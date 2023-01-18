За перший рік війни загальні збитки агросектора України становлять 41,1 млрд дол., - Мінагрополітики

Внаслідок повномасштабного вторгнення РФ український агросектор зазнав катастрофічних втрат. Лише за перший рік війни загальні збитки у цій галузі становлять 41,1 млрд дол.

Про це повідомляє Центр досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки та Міністерства аграрної політики і продовольства України, інформує Цензор.НЕТ.

Збройна агресія РФ призвела не лише до втрати чверті потужностей вітчизняного агросектора через знищення або викрадення техніки і готової продукції, а й "підвела" тисячі українських виробників під статтю Закону про колабораціонізм.

Згідно з чинним законодавством, сільськогосподарська діяльність на окупованих територіях Херсонської, Запорізької та Луганської областей вважається злочинною, адже таким чином виробники вступають у співпрацю з окупаційною "владою". Виправити ситуацію можуть законопроєкти №7647 та №7647, які чітко розмежовують колаборантів і тих, хто працював, щоб мати засоби до існування. Проте парламентарі досі не почали роботи з цими документами.

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У 2023 році українським виробникам сільгосппродукції доведеться зіткнутися з новими викликами. Зокрема, можливі скорочення площ посіву пшениці, ячменю та кукурудзи. В пріоритеті аграріїв будуть олійні культури, каже заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук. За його словами, сьогодні дешевше залишити кукурудзу на полях, аніж збирати.

"Аграріям потрібно витратити багато ресурсів на збиральну кампанію: закупити паливно-мастильні матеріали, зібрати і висушити кукурудзу. З нинішніми цінами та блекаутами це складно. Окрім того, логістика дуже дорога. Тому дешевше не збирати, аніж зібрати та продати нижче собівартості", - пояснив Марчук.

Розуміючи критичність ситуації, на допомогу українським аграріям прийшли міжнародні організації. Так, IFC з іншими донорами планують виділити 1 млрд дол. на програми підтримки пільгового кредитування для аграріїв України. А на Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві вже закладено 360 млн грн, повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Ще одним важливим напрямом підтримки була фінансована ЄС допомога малим агровиробникам. У результаті 1,6 млрд грн було спрямовано у вигляді субсидій і дотацій за обробіток від 1 до 120 га с/г угідь та за утримання від трьох до 100 корів. Всього було погоджено 31 000 заявок.

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"Навесні міжнародні партнери підтримали аграріїв із декількома тисячами тонн насіння, а під час жнив через ФАО та USAID розпочався розподіл засобів для зберігання збіжжя. 31 000 рукавів для зберігання зерна та 105 комплектів техніки для завантаження зерна буде надано в межах програми Мінагрополітики та ФАО (за підтримки урядів Японії й Канади), ще 8 000 рукавів розподілить USAID", - розповіли в пресслужбі Мінагрополітики.

Крім того, 2023 року Світовий банк планує підтримати агровиробників у підготовці до посівної та жнив на 432 млн дол.