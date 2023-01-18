Поранених в Україні "вагнерівців" лікують у клініці, пов’язаній із дочкою Путіна

Найманці так званої "приватної військової компанії Вагнера", поранені на війні проти України, лікуються в клініці "Мій медичний центр" у Санкт-Петербурзі. Вона пов’язана з другом президента Росії мільярдером Юрієм Ковальчуком та дочкою Путіна Марією Воронцовою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

18 січня в телеграм-каналі "Кепка Пригожина" було опубліковано відео, в якому показано, як засновник "ПВК Вагнера" Євген Пригожин "відвідує бійців із тяжкими пораненнями, які проходять реабілітацію в одній із клінік Петербурга". На відеокадрах показано, як Пригожин спілкується з чоловіком, який відновлюється після поранення за допомогою екзоскелета, що знижує навантаження на ноги та нижній відділ хребта.

Радіо Свобода виявило, що кадри зустрічі Пригожина з цим найманцем знято в колишній клініці "СОГАЗ" на вулиці Мала Конюшенна. Раніше клініка називалася "СОГАЗ медицина", але провела ребрендинг. Фотографія кімнати, де Пригожин знятий на відео, розташована на першому місці у фотогалереї на сайті "Клініки реабілітації ММЦ".

Про те, що "вагнерівці", які воювали в Сирії та Україні, лікуються у клініці "СОГАЗ Медицина" в Санкт-Петербурзі, Радіо Свобода розповідало у своєму розслідуванні в листопаді 2021 року. Тоді редакції вдалося зʼясувати, що клініка також обслуговувала найближчих друзів російського президента, керівників Федеральної служби охорони, речника Ради федерації Валентину Матвієнко та інших представників російської владної верхівки.

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Ребрендинг клініки був повʼязаний із санкціями проти АТ "СОГАЗ", запровадженими Євросоюзом 28 лютого, невдовзі після початку російського вторгнення в Україну. У серпні 2022 року новими власниками цієї мережі клінік стали менеджери АТ "Номеко", компанії-партнера страхової групи "СОГАЗ". Керівником клініки залишився Владислав Баранов: у вересні учасників ТОВ "Мій медичний центр" обрали його головою Ради директорів.

Через Владислава Баранова та "Номеко" клініка повʼязана з дочкою Володимира Путіна Марією Воронцовою: Баранов є співвласником "Номеко", а ця компанія стоїть за будівництвом "Високотехнологічного багатофункціонального медичного комплексу" в Ленінградській області. Акціонером "Номеко", згідно з офіційними документами, є також Марія Володимирівна Воронцова. Із "Согазом" повʼязаний і племінник Володимира Путіна Михайло Шеломов.

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