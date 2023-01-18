Міноборони Росії намагається реформувати армію, але шквал критики всередині країни заважатиме змінам, - ISW
Після удару ЗСУ по базі росіян у Макіївці на Донеччині російське Міноборони намагається підвищити професіоналізм своєї армії та запровадити нові правила.
Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
"Міністерство оборони Росії намагається підвищити професіоналізм у російських збройних силах і, ймовірно, перевірити й підвищити ефективність своїх командних структур аж до рівня малих підрозділів", - кажуть у ISW.
Як приклад нововведень дослідники наводять обмеження використання особистих транспортних засобів і деяких персональних електронних пристроїв у зоні бойових дій. Також з'явилися нові стандарти догляду та гігієни на передовій.
Зокрема, проблема догляду за собою серед окупантів на передовій стала каменем спотикання між командирами нижчої ланки та недисциплінованими солдатами, які відмовляються підкорятися наказам.
Таким чином Міноборони Росії прагне оцінити здатність командирів нижчого рівня виконувати накази відповідно до стандартів. Ця проблема випливла після удару ЗСУ по базі окупантів у Макіївці 31 грудня, де загинуло до 400 мобілізованих росіян. Після удару в Макіївці Міноборони Росії, ймовірно, визнало відсутність належної практики оперативної безпеки серед військовослужбовців.
Водночас низка проросійських пропагандистів ухопилися за нові правила і розкритикували самого міністра оборони РФ Шойгу.
Вони вказують, між іншим, що Міноборони Росії ігнорує реальні проблеми на фронті і замість цього забороняє пересування особистого автотранспорту в зоні бойових дій. Адже це обмежує можливості "волонтерів" забезпечувати військовослужбовців РФ на передовій технікою і запасами, що, власне, Міноборони не виконує. Заборона використання персональної електроніки, вважають пропагандисти, завадить солдатам керувати квадрокоптерами та зберігати карти місцевості в автономному режимі.
На думку американських аналітиків, запропоновані зміни в принципі є розумними, але критика в інформаційному просторі заважатиме їх запровадити. Наразі Міноборони РФ у спробах реформ стикається зі значним дефіцитом довіри.
Нагадаємо, що атака на місце дислокації мобілізованих окупантів була у новорічну ніч. Міністерство оборони РФ заявило, що кількість загиблих у Макіївці внаслідок удару по місцю дислокації російських військовослужбовців зросла до 89. За неофіційною інформацією, у новорічну ніч завдяки точному удару ЗСУ у Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Зазначалося, що російські солдати дислокувалися в будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.
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"14:40, 18 января 2023 параша
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