УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9252 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні Війна
2 498 32

Якщо ми хочемо досягти мирного рішення шляхом переговорів завтра, ми повинні надати Україні більше зброї сьогодні, - Столтенберг

нато,столтенберг

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг повторив заклик збільшити постачання зброї до України, бо настав "переломний момент у війні".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, таке Столтенберг сказав в інтерв’ю агенції Reuters на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

"Це переломний момент у війні і необхідність значного збільшення підтримки України. Якщо ми хочемо досягти мирного рішення шляхом переговорів завтра, ми повинні надати більше зброї сьогодні", – пояснив він.

Генсек НАТО також підтвердив, що між країнами Альянсу тривають консультації щодо надання Україні танків. Водночас він привітав рішення Британії відправити Києву свої танки Challenger 2.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Латвія відправить в Україну ЗРК Stinger, гелікоптери, дрони і боєприпаси

За словами Столтенберга, Україна потребує більше систем протиповітряної оборони й бронетехніки, а також боєприпасів, запасних частин і можливостей технічного обслуговування, щоб гарантувати, що наявне озброєння продовжує функціонувати.

Він сказав, що ситуація на фронтах бойових дій стабілізувалася протягом останніх тижнів, але тривалі запеклі бої в місті Бахмут на сході продемонстрували важливість надання більшої кількості озброєння для підтримки України.

"Президент Путін не демонструє жодних ознак готовності до миру, тож він має усвідомити, що не може перемогти на полі бою", – додав Столтенберг.

Також читайте: Заяви Столтенберга про "вирішальну фазу війни" не означають, що вона скоро завершиться, - ISW

Автор: 

зброя (7460) Столтенберг Єнс (1595) переговори з Росією (1079)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
Аби чесання язиком західних політиканів перетворювалося на зброю,то Україна вже була би нею по шию завалена.
показати весь коментар
18.01.2023 17:59
+10
Абсолютно правильно, только сначала параша вышвыривается за границы Украины по состоянию на 1991 год силой оружия, а потом с ней начинаются мирные переговоры о следующем:
1) Репарации и контрибуции.
2) Выдача в Украину и суды над всеми военными преступниками.
3) Ров с крокодилами, колючая проволока и автоматические пулемёты на 1000 лет вперёд...
Список можно продолжить.
показати весь коментар
18.01.2023 18:01
+7
Несіть іншого столтенберга, цей поламався, пластинка заїла......
показати весь коментар
18.01.2023 18:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в башке начинают зарождаться здравые мысли, а не сохранять канал коммуникации с ху-террористами...
показати весь коментар
18.01.2023 17:59 Відповісти
Аби чесання язиком західних політиканів перетворювалося на зброю,то Україна вже була би нею по шию завалена.
показати весь коментар
18.01.2023 17:59 Відповісти
Знаешь, у меня тоже впечатления, что это все нужно было еще ПОЛГОДА НАЗАД. Хотя бы начать обучение личного состава, неужто нельзя было полгода назад. Или не было 3-4 танков и столько же БМП???? Все было. Значит дело в чем то другом....
показати весь коментар
18.01.2023 18:13 Відповісти
Несіть іншого столтенберга, цей поламався, пластинка заїла......
показати весь коментар
18.01.2023 18:01 Відповісти
Абсолютно правильно, только сначала параша вышвыривается за границы Украины по состоянию на 1991 год силой оружия, а потом с ней начинаются мирные переговоры о следующем:
1) Репарации и контрибуции.
2) Выдача в Украину и суды над всеми военными преступниками.
3) Ров с крокодилами, колючая проволока и автоматические пулемёты на 1000 лет вперёд...
Список можно продолжить.
показати весь коментар
18.01.2023 18:01 Відповісти
вчора... треба було ще вчора... щоби сьогодні вона вже працювала на Перемогу...
показати весь коментар
18.01.2023 18:02 Відповісти
Про перемогу України в статті ні слова...
показати весь коментар
18.01.2023 18:09 Відповісти
а про чию перемогу, Ви подумали, там йшла мова?
показати весь коментар
18.01.2023 18:23 Відповісти
Там лиш про переговори.
показати весь коментар
18.01.2023 19:59 Відповісти
читайте далі заголовку... та й заголовок красномовний...
показати весь коментар
18.01.2023 20:17 Відповісти
Саме так: в заголовку про переговори.
показати весь коментар
18.01.2023 20:27 Відповісти
бла-бла-бла... не намагайтеся прикидатися глупішим чим Ви є насправді...
показати весь коментар
18.01.2023 20:33 Відповісти
Що ти мені намагаєшся довести? Про яку перемогу ти гундосиш? Ще раз повторюю: мета США - руками українців ослабити рашку настільки, щоб та не становила для них ні загрози, ні конкуренції. І ВСЕ! Ніяка перемога України їм не потрібна.
показати весь коментар
18.01.2023 20:40 Відповісти
нікому нічого і ніколи я не збирався і не збираюсь доводити...
кожен має право на свою думку...
і навіть теорія всесвітньої змови має право на існування...
показати весь коментар
18.01.2023 20:48 Відповісти
Если да должны .Надавайте уже .Хватит этих обтекаемых фраз
показати весь коментар
18.01.2023 18:03 Відповісти
От які мирні переговори? Сама їх наявність суперечитиме майбутній Гаазі... Нині шлях є лише один.
показати весь коментар
18.01.2023 18:10 Відповісти
это посыл для отказника-шмурдяка или народа Украины?
показати весь коментар
18.01.2023 18:17 Відповісти
Закінчення війни з'явиться на обрії тоді, коли наші партнери з Заходу казатимуть не "Путін не може перемогти на полі бою", а "Путин неодмінно прогрáє на полі бою". Однак схоже, що вони до того ще морально не готові.
показати весь коментар
18.01.2023 18:19 Відповісти
А можна триндєжа менше....пустодзвони
показати весь коментар
18.01.2023 18:23 Відповісти
С ********** режимом никаких переговоров не будет.
показати весь коментар
18.01.2023 18:31 Відповісти
убей его, если тебе дорог твой дом ...
показати весь коментар
18.01.2023 18:45 Відповісти
СССР сдох также внезапно как и появился..сегодняшнее БЫДЛО мавзолея сделает тоже самое...
Карма такая у Шизофреников..все просрать успешно..😁💀☠️👽🦍👹👺
показати весь коментар
18.01.2023 18:50 Відповісти
ссср угробили кгбешики и цккпсс ...
показати весь коментар
18.01.2023 18:58 Відповісти
Стадо баранов угробило... Концлагерное...
показати весь коментар
18.01.2023 19:05 Відповісти
Если бы не НАТО..Украины давно бы не было...
Скажите спасибо президенту Литвы Дале Грибаускайте...и поклонитесь в ноги этой Женщине...
показати весь коментар
18.01.2023 18:53 Відповісти
На жаль такі висловлювання про невизначене "завтра" аж ніяк не впливають на швидкість та актуальність поставок зброї сьогодні.
показати весь коментар
18.01.2023 18:56 Відповісти
Канада везёт в Украину 200 бронетранспортеров Сенатор...
Я бы вам не дал и одного.. Кучмисты ЗеКодломойские долбанные...
показати весь коментар
18.01.2023 19:01 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2023/01/18/poroshenko-rishennya-nastupnogo-ramshtajnu-mayut-zminyty-hid-vijny-na-koryst-nashoyi-peremogy/ Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу LCI заявив, що західні партнери України на найближчому засіданні групи «Рамштайн» мають надати нам зброю, яка призведе до стратегічного перелому у війні .

