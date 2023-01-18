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Новини Війна
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У переговорах щодо зони безпеки навколо ЗАЕС зроблено ще кілька кроків до "добрих новин і висновків", - Гроссі

заес

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявляє, що є просування щодо організації зони безпеки навколо Запорізької АЕС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми працюємо над питанням організації зони безпеки навколо Запорізької АЕС, просуваємося в цьому питанні", - сказав він на спільній пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у середу в Києві.

За словами Гроссі, це питання передбачає і військовий компонент, і безпековий компонент, тому його обговорення потребує певного часу. "Ми зробили ще кілька кроків до того, щоб прийти до добрих новин і висновків", - додав він.

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Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі проводить переговори щодо створення зони безпеки навколо окупованої Запорізької АЕС у Києві та Москві.

11 жовтня 2022 року Гроссі провів зустріч із Володимиром Путіним. Після цього він повернувся в Київ. За результатами переговорів генеральний директор МАГАТЕ заявив, що сторони "наближаються до створення захисної зони для Запорізької АЕС"

У грудні повідомлялося, що перемовини триватимуть.

Автор: 

Запорізька АЕС (1404) Гроссі Рафаель (292)


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Ага,как с танками от Шольца. Или как кацапских пидоров попрут с ООН или ОБСЕ. Верим.
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18.01.2023 22:00 Відповісти
Невже ліжка з підвалів рашисти винесли?
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18.01.2023 22:16 Відповісти
Поки що це виглядає так:

- МАГАТЕ розміщає постійну місію наглядачів на всіх АЕС України та гарантує підєрації, що Україна не виробляє атомну бомбу і не розїбе маскву та шубосховище вротенберга;
- підєрація на ЗАЕС заміняє ослойбовів на росгвардію;
- Західні СМІ пишуть про велику перемогу.
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18.01.2023 22:17 Відповісти
Хай Гроссі уважно документи читає, які кацапи підсовують - щоб там ніде не було адреси "ЗАЕС, Енергодар, расєя"
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18.01.2023 22:21 Відповісти
осталось 10 000 ведер - и Золотой ключик у нас в кармане
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18.01.2023 22:23 Відповісти
А які можуть бути добрі новини та гарні висновки, коли країна-терорист захопила атомну станцію та шантажує цим пів світу? гроссі, ти ше не зрозумів, що ти намагаєшся домовитися про щось із терористом?
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18.01.2023 23:05 Відповісти
ну хз, жесты доброй воли мы увидим когда кацапы будут слегка фонить радиацией и никуда не сильно дергаться, имхо.
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19.01.2023 02:01 Відповісти
 
 