вести війну проти росії. Що ви можете на це відповісти?», - запитала ведуча LCI.
Порошенко зауважив, що амбіції російського диктатора путіна з початку повномасштабного вторгнення звузились від планів захопити Київ до намагання просунутись від Соледара до Бахмута.
«Вони планували захопити Україну за три дні, я хочу наголосити, що вони погрожували взяти Харків, Чернігів, Суми, Київ. А на сьогоднішній день амбіції путіна звузилися до 20 кілометрів відстані від Соледара до Бахмута. Туди кинуті найкращі російські сили - від десантників до зеків «вагнера». І навіть там вони не зможуть забезпечити собі будь-яке стратегічне чи оперативне просування. Збройні Сили України зупинили їх після вдалих наступальних операцій в Харкові, Києві, Херсоні», - наголосив Порошенко.
«росія воює не лише з Україною. Вони воюють проти свободи, вони воюють проти наших цінностей. Вони воюють проти всього демократичного світу. Не українці прийшли на російську територію, а росіяни прийшли на нашу землю, вбивають наших дітей, вбивають наших жінок, вбивають українців», - констатує п'ятий Президент.
«Якщо хтось хоче встановити мир, то шлях до миру дуже короткий. Перше - негайне виведення російських окупаційних військ з окупованої української території в межах кордонів 1991 року. Друге - звільнення української території і визнання наших кордонів. Третє - притягнення до відповідальності за військові злочини військових злочинців, які прийшли на нашу територію зі зброєю. І четверте - репарації, які Україна має отримати за компенсацію тих руйнівних наслідків, які спричинені російською армією, російською агресією», - наголошує Порошенко.
Він також заявив, що західні партнери України на найближчому засіданні групи «Рамштайн» мають надати нам зброю, яка призведе до стратегічного перелому у війні. Порошенко подякував президенту Макрону за рішення щодо постачання броньованої техніки, включаючи легкі танки AMХ-10 та броньовані машини Bastion.
«Сьогодні у нас знаходяться канадські урядовці, які прийняли рішення щодо постачання нам 200 броньованих автомобілів», - зазначив Порошенко.
«Я хочу, щоб ми всі розуміли: символічні постачання танків, броньованої техніки, ракет - це важливо як символ. Але в умовах широкомасштабної, найбільшої після закінчення Другої світової війни - це не в повній мірі навіть відновлює ті втрати, які несе українське військо, боронячи вільний демократичний світ», - зауважив п'ятий Президент.
«Тому ми дуже покладаємося на зустріч в «Рамштайні» антипутінської коаліції, яка має прийняти рішення щодо надання нам партії зброї, яка змінить хід війни», - наголошує Порошенко.
«Коли буде прийнято рішення про надання нам системи протиповітряної оборони, включно з Patriot, французькі ракети протиповітряної оборони, німецькі танки Leopard 2, які ми очікуємо отримати, величезну кількість броньованих машин, включно з Bastion і AMХ - росіяни відчують, що їм доведеться покинути територію України», - вважає Петро Порошенко.
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18.01.2023 19:48 Відповісти
...і додав: "Але танки Україні я усе одно не дам..."
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18.01.2023 19:50 Відповісти
ауф
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18.01.2023 20:15 Відповісти
"Невдачі" - звучить якось дуже распливчато. Сказав би просто - ПОРАЗКИ.
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18.01.2023 20:59 Відповісти
Двуликий как Ангела Меркель!!!
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18.01.2023 21:08 Відповісти
" Для того щоб війна закінчилася, російська агресія повинна зазнати невдачі". Це із розряду після ночі буде день й навпаки. Не хочеться говорити погано про керівника країни яка нам допомагає. Але герр Шольц Ви взагалі-то адекватні.
Дайте нам танки, снаряди й інші ништяки, які можете нам швидко надати й далі говоріть нісенітниці, які Ви говорите.
Чи Ви образилися на нашого дебіла Мельника, що він Вас назвав ліверною ковбасою. Не ображайтеся дипломат Мельник просто зелений довбо*об, а на хворих не ображаються. Надайте краще нам зброю...
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18.01.2023 21:18 Відповісти
Какой хитрый фраер прям удивительно.
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18.01.2023 23:16 Відповісти
 
 