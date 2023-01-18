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140 млн євро на тепло для Києва: Кличко обговорив з керівниками ЄБРР допомогу столиці

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Мер Києва Віталій Кличко в Давосі зустрівся з керівниками Європейського банку реконструкції та розвитку і обговорив подальшу допомогу Україні.

Про це Віталій Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустрівся в Давосі з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо та першим віце-президентом Юргеном Рігтерінком. Обговорили подальшу співпрацю банку з Києвом. Сьогодні столиця реалізовує спільно з ЄБРР кілька великих і важливих проектів. Також обговорюємо з партнерами фінансування будівництва лікарні швидкої допомоги на правому березі столиці", - повідомив Кличко.

Мер Києва зазначив, що сьогодні Київ реалізує декілька проєктів спільно з ЄБРР. Зокрема:

- фінансування закупівлі Києвом вагонів метро - на 50 млн євро;

- допомогу в модернізації теплоенергетичного комплексу - загальні сума проекту 140 млн євро;

- закупівлю трамваїв на 60 млн євро;

- ремонт мосту метро через Дніпро - 60 мільйонів євро.

"Усі проекти продовжуємо і втілимо. Києву і надалі допомагатимуть. Дякую нашим партнерам та друзям, які вірять в Київ і в Україну!" - наголосив Кличко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кличко та мер Варшави Тшасковський підписали угоду про передачу Києву 60 вагонів метро

Автор: 

Давос (237) ЄБРР (887) Київ (19457) Кличко Віталій (3512)


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Так це важливо і потрібно але ПРО йде з запізненням і дуже потрібні ракети хоча б 300 км дальності їх ще могли б дати до зими тим більше установки HIMARS, MLRS вже були на озброєнні, так якби дали вчасно до "обіду як дорога ложка" , то більшість ТУ22м3 (Х22) и ТУ95 (Х101 ,Х-555) ,вже було б ліквідовано
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18.01.2023 20:28 Відповісти
 
 