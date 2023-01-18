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Немає більше нещасних випадків, все це - результат війни, - Зеленський про трагедію у Броварах

зеленський

Війна Росії проти України проходить не лише на полі бою. З огляду на це, у нашій країні більше не трапляються нещасні випадки, усі вони так чи інакше є результатом загарбницької війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

"Я вважаю, через той досвід війни, який є сьогодні у мене та суспільства, це не нещасний випадок - це війна. Війна не тільки на полі бою, у неї є кілька напрямків. Немає більше нещасних випадків, все це - результат війни. Все, що відбувається", - сказав він.

Він підкреслив, що кожна смерть - це результат війни Росії проти України.

Окрім того, на запитання, чи хвилюється він за свою безпеку, президент просто відповів, що ні.

"Мене це не хвилює", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив СБУ та Нацполіції з’ясувати всі обставини трагедії у Броварах

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб.

Також читайте: Стали відомі імена загиблих пасажирів і пілотів гелікоптера, що впав у Броварах. ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

безпека (933) Бровари (280) Давос (237) Зеленський Володимир (23803)


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Топ коментарі
+26
А, значить можна підійти до тебе і врізати по пиці з ноги? Результат війни, який нещасний випадок?
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18.01.2023 19:02
+26
Ваше клоунське ************* каталізувало те все, що маємо на разі. Шашличків на Водохрещу захотілося?
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18.01.2023 19:06
+16
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18.01.2023 19:11
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Звісно, це вина кацапів і кацапстану з ху...йлом.
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18.01.2023 18:59 Відповісти
так і є
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18.01.2023 19:09 Відповісти
Це провина Авакова який корупційно домовився про купівлю непридатних гелікоптерів у Франції, на яких вже розбились десятки людей через конструктивні недоліки руйнацію редуктора головного гвинта - редуктор просто розвалюється від навантаження! Ці гелікоптери ЕС-225 заборонені в країнах ЄС як небезпечні через раптове руйнування редуктора і втрату керованості гелікоптером! Тому за цю трагедію потрібно арештовувати Авакова!
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18.01.2023 21:04 Відповісти
А, значить можна підійти до тебе і врізати по пиці з ноги? Результат війни, який нещасний випадок?
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18.01.2023 19:02 Відповісти
Усі Герої війни ! Навіть діти в дітячому садочку. Посмертно !
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18.01.2023 19:02 Відповісти
жертви!!! в чому героїзм, в безглуздій смерті?
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18.01.2023 19:23 Відповісти
Без війни вони б не літали низенько над будинками.
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18.01.2023 19:03 Відповісти
А оце завдання МЧС, чи як вони тепер називаються, нічого не нагадує? Пам'ятаєте "завдання" вищого керівництва України на вертольотах на з'їзд дипломатів/день народження Єрмака позаминулого року? Вся верхівка міністерства одночасно "линяє" з роботи на вертольотах тільки "в баню" в гори.
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19.01.2023 09:05 Відповісти
Ваше клоунське ************* каталізувало те все, що маємо на разі. Шашличків на Водохрещу захотілося?
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18.01.2023 19:06 Відповісти
Ще й з дівками.
Попередньо було 15 рил у вертушці, зараз 9-10.
Дівок списали на ДТП.
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18.01.2023 20:02 Відповісти
чувачинка,звідки ці дані? був серед дівок але вистрибнув з гвинтокрила? розкрий джерело інформаціх,чи в тебе джерело Прігожин?
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18.01.2023 20:11 Відповісти
ти була однією з цих дівок,чувак???
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18.01.2023 20:12 Відповісти
А может все таки Порох виноват?
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18.01.2023 19:06 Відповісти
Хороший способ оправдать смерти гражданских.
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18.01.2023 19:06 Відповісти
вони не летіли би так низько, їх взагалі би там не було.
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18.01.2023 20:19 Відповісти
повальна тупість та крадіжки вищого керівництва країни-це провина узьких?)))
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18.01.2023 19:08 Відповісти
а чому ні? русскіє навіть у вибори в США вмішувалися, там досі розслідування йдуть. А українськи вибори, там, де у них повно агентури, вони значить увагою оминали? Ясно що ні.
Кому як не русскім вигідні корупціонери-саботажники і просто корабельні сосни чоловічої чи жіночої статі на держпосадах держави, знищення якої вже давно стало для русскіх національною ідеєю?
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18.01.2023 20:21 Відповісти
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18.01.2023 19:11 Відповісти
ччто все это быдло делает в ложе?
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18.01.2023 19:12 Відповісти
сматрящіє ....але від кого?
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18.01.2023 20:04 Відповісти
Можно уже отключить и дурные гундосы, и тупые комменты к ним на тему этого вертолёта?
Воины МВС воюют с врагом и несут потери наравне с ЗСУ. Издеваться над их погибшим руководством (какое бы оно ни было персонально) и пиариться на крови могут только подонки.
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18.01.2023 19:12 Відповісти
+1
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18.01.2023 19:14 Відповісти
Поясни, что делали на борту трое детей и трое гражданских, фамилии которых скрывают?
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18.01.2023 19:15 Відповісти
******, понту тебе объяснять когда ты тупой и загипнотизированный организм..
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18.01.2023 19:17 Відповісти
Ты, вообще, читать умеешь?

