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Новини Війна Санкції ЄС
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Пропозиції Угорщини зняти санкції з 9 соратників Путіна неприйнятні, новий пакет санкцій ЄС має сильніше вдарити по РФ, - Кулеба

санкції

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що новий пакет санкцій Європейського союзу має сильніше вдарити по РФ та її воєнному бюджету.

Про це він написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Пропозиції Угорщини зняти санкції з 9 соратників Путіна неприйнятні. Натомість 10-й пакет санкцій ЄС має сильніше вдарити по РФ та її воєнному бюджету: суворі санкції проти індустрії ракет і безпілотників, фізичних осіб, енергетики, банків, ЗМІ та ІКТ, нові санкції проти Ірану", - написав Кулеба.

Нагадаємо, Угорщина наполягає на виключенні із санкційного списку Євросоюзу 9 осіб, в тому числі наближених до Путіна олігархів Усманова, Авена та Рашнікова.

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Автор: 

Угорщина (2275) санкції (11819) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+12
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18.01.2023 19:54
+9
Угорське лайно продовжує смердіти...
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18.01.2023 19:52
+6
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18.01.2023 19:55
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Угорське лайно продовжує смердіти...
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18.01.2023 19:52 Відповісти
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18.01.2023 19:54 Відповісти
А что кулеба сказал обезьяне Агрохимии по поводу снятия санкций с его папашки абрамовича?
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18.01.2023 19:54 Відповісти
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18.01.2023 19:55 Відповісти
А як це лайновзагалі раптом до еліт потрапило, часом не за гроші олігархів? може навіть і російських, яким вигідно, щоб українці топталися на місці і корупція не дала нам розвиватися, бо уся ця війна - це результати корупції і не тільки за часів Зеленського це ще з Кравчука лайно розпочалося. Чорновола вбили для того щоб він не відмінив ту долю, яку нам приготували "братушки".
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18.01.2023 20:01 Відповісти
Влада Угорщини - підараси, яких купили російські олігархи. Тепер влада Угорщини хоче вивести російських олігархів з-під дії санкцій. А от Арахамія - голова фракції Слуг Народа, ******** пацан, бо допомагав російському олігарху Абрамовичу уникати санкцій!
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18.01.2023 20:03 Відповісти
2019р
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18.01.2023 20:04 Відповісти
аграхимия ОБЯЗАТЕЛЬНО сядет, дурачок малахольный.
Кто-то не доживет, кто-то в окно выйдет, кто-то в Молдову слиняет, а ... аграхимия сядет.
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18.01.2023 20:06 Відповісти
Зелена шобла знову хоче міняти Конституцію. Вона їм ніби не дає відповіді на всі питання. По-перше, Конституцію не треба питати. ЇЇ слід виконувати. По-друге, у ній дійсно немає відповіді, як Боневтіку на зразок Пуйла і Луки уникнути кари за злочини і забезпечити довічну владу.
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18.01.2023 20:15 Відповісти
зелені дурні будуть викинуті на мороз... всі ці корнієнки, безумні арахамії та інша наволоч...
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18.01.2023 20:28 Відповісти
пора *******-************** ***** послать. Следующая остановка, - выкинуть ************** из ЕС и НАТО.
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18.01.2023 20:04 Відповісти
Орбана необходимо пересилить в Марьинку на ПМЖ
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18.01.2023 20:41 Відповісти
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18.01.2023 20:46 Відповісти
Тварь конченая! Как же осточертел этот подх..ловник! 🤬 До каких пор можно еще терпеть его издевательства?!
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18.01.2023 20:48 Відповісти
Хорошо что Сербию, Грузию да и Молдову не успели принять в ЕС. Иначе вместо одного венгерского списка из 9 особ на снятие санкций было бы еще три подобных.
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18.01.2023 20:57 Відповісти
Пора уже вводить санкции против *******.
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18.01.2023 23:20 Відповісти
А що це так Угорщина за соратників путіна переживає? а?

Не був би орбан агентом путіна він наврядчи переживав би за соратників путіна.

Колись за патріарха Кирила переживали, хоча він до них ніяким боком.
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19.01.2023 07:17 Відповісти
 
 