У новому пакеті допомоги США Україні будуть бронемашини Stryker, артилерія та боєприпаси, - Politico
Новий пакет американської військової допомоги Україні, який, як очікується, буде одним із найбільших, міститиме бойові броньовані машини Stryker, а також додаткову артилерію та боєприпаси.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", такі подробиці у своїй публікації наводить видання Politico, посилаючись на чотири поінформовані джерела.
Стверджується, що США готуються оголосити про новий пакет допомоги у п'ятницю, коли відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України на американській військовій базі "Рамштайн" у Німеччині.
За словами двох співрозмовників Politico, може йтись про кілька восьмиколісних броньованих бойових машин Stryker, а також наземні бомби малого діаметру, які мають радіус дії близько 160 кілометрів.
У пакеті навряд чи будуть присутні танки Abrams – основний бойовий танк армії США, про що повідомлялось раніше. Також співрозмовники Politico відкидають можливість передання далекобійних систем типу ATACMS.
Білий дім ще не затвердив пакет допомоги, який все ще допрацьовується і може змінитися протягом цього тижня.
Як зазначає Politico, зустріч у форматі "Рамштайн" цієї п’ятниці обіцяє стати однією з найбільш значущих, оскільки на ній ітиметься про те, як підготувати Україну до наступних непростих місяців бойових дій.
Зазначимо, що загальна військова допомога адміністрації Байдена Україні становить близько 25 мільярдів доларів, з них понад 24 мільярди були надані після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Шольц завжди підкреслював, що Німеччина не буде самотужки надавати військову підтримку Україні. Байден, вочевидь, не взяв на себе жодних зобов'язань під час переговорів. Очевидно, США вимагають від канцлера не лише дозволити іншим країнам постачати бойові танки Leopard 2, якщо вони беруть участь у таких поставках, але й самі постачатимуть певну кількість.
https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-leopard-panzer-bundesregierung-1.5734901
Таким образом де факто именно ху/ло запретил поставлять в Украину танки.
А Шольцу запретил Байден.
Как только кто-то произнесёт, что на ядерный удар ху/ла поступит ответный ядерный удар, то на следующий день Украине пообещают абрамсы.
Но лучше узнай суть:
https://glavnoe.in.ua/news/n357061566-bajden-i-putin-prinjali-sovmestnoe-zajavlenie-po-strategicheskoj-stabilnosti Байден и Путин приняли совместное заявление по стратегической стабильности • Головне в Україні (glavnoe.in.ua)
Они договорились выполнить некие договоренности через полгода, т.е. в декабре.
30 декабря ху/ло отчитался о выполнении. Байден не не смог. Через 2 месяца ху/ло начал войну.
какие еще некие договоренности через пол года? , чушь.
один отчитался, другой не смог, не понятно о чем и поэтому началась война, ... война не поэтому началась мальчик.
А про танки уже не раз говорили штаты, не дают, так как:
-не уверены будут ли они эффективны для наших ЗСУ на данном этапе
-потребляют много топлива из-за своих газотурбинных движком
-очень тяжелые
-могут часто ломаться
-сложные в обслуживании
-нужен квалифицированный персонал с большим опытом обслуживания танка, ремонтные базы, запчасти и т.д., сложная логистика если ремонтировать не здесь.
После двух дней переговоров он заявил,что доволен результатами.
Смыл переговоров был в том, что РФ присоеденится к "спасению климата", а конкретно к обложению налогами выбросов СО2. Это идея фикс Байдена - спасение климата ивсемирные квоты на СО2. РФ крупнейший производитель СО2, при этом, если Запад обложит свои предприятия квотами-налогами на СО2, а РФ нет, западные энергоёмкие предприятия окажутся в экономическом проигрыше.
Ху/ло согласился обложить предприятия квотами и принять законодательство на эту тему в течении полугода. 30 декабря 2021г он отчитался о том, что законодательство принято.
Ху/ло согласился обложить предприятия квотами в обмен на принуждение Байденом Украины к выполнению текста минской капитуляции. Он старался, но украинский народ отказал ему и Меркель и Шольцу и Макрону в этом.
Ху/ло выставил ультиматум. 10 января 2022 была встреча между представителями США и РФ - где рашисты предъявилиультиматум в грубой форме "собирайте монатки из стран бывшего СССР и из Украины" Шерман, зам госдепа ответила, что США ничего не могутрешать за спиной Украины...
Но подпись Байдена под попыткой продать Украину в обмен на "спасение климата" есть.
Бомби з реактивним двигуном???
омба малого діаметру наземного базування (GLSDB) - це зброя, створена компаніями Boeing і Saab Group, які модифікували бомбу малого діаметру Boeing, додавши до неї ракетний двигун. Зброя запускається з наземних ракетних систем, таких як M270 MLRS[1].
Не знав про таке.
Другий вид старіння - розкладення вибухової речовини у самому снаряді чи корозія їх корпусу Снаряд перетворюється в "болванку", небезпечну навіть для стріляючого
Третій вид - "старіння моральне": коли снаряд стає малопридатним з-за того, що з"явилися набагато кращі ********** і ці просто невигідно застосовувать - "шкурка вичинки не варта"
Тут саме "моральне старіння Бомба цілком придатна як *********, однак неточна Тому вимагає масованості в застосуванні та великої кількості знарядь для їх скидання на ворога От їх і "модернізували" - додали навігаційну систему та систему управління І тепер для знищення цілі потрібні не десятки снарядів чи бомб, а одна-дві
Але рішення щодо передачі цієї зброї України не прийняли, і причина тут не в тому, що Пентагон нібито боїться "потенційної ескалації", як це наразі склалося з ракетами ATACMS, а в тому, що "тривалий час розгортання SDB може призвести до того, що зброя буде надлишковою, враховуючи швидкий темп бойових дій в Україні".
Так, за оцінками аналітиків, перші 24 бомби Україна може отримати протягом дев'яти місяців після погодження плану. Тобто, якщо Пентагон, наприклад, оголосить сьогодні про постачання цієї зброї, то чекати її варто лише восени. Водночас 750 таких бомб США зможуть поставити до кінця 2024 року.
https://defence-ua.com/minds_and_ideas/u_chomu_problema_peredati_ukrajini_bombu_glsdb_schob_biti_rashistiv_na_150_km-10295.html
GLSDB (англ. Ground-Launched Small Diameter Bomb, дослівний переклад - Бомба малого діаметра наземного запуску) - малогабаритні високоточні **********, фактично - крилата бомба.
GLSDB створені Boeing спільно з компанією SAAB і перебувають у розробці з 2019 року.
GLSDB поєднує в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 (SDB) з ракетним двигуном M26.
********* може вражати цілі на відстані 150 км.
Для наведення на ціль зброя використовує глобальну систему позиціонування (GPS) та інерціальну навігаційну систему.
Бомба має крила, які розкладаються в повітрі, що істотно збільшує дальність ураження.
Може запускатися з вже наявних в Україні ракетних систем MLRS-M270 чи HIMARS.
У листопаді 2022 стало відомо, що компанія Boeing запропонувала Пентагону виготовляти дешеві малогабаритні високоточні бомби наземного базування (GLSDB) для України