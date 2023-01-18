УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8658 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
13 608 155

Іде війна і всі керівники всіх рівнів ризикують, - Клименко пояснив, чому керівництво МВС було в одному вертольоті

клименко

Виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко вважає, що відповіді на всі запитання щодо авіакатастрофи в Броварах будуть найближчим часом.

Про це він сказав у ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Версії основні такі, як були, такі і далі розглядаються правоохоронними органами. Створені відповідні слідчі групи правоохоронних органів нашої держави, відповідна комісія Кабінету Міністрів теж розпочинає роботу. Я думаю, що невдовзі ми дамо відповіді на всі запитання. Поки працюють слідчі і проводяться відповідні експертизи", - сказав Клименко.

Відповідаючи на запитання журналістів в ефірі, наскільки правильним було з точки зору безпеки сідати в один гелікоптер всьому керівництву МВС, Клименко зауважив, що "іде війна і всі керівники всіх рівнів ризикують, тому що ми маємо знати, що відбувається на фронті, що відбувається у прифронтових областях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Робимо все, щоб найшвидше встановити причину катастрофи гвинтокрила у Броварах, - Клименко

"Ми маємо знати, як служать наші підлеглі, і ми маємо знати, які потреби в наших громадян, як їх захистити. Це можна тільки побачити на власні очі. Тому і міністр Монастирський, і перший заступник Єнін дуже часто перебували на фронті і не боялися цього. На жаль, ця трагедія, яка сталася, має показати нам, що дійсно війна триває. Не було б війни, не було б цієї катастрофи. Не було б війни - ми б мирно працювали. Тому зараз важко про це говорити, як вони мали сідати в гелікоптер чи не мали, є трагедія, є висновки і є вже робота відсьогодні", - сказав Клименко.

На уточнення, куди летіла верхівка МВС, в. о. міністра відповів: "Верхівка МВС летіла на фронт".

Також читайте: При Держкомісії ТЕБ і НС утворять робочу групу для розслідування трагедії у Броварах, - Шмигаль

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клименко виконуватиме обов’язки міністра внутрішніх справ, - рішення уряду

Автор: 

