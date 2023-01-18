Для того, щоб війна в Україні закінчилася, російська агресія має зазнати невдачі, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив у незмінності підтримки України у її боротьбі з російською агресією, заявивши, що Росія вже повністю зазнала невдачі у досягненні своїх імперіалістичних цілей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Шольц наголосив, що розпочата РФ у лютому 2022 року повномасштабна війна проти України "вплинула на всіх нас".

"Росія вже повністю зазнала невдачі у досягненні своїх імперіалістичних цілей. Україна захищає себе з величезним успіхом та вражаючою мужністю", - наголосив канцлер ФРН.

Шольц також заявив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

"Для того, щоб війна закінчилася, російська агресія має зазнати невдачі. Саме тому ми постачаємо Україні озброєння, консультуючись із нашими партнерами", - зазначив він.

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Також Шольц наголосив, що минулий рік став поворотним у політиці ФРН, оскільки Німеччина стала абсолютно незалежною від російського газу, вугілля та нафти.