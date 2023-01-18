Воїни 59-ї бригади одним пострілом знищили ворожу гармату та САУ. ВIДЕО
Воїни 59-ї ОМбр одним пострілом знищили російську гармату та САУ "Гіацинт".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.
"Працює 59 бригада. Знищено САУ 2С1 "Гвоздика" та пошкоджено гаубицю 2А36 "Гіацинт Б". А ще здохли росіяни. Коригування вогню здійснюється із придбаного вами коптера", - написав волонтер Сергій Стерненко.
Топ коментарі
+19 ПравдаЛюбка
показати весь коментар18.01.2023 21:11
+14 Orest Levko #514086
показати весь коментар18.01.2023 21:04
+9 Infinity Fox753
показати весь коментар18.01.2023 21:20
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=xa6atlPwdMc