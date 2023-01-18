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Новини
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Воїни 59-ї бригади одним пострілом знищили ворожу гармату та САУ. ВIДЕО

Воїни 59-ї ОМбр одним пострілом знищили російську гармату та САУ "Гіацинт".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі. 

"Працює 59 бригада. Знищено САУ 2С1 "Гвоздика" та пошкоджено гаубицю 2А36 "Гіацинт Б". А ще здохли росіяни. Коригування вогню здійснюється із придбаного вами коптера", - написав волонтер Сергій Стерненко. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зібрано 16 млн грн на систему РЕБ "Буковель" для 59-ї ОМБр, - Бутусов

Автор: 

артилерія (787) 59 окрема мотопіхотна бригада (126)


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Топ коментарі
+19
.
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18.01.2023 21:11
+14
Побільше б таких радостей! Слава ЗСУ! Слава воїнам 59-ї ОМбр!
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18.01.2023 21:04
+9
пригожин с права ! А слева лох какой то !
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18.01.2023 21:20
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И одною пулей он убил обоих...
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18.01.2023 20:59 Відповісти
Три.
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18.01.2023 21:37 Відповісти
Побільше б таких радостей! Слава ЗСУ! Слава воїнам 59-ї ОМбр!
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18.01.2023 21:04 Відповісти
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18.01.2023 22:31 Відповісти
нельзя без телеги никак
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18.01.2023 21:08 Відповісти
.
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18.01.2023 21:11 Відповісти
пригожин с права ! А слева лох какой то !
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18.01.2023 21:20 Відповісти
слева - прижопин в детстве
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19.01.2023 00:35 Відповісти
А викласти відео в ютубі руки замерзли?
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18.01.2023 21:12 Відповісти
З ескалібура вжарили наші
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18.01.2023 21:18 Відповісти
В заголовку наз-ся дві арт. системи, а в тексті - три.
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18.01.2023 21:39 Відповісти
Досі користуємось ворожою розвідувальною системою "Телеграм"?
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19.01.2023 03:13 Відповісти
Что такое Телеграмм и кто за этим стоит:
https://www.youtube.com/watch?v=xa6atlPwdMc
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19.01.2023 08:11 Відповісти
 
 