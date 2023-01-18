Якщо ми хочемо досягти мирного рішення шляхом переговорів завтра, ми повинні надати Україні більше зброї сьогодні, - Столтенберг
Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг повторив заклик збільшити постачання зброї до України, бо настав "переломний момент у війні".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, таке Столтенберг сказав в інтерв’ю агенції Reuters на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
"Це переломний момент у війні і необхідність значного збільшення підтримки України. Якщо ми хочемо досягти мирного рішення шляхом переговорів завтра, ми повинні надати більше зброї сьогодні", – пояснив він.
Генсек НАТО також підтвердив, що між країнами Альянсу тривають консультації щодо надання Україні танків. Водночас він привітав рішення Британії відправити Києву свої танки Challenger 2.
За словами Столтенберга, Україна потребує більше систем протиповітряної оборони й бронетехніки, а також боєприпасів, запасних частин і можливостей технічного обслуговування, щоб гарантувати, що наявне озброєння продовжує функціонувати.
Він сказав, що ситуація на фронтах бойових дій стабілізувалася протягом останніх тижнів, але тривалі запеклі бої в місті Бахмут на сході продемонстрували важливість надання більшої кількості озброєння для підтримки України.
"Президент Путін не демонструє жодних ознак готовності до миру, тож він має усвідомити, що не може перемогти на полі бою", – додав Столтенберг.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1) Репарации и контрибуции.
2) Выдача в Украину и суды над всеми военными преступниками.
3) Ров с крокодилами, колючая проволока и автоматические пулемёты на 1000 лет вперёд...
Список можно продолжить.
кожен має право на свою думку...
і навіть теорія всесвітньої змови має право на існування...
Карма такая у Шизофреников..все просрать успешно..😁💀☠️👽🦍👹👺
Скажите спасибо президенту Литвы Дале Грибаускайте...и поклонитесь в ноги этой Женщине...
Я бы вам не дал и одного.. Кучмисты ЗеКодломойские долбанные...
Порошенко подякував президенту Макрону за рішення щодо постачання броньованої техніки, включаючи легкі танки AMХ-10 та броньовані машини Bastion.
«Сьогодні у нас знаходяться канадські урядовці, які прийняли рішення щодо постачання нам 200 броньованих автомобілів», - зазначив Порошенко.
«Я хочу, щоб ми всі розуміли: символічні постачання танків, броньованої техніки, ракет - це важливо як символ. Але в умовах широкомасштабної, найбільшої після закінчення Другої світової війни - це не в повній мірі навіть відновлює ті втрати, які несе українське військо, боронячи вільний демократичний світ», - зауважив п'ятий Президент.
«Тому ми дуже покладаємося на зустріч в «Рамштайні» антипутінської коаліції, яка має прийняти рішення щодо надання нам партії зброї, яка змінить хід війни», - наголошує Порошенко.
«Коли буде прийнято рішення про надання нам системи протиповітряної оборони, включно з Patriot, французькі ракети протиповітряної оборони, німецькі танки Leopard 2, які ми очікуємо отримати, величезну кількість броньованих машин, включно з Bastion і AMХ - росіяни відчують, що їм доведеться покинути територію України», - вважає Петро Порошенко.