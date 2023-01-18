Немає більше нещасних випадків, все це - результат війни, - Зеленський про трагедію у Броварах

Війна Росії проти України проходить не лише на полі бою. З огляду на це, у нашій країні більше не трапляються нещасні випадки, усі вони так чи інакше є результатом загарбницької війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

"Я вважаю, через той досвід війни, який є сьогодні у мене та суспільства, це не нещасний випадок - це війна. Війна не тільки на полі бою, у неї є кілька напрямків. Немає більше нещасних випадків, все це - результат війни. Все, що відбувається", - сказав він.

Він підкреслив, що кожна смерть - це результат війни Росії проти України.

Окрім того, на запитання, чи хвилюється він за свою безпеку, президент просто відповів, що ні.

"Мене це не хвилює", - сказав він.

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Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб.

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