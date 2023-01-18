УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8658 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 936 18

Поранених в Україні "вагнерівців" лікують у клініці, пов’язаній із дочкою Путіна

марія,донька,путіна,воронцова

Найманці так званої "приватної військової компанії Вагнера", поранені на війні проти України, лікуються в клініці "Мій медичний центр" у Санкт-Петербурзі. Вона пов’язана з другом президента Росії мільярдером Юрієм Ковальчуком та дочкою Путіна Марією Воронцовою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

18 січня в телеграм-каналі "Кепка Пригожина" було опубліковано відео, в якому показано, як засновник "ПВК Вагнера" Євген Пригожин "відвідує бійців із тяжкими пораненнями, які проходять реабілітацію в одній із клінік Петербурга". На відеокадрах показано, як Пригожин спілкується з чоловіком, який відновлюється після поранення за допомогою екзоскелета, що знижує навантаження на ноги та нижній відділ хребта.

Радіо Свобода виявило, що кадри зустрічі Пригожина з цим найманцем знято в колишній клініці "СОГАЗ" на вулиці Мала Конюшенна. Раніше клініка називалася "СОГАЗ медицина", але провела ребрендинг. Фотографія кімнати, де Пригожин знятий на відео, розташована на першому місці у фотогалереї на сайті "Клініки реабілітації ММЦ".

Про те, що "вагнерівці", які воювали в Сирії та Україні, лікуються у клініці "СОГАЗ Медицина" в Санкт-Петербурзі, Радіо Свобода розповідало у своєму розслідуванні в листопаді 2021 року. Тоді редакції вдалося зʼясувати, що клініка також обслуговувала найближчих друзів російського президента, керівників Федеральної служби охорони, речника Ради федерації Валентину Матвієнко та інших представників російської владної верхівки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Вчора вони були зеками, а сьогодні вони герої": депутат Держдуми Гурульов запропонував вагнерівцям стати депутатами та політиками. ВIДЕО

Ребрендинг клініки був повʼязаний із санкціями проти АТ "СОГАЗ", запровадженими Євросоюзом 28 лютого, невдовзі після початку російського вторгнення в Україну. У серпні 2022 року новими власниками цієї мережі клінік стали менеджери АТ "Номеко", компанії-партнера страхової групи "СОГАЗ". Керівником клініки залишився Владислав Баранов: у вересні учасників ТОВ "Мій медичний центр" обрали його головою Ради директорів.

Через Владислава Баранова та "Номеко" клініка повʼязана з дочкою Володимира Путіна Марією Воронцовою: Баранов є співвласником "Номеко", а ця компанія стоїть за будівництвом "Високотехнологічного багатофункціонального медичного комплексу" в Ленінградській області. Акціонером "Номеко", згідно з офіційними документами, є також Марія Володимирівна Воронцова. Із "Согазом" повʼязаний і племінник Володимира Путіна Михайло Шеломов.

Також читайте: ПВК "Вагнер" вербує на війну ув’язнених жінок, їх уже відправляють на фронт, - правозахисники

Автор: 

путін володимир (23798) ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
шваброй недавно..
показати весь коментар
18.01.2023 21:38
+5
На фото ху.лица. Сломать бы ей шею на глазах папки.
показати весь коментар
18.01.2023 21:38
+3
Це дрочка пуціна??? Коли її останній раз їпали???
показати весь коментар
18.01.2023 21:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це дрочка пуціна??? Коли її останній раз їпали???
показати весь коментар
18.01.2023 21:34 Відповісти
шваброй недавно..
показати весь коментар
18.01.2023 21:38 Відповісти
С каких это пор у ***** есть дети? Это МИФ ! ***** с детских лет опущенный петушара! Это ******** его соседа!
показати весь коментар
18.01.2023 22:02 Відповісти
На фото ху.лица. Сломать бы ей шею на глазах папки.
показати весь коментар
18.01.2023 21:38 Відповісти
Було б у мене таке іпло - я б застрелився...
показати весь коментар
18.01.2023 21:44 Відповісти
жопа пацієнтам
показати весь коментар
18.01.2023 21:59 Відповісти
В Норвегии вроде тоже лечат ...
показати весь коментар
18.01.2023 22:07 Відповісти
Колись свого папіка буде сама на каталці везти в патологоанатомічне відділення...
показати весь коментар
18.01.2023 22:14 Відповісти
І що?
Яка цінність цієї інформації для українського читача?
А, редакція?
Скоро дійдемо до новин рівня "кіркоров одружився з моісєєвим"?
показати весь коментар
18.01.2023 22:18 Відповісти
хороша була б новына..
учитывая,шо боря моисеев двинул кони...
показати весь коментар
18.01.2023 23:08 Відповісти
Всіх н е переліують піддров, буде тобі враже такяк вільма скаже
показати весь коментар
18.01.2023 22:18 Відповісти
Надо бы туда позвонить, когда в ****** поморознее, да шепнуть, что ваша ветклиника немножко заминирована. Подышать свежим воздухом, да костыли размять этим уродцам будет полезно.
показати весь коментар
18.01.2023 22:41 Відповісти
Или заминировать и не позвонить.
показати весь коментар
18.01.2023 23:37 Відповісти
Конечно, это было бы намного лучше, но там наверно охраны больше, чем больных.
показати весь коментар
18.01.2023 23:46 Відповісти
медицинские опыты проводят ....
показати весь коментар
19.01.2023 01:05 Відповісти
Хоч-би один тут задався питанням: "А скільки їх там лікується і яка саме категорія "вагнерівців"? Особливо в порівнянні з тією кількістю, що вже лежать під Бахмутом і звірів годують? Сумніваюся, що в тій клініці колишні "зеки" здоров"я поправляють - для них і ФАП у якомусь селі на Луганщині - "за щастя"!
показати весь коментар
19.01.2023 04:42 Відповісти
 
 