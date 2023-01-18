США готують один із найбільших пакетів військової допомоги Україні, але без танків, - CNN
Сполучені Штати готуються найближчими днями оголосити про один з найбільших пакетів військової допомоги Україні, в якому, як очікується, не буде танків – Вашингтон наразі не готовий задовольнити це прохання Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це телеканалу CNN повідомили два поінформовані американські чиновники, передає
Поки що США ухиляються від надання Україні своїх танків Abrams, хоча Велика Британія та інші ключові союзники готуються надати танки, які можуть мати вирішальне значення у війні, оскільки Київ готується до можливого широкомасштабного російського контрнаступу.
Хоча американські посадовці публічно підтримують рішення союзників щодо танків, поки що жоден із них не дав зрозуміти, що адміністрація Джо Байдена може змінити свою думку і відправити американські танки Україні.
У Пентагоні пояснюють, що таке рішення не пов’язане з побоюванням ескалації у відносинах з Росією чи ризиків потрапляння до Москви американського озброєння. Занепокоєння викликає те, наскільки складно експлуатувати і обслуговувати 70-тонний Abrams і чи підійде він українським військам.
Найбільший на сьогоднішній день пакет безпекової допомоги США, про який було оголошено на початку січня 2023 року, становив понад три мільярди доларів і містив першу партію бойових машин піхоти Bradley.
Зазначимо, що загальна військова допомога адміністрації Байдена Україні становить близько 25 мільярдів доларів, з них понад 24 мільярди були надані після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.
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Україна просить у союзників 1 відсоток від тієї кількості танків, які у себе на озброєнні мають країни НАТО.
Як зазначає CNN, просити почали у квітні.
Але тоді кількість вбитих окупантами українських дітей ще була замалою.
Джо Байден, 46-й президент США
Стаття опублікована у https://www.nytimes.com/2022/05/31/opinion/biden-ukraine-strategy.html виданні The New York Times 1 червня 2022 року
Снимите розовую лапшу с ушей, маразматик ракеты не даст.
Все дасть Байден і інших примусить.
Я спорила раніше лише на барель нафти, зараз з нафтою нєпоняткі.
В ондатрових будьонівках
І в норкових шубкАх
10 пускових установок HIMARS, з ракетами MGM-140 ATACMS на 300 км
5-6 ударних безпілотників MQ-9 Reaper (для початку);
10 Ударних безпілотників mq-1 Grey Eagle;
Як умога більше 155 мм снарядів, бажано Excalibur
Так что минимум 4-5 раз разница,а по мужскому полу наверное ещё больше разница
или давай, набрось что у нас потери 1:10, и уже миллион ВСУ полягло самому не смешно, долбодятел?
До того ж не потрібно забувати що у рамках всього світу наша війна - лише фрагмент. Звісно головний (хто ж спериічається) але ж такі фрагмент.
Інші фрагменти, які повинні стати на місце:
- країни Перської затоки: Іран будує балістичні ракети та ЯО, отже повинні остаточно визначитись глобальні гео- гравці - Ізраїль та Турція (кожен веде свою гру), повинні нарешті визначитись Саудівська Аравія та ОАЕ (довбодятли сц...ко "ні ми не будемо збільшувати видобуток нафти" - ідіоти - та незабаром ваша нафта на...й нікому потрібна на буде - США та Європа йдуть в зелену енергетику - збільшуйте зараз, робить ціну $30 та йдіть під крило дяді СЭМа")
- Китай, який як та балувана Галя "хочу і рибку з'їсти і на х... сісти" - мутить воду в ЮВА
Доки все це не займе свої місця як пазли, а воно займе - та країна N 1 не покаже хто в будинку хазяїн (а вона покаже) - то ця війна не закінчиться
Ітоги війни - довготривалий мир на земної кулі, та всі шавки по своїх місцях.
Цей пазл врешті решт також повинен стати на місце
Зрада короче..., А спасет РАБzzeю только Сидзиньпин...и премьер Индии Моди 😁😁😁
Абрамс М1-А1 важить 57 тон, Леопард 2 А4 важить 55 тон. Під 70 тон важать самі останні модифікації Абрамсів. Як Абрамс, так і Леопард, це важкі танк. Але якщо нам підійде Леопард, то і Абрамс також підійде.
Без танків і винищувачів все це соплєжуйство по колу від США
У ПЛАНІ ВЧИТИСЬ І КРЕАТИВНО АДАПТУВАТИСЬ І АДАПТУВАТИ ЗБРОЮ АМЕРИКАНЦІ З УКРАЇНЦЯМИ І ПОРЯД НЕ СТОЯТЬ ДЕБІЛИ
70 тоний Абрамс це останнє покоління, нам піпійде і перше покоління Абрамсів - 55, 60 тон
А на складах США багато Абрамсів законсервовано
До речі, Путин навпаки, стратегічно завжди програє. От у останньому інтерв'ю Лаврова він говорить, що не уявляє собі, як Росія житиме після війни. Оце і є визнання стратегічної поразки. Бо стратегія - це про майбутнє, а не про "здесь и сейчас". А майбутнє зовсім темне. То для чого це все?
А тепер про Вьетнам. У Вьетнаму тепер США найкращій друг і джерело інвестицій (разом з Японією). І навіть комуністи, дивлячись на Південну і Північну Корею дуже жалкують, що тоді переміг Ханой а не Сайгон. І оце якраз теж про стратегію. Увесь регіон прийшов до висновку, що опиратися Штатам - це сама дурна думка, яка може прийти в голову. Тому навіть Індонезія вже дружить зі Штатами (а не з Китаем). Бо стратегія, це про щось глибше, ніж тупо загарбати непотрібний нікому Крим, і там сами залізти в петлю.