https://censor.net/ua/news/3394123/imena_zagyblyh_pasajyriv_ta_pilotiv_gelikoptera_yakyyi_vpav_u_brovarah_fotoreportaj_onovleno
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18.01.2023 19:38 Відповісти
А, забыл, тут главное отказать коррупционеров, слишком много зашкваров получается.
Та на Куршавеле, те на вертушке...
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18.01.2023 19:40 Відповісти
АНус,а як з коррупционєрамі у вас на Рашці?
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18.01.2023 20:14 Відповісти
Не было никаких детей на борту, дети были в садике, сначала сообщили, что трое, потом, после идентификации останков, сообщили, что это был один ребенок.
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18.01.2023 19:27 Відповісти
Это если о погибших, там еще раненые.
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18.01.2023 19:28 Відповісти
ты идиот???
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18.01.2023 20:14 Відповісти
Какое отношение те кто воюют имеют к чиновникам. Мухи отдельно от супа.
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18.01.2023 19:36 Відповісти
Мухи засунь себе в суп и ешь их. "Азов" тоже к МВС относится. Так понятно???
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18.01.2023 20:55 Відповісти
Как бы я не вижу что это меняет.
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19.01.2023 00:10 Відповісти
У 2016 році



У 2016 році гвинтокрил цього типу розбився біля західного узбережжя Норвегії, внаслідок чого загинули 13 осіб. Після цього експлуатацію гелікоптерів Super Puma призупинили у європейських країнах. У 2017 році заборону зняли.

Розслідування авіакатастрофи в Новегії показало, що причиною стала несправність бортової техніки, яку було неможливо виявити існуючими системами перевірки.

Ще один випадок аварії стався у 2013 році. Тоді гелікоптер типу Super Puma впав у море біля Шетландських островів, внаслідок чого загинули чотири пасажири.
Судові позови щодо гелікоптерів Super Puma

У 2016 році компанія Airbus Helicopters зіткнулася з трьома судовими позовами від власників гвинтокрилів Super Puma, які заявляли, що отримали борти у дефектному стані.