Бровари (280) Монастирський Денис (392) Клименко Ігор (485) вертоліт (878)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+21
Не прикривай розгільдяйство війною.
показати весь коментар
18.01.2023 21:07
+19
А пользоваться спасательным вертолетом, а не другим служебным транспортом это была необходимость?
показати весь коментар
18.01.2023 21:07
+16
Да и лететь "на фронт" в Харьков, без фотографа наверное никак нельзя было? Тогда бы никто не узнал про "героический подвиг"?
показати весь коментар
18.01.2023 21:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
ти тут строчиш (душиш гуся) по Чмобілізації чи за імперскую ідею?
показати весь коментар
18.01.2023 23:03 Відповісти
я за то чтобы убивать кацапских ботов как ты (которые косят под украинцев) на цензоре
показати весь коментар
18.01.2023 23:06 Відповісти
ти смерд не відповів на запитання, холоп Ху"ловський!
показати весь коментар
18.01.2023 23:08 Відповісти
я тебе кацапу недобитому отвечаю - сдохнешь ты и сразу в пакет и твоей рашке пистец сразу
показати весь коментар
18.01.2023 23:10 Відповісти
тупе кацариле бидло, пустослов
показати весь коментар
18.01.2023 23:11 Відповісти
не трынди трепло тебя крота спалили сливайся на другой логин и не позорься
показати весь коментар
18.01.2023 23:16 Відповісти
давай в нору. імперський імбіцил
показати весь коментар
18.01.2023 23:19 Відповісти
так я только вышел на охоту на таких кремлеботов как ты - нет уж ты нахер с цензора
показати весь коментар
18.01.2023 23:21 Відповісти
катц проколовся - пуйла написав з великої букви
показати весь коментар
18.01.2023 22:47 Відповісти
да воно тупе зелеботне кацапське гiвно
показати весь коментар
18.01.2023 22:49 Відповісти
дурень, це так граматично правильно. Імена пишуться з великої літери (не букви) щоб було зрозуміло. що це означає саме ім'я. Вчи граматику.
показати весь коментар
18.01.2023 22:54 Відповісти
ты бы еще падло кацапское рашку с большой буквы написал
гнида ты на кого работаешь ? ***** кремлевский
показати весь коментар
18.01.2023 23:04 Відповісти
а ну ка напиши тут на форумі що Хутін Ху"ло, а раша - паРаша буде знищена та розділена на дрібні частини.
показати весь коментар
18.01.2023 23:10 Відповісти
ты идиот конченный не сьезжай с темы тебя всерано скоро забанят с большой буквы ***** я таких уродов как ты убивал бы сотнями
показати весь коментар
18.01.2023 23:12 Відповісти
ти показав своє козломорде нутро, далі вважаю з тупорилою особью спілкуватись немає сенсу. Ти та твоя недолуга держава рососоія будуть знищені у цій війні
показати весь коментар
18.01.2023 23:14 Відповісти
я показал тебе собаке кремлевской твое нутро - сгинь тролль
показати весь коментар
18.01.2023 23:15 Відповісти
найбільше про троля кричить троль. Я тебе, свинособака безпородна, ......
показати весь коментар
18.01.2023 23:18 Відповісти
ты троллем был троллем и подохнешь - потому что ты такой тупой как пробка что не замечаешь что вы все боты как с инкубатора одинаковый бред пишете и лепите дешевые отмазки
показати весь коментар
18.01.2023 23:23 Відповісти
подам тобі сьогодні ради празника: на цензорі за матюки банять. Але якщо так називатти пуйло, то це не вважається матюком. це просто принизлива ознака кацапського диктатора, а не порівняння його із якимось видатним членом. писати ж те з великої літери - не є ознакою грамотності. це описка пригожинського троля, коли рука сама давить шіфт із пошани. а потім півгодини *************.
показати весь коментар
19.01.2023 12:46 Відповісти
Я перший скинусь.
показати весь коментар
18.01.2023 22:08 Відповісти
Леонид Данилыч зна шо робе
Не заважайте..бизнес ничего лишнего...
показати весь коментар
18.01.2023 21:29 Відповісти
На его месте должен был быть я!(с)
псы. ничего личного
показати весь коментар
18.01.2023 21:29 Відповісти
Так питання ж було не в тому, навіщо полетіли. Хай вони "часто перебували на фронті і не боялися цього", хто проти. Питання, чому усі яйця поклали в один кошик полетіли разом на одному вертольоті
показати весь коментар
18.01.2023 21:31 Відповісти
Мабудь треба було кожному по гвинтокрилу виділити? Летіли б з таким кортежем на кілометр довжиною. Ну, і звичайно, про мігалку на кожному гвинтокрилі. Як же без понтів?
А взагалі то треба було автівкою їздити. Якщо дотримуватися правил, то 6 годин. Але хто з них цих правил дотримується? З єскортом максимум за 4 години.
показати весь коментар
18.01.2023 22:16 Відповісти
Можна іронізувати скільки завгодно, і про кортежі, і про персональні гвинтокрили. Але чому не можна було б когось на цьому ж гвинтокрилі, а когось автівкою? Чи взагалі спланувати так, щоб не треба було їм усім одночасно бути присутніми. Чи ще щось
показати весь коментар
18.01.2023 22:35 Відповісти
Тупа відмажка. Летіли у Харків. Везли з собою фотографа. Хотіли, як Буданов нагороди вручити, чи щось подібне. Бо точно не на виїзну колегію. Запитання: навіщо полетіли всі та ще й в одному гвинтокрилі? І чому вибрали найнебезпечніший транспорт?
показати весь коментар
18.01.2023 21:32 Відповісти
"Нормальні пацани" так на корпоративи літають.
показати весь коментар
18.01.2023 22:05 Відповісти
Нормальні пацани до війни так на день народження якогось секретаришки літали в державну резиденцію. Жаль що тоді не трапилась трагедія.
показати весь коментар
18.01.2023 22:18 Відповісти
Ммм-да. Найбільше в нас ризикують керівники, чим вищого рангу керівник, тим більше ризикує.
показати весь коментар
18.01.2023 21:34 Відповісти
бред собачий
показати весь коментар
18.01.2023 21:58 Відповісти
Не жаліють себе - все про народ все думають.
показати весь коментар
18.01.2023 22:19 Відповісти
Это вы считаете что Зеля и его Турборежимные чуваки типа Иисуса Христосы..
На самом деле.. Данилыч никуда и не уходил...
Позже вы поймёте...что к чему...
показати весь коментар
18.01.2023 21:35 Відповісти
а при чем тут данилыч? боится что его посадят за то что ракеты кацапам передал?
показати весь коментар
18.01.2023 21:59 Відповісти
Бла-бла-бла...
показати весь коментар
18.01.2023 21:36 Відповісти
вище керівництво+ радниця+ фотограф......
летіли пофоткатися для преси???
на борту ДСНС???
з куя лі???
це таксі ОП та кабміну чи рятувальна машина???
вашу млятьмать.....
халко не винних
а менти померли бо акуєлі від влади
і хай знайдуть того гандона, який надав їм борт
показати весь коментар
18.01.2023 21:40 Відповісти
Не з того починає громадянин Клименко. Порада на майбутнє: є така Мудрість древня-"Мовчання-золото".Що там і як покаже майбутнє. Хотілобся почути аналіз трагедії в Броварах від професійного пілота гелікоптера. А натяки на ризики то від лукавого. Всі Українці зараз в смертельній небезпеці . І ця небезпека почалася з початком повномаштабного вторгнення московських тварюк.
показати весь коментар
18.01.2023 21:44 Відповісти
клименко хочет кого-то отмазать это же очевидно
показати весь коментар
18.01.2023 23:18 Відповісти
Схоже великої необхідності в польоті небуло,свій фотограф. Піар виліт тому й вся верхівка ?
показати весь коментар
18.01.2023 23:28 Відповісти
По дорозі до Харкова вирішили покружляти над Броварами.
показати весь коментар
18.01.2023 21:44 Відповісти
__СБ була десь поруч ,але наблюдатэлем .
Охорона ТЗ також поруч але це не точно...__
показати весь коментар
18.01.2023 21:44 Відповісти
Я знаю, шо скажут. Виноват пилот (це для нарида). А шо к чему - мы не узнаем НИКОГДА
показати весь коментар
18.01.2023 22:00 Відповісти
Уже сказали - виновата война... Зеленскому вообще повезло. Ранее во всем ковид был виноват, теперь война все спишет. А на крайний случай - Порошенко виноват!
показати весь коментар
18.01.2023 22:02 Відповісти
Де заборона польотів над населеними пунктами?, де заборона переміщуватися керівникам в одному транспорті? Та наплювать, ми ж зелена влада, які правила?
показати весь коментар
18.01.2023 22:03 Відповісти
Цікаво, а чого вони кружляли над містом...
показати весь коментар
18.01.2023 22:19 Відповісти
их подбили или в движок что-то попало - пилот не мог сесть в безопсаном месте потеряв управление
показати весь коментар
18.01.2023 23:20 Відповісти
Зелені шмари тепер все на війну списувати будуть
показати весь коментар
18.01.2023 22:21 Відповісти
Діти також ризикують, де б вони не знаходились: чи то в своєму домі, чи в дитсадку
показати весь коментар
18.01.2023 22:23 Відповісти
Не неси відвертої пурги, пан Кліменко! В умовах війни цього не можна робити категорично! Це практично було б одне і те ж, якби у один гвинтокрил сіли Залужний, Шаптала і Сирський!
показати весь коментар
18.01.2023 22:49 Відповісти
Історія гелікоптера в Україні

