Іде війна і всі керівники всіх рівнів ризикують, - Клименко пояснив, чому керівництво МВС було в одному вертольоті

Виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко вважає, що відповіді на всі запитання щодо авіакатастрофи в Броварах будуть найближчим часом.

Про це він сказав у ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Версії основні такі, як були, такі і далі розглядаються правоохоронними органами. Створені відповідні слідчі групи правоохоронних органів нашої держави, відповідна комісія Кабінету Міністрів теж розпочинає роботу. Я думаю, що невдовзі ми дамо відповіді на всі запитання. Поки працюють слідчі і проводяться відповідні експертизи", - сказав Клименко.

Відповідаючи на запитання журналістів в ефірі, наскільки правильним було з точки зору безпеки сідати в один гелікоптер всьому керівництву МВС, Клименко зауважив, що "іде війна і всі керівники всіх рівнів ризикують, тому що ми маємо знати, що відбувається на фронті, що відбувається у прифронтових областях".

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"Ми маємо знати, як служать наші підлеглі, і ми маємо знати, які потреби в наших громадян, як їх захистити. Це можна тільки побачити на власні очі. Тому і міністр Монастирський, і перший заступник Єнін дуже часто перебували на фронті і не боялися цього. На жаль, ця трагедія, яка сталася, має показати нам, що дійсно війна триває. Не було б війни, не було б цієї катастрофи. Не було б війни - ми б мирно працювали. Тому зараз важко про це говорити, як вони мали сідати в гелікоптер чи не мали, є трагедія, є висновки і є вже робота відсьогодні", - сказав Клименко.

На уточнення, куди летіла верхівка МВС, в. о. міністра відповів: "Верхівка МВС летіла на фронт".

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Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб.

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