Компанія Era стверджувала, що гелікоптери мають непоправні дефекти, які роблять їх непридатними для польотів. Era провела власне дослідження та заявила, що деякі деталі редуктора мають ознаки відколів, що пов'язано з дефектом конструкції. Компанія вважає, що саме це й було причиною падінь гвинтокрилів Super Puma.
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18.01.2023 19:12 Відповісти
У мене є два запитання(навіть три): 1. Навіщо літати у військовий час над Україною, коли можна було б поїхати на авто? 2. Якщо й літати, то чому над населеним пунктом? 3. І в чому винуваті загиблі діти?
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18.01.2023 19:12 Відповісти
От і в мене виникли ці два питання.
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18.01.2023 19:18 Відповісти
не всюди можна на авто поїхати, гелікоптером шибче, пан такі притензії виставляє, ніби люди спеціально розбилися.
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18.01.2023 20:24 Відповісти
Можна і поїздом, міністерка закордонних справ не так давно їздила з Кулебою до Харкова (якщо до Харкова летіли, звісно, а не в гори). А, взагалі-то, тільки в одному випадку весь цвіт керівництва одномоментно виїзжає - в баню, земля їм пухом.
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19.01.2023 02:40 Відповісти
Що і "********" більше нема?
Може і "маю правр на помилку" вже не актуально?

А як щодо "тихесенько в ліс піду"?
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18.01.2023 19:13 Відповісти
73%, падение вертолета - конечно же, результат кровавой войны, развязанной соседним вражеским народом против Украины. Но в немалой степени это и результат некомпетентности власти, которую вы выбрали. Рашисты вполне могли устроить диверсию, но зеленая власть сама регулярно совершает страшные ошибки. Убийство детей и зеленого министра МВД вряд ли входило в планы зеленского, но выводы о влиянии опыта и уровня профессионализма тех, кто управляет страной на жизнь простых украинцев вам пора делать уже сейчас, и в следующий раз не голосовать по приколу.
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18.01.2023 19:19 Відповісти
Це наслідки тотальної корупції та безкарності,корумповані невігласи повсюди у владі.
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18.01.2023 19:21 Відповісти
Головнокомандувач ... чому війна досі не закінчилася?
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18.01.2023 19:22 Відповісти
запретить любой авиации летать над городом , пусть в степи падают
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18.01.2023 19:25 Відповісти
Бред несёшь, тяжелораненных вертушками возят не в степь.
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18.01.2023 19:30 Відповісти
Ты очень удивишься, но над городом не летают как попало, - есть ATC, маршруты, зоны, эшелоны, над жилыми районами, - летать запрещено.

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18.01.2023 20:48 Відповісти
пан з гівнесті-інтернешнл?
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18.01.2023 20:26 Відповісти
ЗЄЛЯ, НЕ ВІДМАЗУЙ.

більше схоже, що зажравшііся ментяри полетіли в селфі-тур в Харків - полетіли порушуючи всі правила польотів. ...

Монастирського колись вже відмазували від ДТП, потім від відмазував трухіних....
в МВС всі знали, що Монастирський - це понтовик зажравшийся
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18.01.2023 19:25 Відповісти
Я тоже его не уважал
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18.01.2023 19:26 Відповісти
Будь-який факап виправдовують рашкою, як зручно, щоб навіть не було війни її потрібно було б вигадати . Ой як незручно, а ж соромно...
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18.01.2023 19:25 Відповісти
ні, ну не треба,так незавжди, ось нещодавно арестович виправдав рашку.
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18.01.2023 20:27 Відповісти
а я гадаю шо пройоб дибилів які вирішили кудись пролетіти над жилим сектором
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18.01.2023 19:31 Відповісти
А все почалося з підготовки до "майскіх шашликов"!
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18.01.2023 19:33 Відповісти
Нещасний випадок стався останній раз в 2019
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18.01.2023 19:35 Відповісти
І триває ще донині.
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18.01.2023 19:40 Відповісти
але провини рашки це не знімає, не було б війни, ніхто би нікуди не летів би, цього гелікоптера там взагалі би не було.
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18.01.2023 20:28 Відповісти
Спочатку був 2019 потім 2022
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18.01.2023 20:36 Відповісти
Ви вважаєте, що вони не літали б в Карпати на Водохреща, або на зліт дипломатів (забули?)
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19.01.2023 02:44 Відповісти
Ти, зелеЧучело і є нещасний випадок України, а війна і всі подальші неподобства є наслідком цього.
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18.01.2023 19:35 Відповісти
Чушь какая-то. Катастрофу надо расследовать. Там дети погибли.
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18.01.2023 19:37 Відповісти
Як добре що все можна списати на війну, яку ж сам і допустив.
пічрайтери обкурилися, чи що?
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18.01.2023 19:39 Відповісти
війну допустили всі Президенти разом, які вибудовували олігархічний лад тут, які не боролися з корупцією в держапараті скорше навпаки, які розвалювали армію, які поклонялися мп, які розповсюджували самі або позволяли іншим розповсюджувати проросійські наративи, і які вірили кацапам і да, ті що готувалися до свят замість готуватися до війни.
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18.01.2023 20:31 Відповісти
ЗЄЛЯ,
ЯКЩО ТАКІ ПРО*ОБИ ЗАЖРАВШИХСЯ МЕНТІВ ПРИХОВУВАТИ (прикриваючи війною) -
ТО ТАКЕ БУДЕ ПОВТОРЮВАТИСЬ ЩЕ І ЩЕ

