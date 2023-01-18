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Пропозиції Угорщини зняти санкції з 9 соратників Путіна неприйнятні, новий пакет санкцій ЄС має сильніше вдарити по РФ, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що новий пакет санкцій Європейського союзу має сильніше вдарити по РФ та її воєнному бюджету.
Про це він написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Пропозиції Угорщини зняти санкції з 9 соратників Путіна неприйнятні. Натомість 10-й пакет санкцій ЄС має сильніше вдарити по РФ та її воєнному бюджету: суворі санкції проти індустрії ракет і безпілотників, фізичних осіб, енергетики, банків, ЗМІ та ІКТ, нові санкції проти Ірану", - написав Кулеба.
Нагадаємо, Угорщина наполягає на виключенні із санкційного списку Євросоюзу 9 осіб, в тому числі наближених до Путіна олігархів Усманова, Авена та Рашнікова.
Топ коментарі
+12 Перехватчик
показати весь коментар18.01.2023 19:54
+9 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар18.01.2023 19:52
+6 Павло ШОвте
показати весь коментар18.01.2023 19:55
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Кто-то не доживет, кто-то в окно выйдет, кто-то в Молдову слиняет, а ... аграхимия сядет.
Не був би орбан агентом путіна він наврядчи переживав би за соратників путіна.
Колись за патріарха Кирила переживали, хоча він до них ніяким боком.