Порошенко подякував президенту Макрону за рішення щодо постачання броньованої техніки, включаючи легкі танки AMХ-10 та броньовані машини Bastion.
«Сьогодні у нас знаходяться канадські урядовці, які прийняли рішення щодо постачання нам 200 броньованих автомобілів», - зазначив Порошенко.
«Я хочу, щоб ми всі розуміли: символічні постачання танків, броньованої техніки, ракет - це важливо як символ. Але в умовах широкомасштабної, найбільшої після закінчення Другої світової війни - це не в повній мірі навіть відновлює ті втрати, які несе українське військо, боронячи вільний демократичний світ», - зауважив п'ятий Президент.
«Тому ми дуже покладаємося на зустріч в «Рамштайні» антипутінської коаліції, яка має прийняти рішення щодо надання нам партії зброї, яка змінить хід війни», - наголошує Порошенко.
«Коли буде прийнято рішення про надання нам системи протиповітряної оборони, включно з Patriot, французькі ракети протиповітряної оборони, німецькі танки Leopard 2, які ми очікуємо отримати, величезну кількість броньованих машин, включно з Bastion і AMХ - росіяни відчують, що їм доведеться покинути територію України», - вважає Петро Порошенко.
показати весь коментар
18.01.2023 20:01 Відповісти
Эта мразь говорит в лицо всем, соберу еще 1,5 миллиона мяса и что вы мне сделаете? Да просто уничтожить урода и дело с концом!
показати весь коментар
18.01.2023 20:26 Відповісти
Україна має ядерну зброю! і не лише у вигляді атомних станцій або носимих ядерних фугасів .. питання - чому досі це становить державну таємницю і Україна не відновлює ядерний статус.
показати весь коментар
18.01.2023 20:53 Відповісти
щоб досягти мирного рішення Україні треба лише одне - повернути статус ядерної держави.
показати весь коментар
18.01.2023 20:48 Відповісти
 
 