Сам гвинтокрил ЕС225 (Eurocopter EC225 Super Puma - УП), який впав у Броварах, з'явився у структурі МВС кілька років тому й справно виконував свої завдання.

Гелікоптер неодноразово залучався для транспортування особового складу до місць виникнення надзвичайних ситуацій. Його обирали через можливість одночасно перевозити до 24 пасажирів.

Ці гвинтокрили використовують зокрема для перевезення перших осіб держави, включно з президентом України. Такі самі https://www.pravda.com.ua/news/2021/11/24/7315139/ гелікоптери доставляли гостей до резиденції в Карпатах на ювілей Андрія Єрмака в 2021 році.

В ДСНС повідомили, що екіпаж судна був підготовлений до виконання завдань за складних умов, мав необхідну кількість годин нальоту саме на вертольотах ЕС225.

Утім, попередня експлуатація машин цього типу мала свою непросту історію.

Гвинтокрил, що впав сьогодні у Броварах, був переданий Україні у серпні 2020 року за угодою 2018 року про покупку у Франції літальних апаратів у рамках програми модернізації авіапарку.

Кілька місяців він простояв на заводі у Румунії - вірогідно, для ремонту та модернізації, та в листопаді був переданий ДСНС.

Модель EC225 мала низку "вроджених" технічних проблем.

https://www.bbc.com/russian/news/2016/04/160429_norway_helicopter_crash Після низки авіакатастроф у європейських країнах було виявлено, що ці єврокоптери іноді втрачають у польоті несучий гвинт. У коробці було виявлено проблему, пов'язану з пошкодженням підшипників.

Через те, що коробка передач розроблялася для гелікоптерів вагою до 7 тонн, а стала застосовуватися у важчих моделях - 11 тонн, модель EC225 тимчасово забороняли для польотів.

Проте до 2017 року заборони на польоти "Суперпуми" у багатьох країнах були зняті - виробник знайшов спосіб усунути несправність, і жодних додаткових проблем з ними поки не виникало.

Гелікоптери постачали Україні не новими, а після використання. Вони були капітально відремонтовані та модернізовані безпосередньо під пошуково-рятувальні операції.

https://www.pravda.com.ua/articles/2023/01/18/7385442/
показати весь коментар
18.01.2023 23:00 Відповісти
На пояснення нетягне. Пшик замість відповіді
показати весь коментар
18.01.2023 23:24 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 