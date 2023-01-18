Іде війна і всі керівники всіх рівнів ризикують, - Клименко пояснив, чому керівництво МВС було в одному вертольоті
Виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко вважає, що відповіді на всі запитання щодо авіакатастрофи в Броварах будуть найближчим часом.
Про це він сказав у ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Версії основні такі, як були, такі і далі розглядаються правоохоронними органами. Створені відповідні слідчі групи правоохоронних органів нашої держави, відповідна комісія Кабінету Міністрів теж розпочинає роботу. Я думаю, що невдовзі ми дамо відповіді на всі запитання. Поки працюють слідчі і проводяться відповідні експертизи", - сказав Клименко.
Відповідаючи на запитання журналістів в ефірі, наскільки правильним було з точки зору безпеки сідати в один гелікоптер всьому керівництву МВС, Клименко зауважив, що "іде війна і всі керівники всіх рівнів ризикують, тому що ми маємо знати, що відбувається на фронті, що відбувається у прифронтових областях".
"Ми маємо знати, як служать наші підлеглі, і ми маємо знати, які потреби в наших громадян, як їх захистити. Це можна тільки побачити на власні очі. Тому і міністр Монастирський, і перший заступник Єнін дуже часто перебували на фронті і не боялися цього. На жаль, ця трагедія, яка сталася, має показати нам, що дійсно війна триває. Не було б війни, не було б цієї катастрофи. Не було б війни - ми б мирно працювали. Тому зараз важко про це говорити, як вони мали сідати в гелікоптер чи не мали, є трагедія, є висновки і є вже робота відсьогодні", - сказав Клименко.
На уточнення, куди летіла верхівка МВС, в. о. міністра відповів: "Верхівка МВС летіла на фронт".
Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.
Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб.
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гнида ты на кого работаешь ? ***** кремлевский
Не заважайте..бизнес ничего лишнего...
псы. ничего личного
усі яйця поклали в один кошикполетіли разом на одному вертольоті
А взагалі то треба було автівкою їздити. Якщо дотримуватися правил, то 6 годин. Але хто з них цих правил дотримується? З єскортом максимум за 4 години.
На самом деле.. Данилыч никуда и не уходил...
Позже вы поймёте...что к чему...
летіли пофоткатися для преси???
на борту ДСНС???
з куя лі???
це таксі ОП та кабміну чи рятувальна машина???
вашу млятьмать.....
халко не винних
а менти померли бо акуєлі від влади
і хай знайдуть того гандона, який надав їм борт
Охорона ТЗ також поруч але це не точно...__
Сам гвинтокрил ЕС225 (Eurocopter EC225 Super Puma - УП), який впав у Броварах, з'явився у структурі МВС кілька років тому й справно виконував свої завдання.
Гелікоптер неодноразово залучався для транспортування особового складу до місць виникнення надзвичайних ситуацій. Його обирали через можливість одночасно перевозити до 24 пасажирів.
Ці гвинтокрили використовують зокрема для перевезення перших осіб держави, включно з президентом України. Такі самі https://www.pravda.com.ua/news/2021/11/24/7315139/ гелікоптери доставляли гостей до резиденції в Карпатах на ювілей Андрія Єрмака в 2021 році.
В ДСНС повідомили, що екіпаж судна був підготовлений до виконання завдань за складних умов, мав необхідну кількість годин нальоту саме на вертольотах ЕС225.
Утім, попередня експлуатація машин цього типу мала свою непросту історію.
Гвинтокрил, що впав сьогодні у Броварах, був переданий Україні у серпні 2020 року за угодою 2018 року про покупку у Франції літальних апаратів у рамках програми модернізації авіапарку.
Кілька місяців він простояв на заводі у Румунії - вірогідно, для ремонту та модернізації, та в листопаді був переданий ДСНС.
Модель EC225 мала низку "вроджених" технічних проблем.
https://www.bbc.com/russian/news/2016/04/160429_norway_helicopter_crash Після низки авіакатастроф у європейських країнах було виявлено, що ці єврокоптери іноді втрачають у польоті несучий гвинт. У коробці було виявлено проблему, пов'язану з пошкодженням підшипників.
Через те, що коробка передач розроблялася для гелікоптерів вагою до 7 тонн, а стала застосовуватися у важчих моделях - 11 тонн, модель EC225 тимчасово забороняли для польотів.
Проте до 2017 року заборони на польоти "Суперпуми" у багатьох країнах були зняті - виробник знайшов спосіб усунути несправність, і жодних додаткових проблем з ними поки не виникало.
Гелікоптери постачали Україні не новими, а після використання. Вони були капітально відремонтовані та модернізовані безпосередньо під пошуково-рятувальні операції.
https://www.pravda.com.ua/articles/2023/01/18/7385442/