РОЗБЕРИСЬ
СКАЖИ ЛЮДЯМ ПРАВДУ
ПОКАРАЙ ВИННИХ

МИ НЕ ХОЧЕМО ГИНУТИ ЩЕ І ВІД ПОДОНКІВ,
ЯКІ ЧУДЯТЬ ПРИКРИВАЮЧИСЬ ПОСАДАМИ І ВІЙНОЮ
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18.01.2023 19:40 Відповісти
Якщо не літати над дитячим садком, то може дітки би не вмерли, це недбалість, чи похуізм, і це не рашка. Може, звісно, діверсія, але навряд чи.
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18.01.2023 19:50 Відповісти
як би не рашка, ніхто би нікуди не літав би. Не в такий час і не в таку погоду. Скоріш за все вони просто мусили летіти, а ось куди і навіщо того ми не знаємо. Але точно не для того щоб розбитися впавші на дитячий садок.
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18.01.2023 20:33 Відповісти
Знову - ніхто б нікуди не літав. А для чого купляли вертольоти? Та вони про той садок і не думали, летіли, куди їм потрібно. Ви тепер замість Арестовича?
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19.01.2023 02:48 Відповісти
Над садком дуже потрібно було пролетіти, бо часу нема, це звісно рашка винна, а пілот ні.
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19.01.2023 09:56 Відповісти
Мене цікавить одне питання - чому летіли над Броварами ,а не над Броварським лісом ?
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18.01.2023 19:56 Відповісти
можливо тому що система керування гелікоптером не була справна?
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18.01.2023 20:35 Відповісти
тому, що могли... правила для лохів, а не для "реальних пацанів" при владі
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18.01.2023 20:39 Відповісти
"Нет больше несчастных случаев, все это - результат войны"

я ОЧЕНЬ надеюсь, что так же будут оценены смерти, ранения и травмы тех, кто это получил и получал с 2014 го и до победы !!!
А не так как это делается с обычными людьми и военными ... , которые получают свои страдания и последствия как бы не в бою...

А то выяснится, что вы только к своим такой подход...
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18.01.2023 20:05 Відповісти
Суспільство має прослідкувати, щоби розшифровка переговорів тихенько в ліс не пішла.
На супер-пумах є "чорний ящик". Все буде відомо... Чи ні?
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18.01.2023 20:13 Відповісти
Цікаво як взагалі той гелікоптер опинився над діт садком? Це теж результат війни?
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18.01.2023 23:15 Відповісти
Господин Президент .... это не последствия войны , это последствия безнаказанности и обыкновенным правила полета... . Это потерия бдительности и отвратительной пребенережений обыкновенным правилам безопасности. Это пренебережение летательных стретств к гражданском использований . Это нарушение всех законов безопасном использований летательных средств. В последствий потерий человеческих жизней. Собирать по дворам между много этажками вовремя сильного тумана членов команды для заданий .
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19.01.2023 05:39 Відповісти
 
 