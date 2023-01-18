Воїни 59-ї бригади одним пострілом знищили ворожу гармату та САУ. ВIДЕО

Воїни 59-ї ОМбр одним пострілом знищили російську гармату та САУ "Гіацинт".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.

"Працює 59 бригада. Знищено САУ 2С1 "Гвоздика" та пошкоджено гаубицю 2А36 "Гіацинт Б". А ще здохли росіяни. Коригування вогню здійснюється із придбаного вами коптера", - написав волонтер Сергій Стерненко.

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