Пропозиції Угорщини зняти санкції з 9 соратників Путіна неприйнятні, новий пакет санкцій ЄС має сильніше вдарити по РФ, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що новий пакет санкцій Європейського союзу має сильніше вдарити по РФ та її воєнному бюджету.

Про це він написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Пропозиції Угорщини зняти санкції з 9 соратників Путіна неприйнятні. Натомість 10-й пакет санкцій ЄС має сильніше вдарити по РФ та її воєнному бюджету: суворі санкції проти індустрії ракет і безпілотників, фізичних осіб, енергетики, банків, ЗМІ та ІКТ, нові санкції проти Ірану", - написав Кулеба.

Нагадаємо, Угорщина наполягає на виключенні із санкційного списку Євросоюзу 9 осіб, в тому числі наближених до Путіна олігархів Усманова, Авена та Рашнікова.

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