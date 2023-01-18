У переговорах щодо зони безпеки навколо ЗАЕС зроблено ще кілька кроків до "добрих новин і висновків", - Гроссі

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявляє, що є просування щодо організації зони безпеки навколо Запорізької АЕС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми працюємо над питанням організації зони безпеки навколо Запорізької АЕС, просуваємося в цьому питанні", - сказав він на спільній пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у середу в Києві.

За словами Гроссі, це питання передбачає і військовий компонент, і безпековий компонент, тому його обговорення потребує певного часу. "Ми зробили ще кілька кроків до того, щоб прийти до добрих новин і висновків", - додав він.

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Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі проводить переговори щодо створення зони безпеки навколо окупованої Запорізької АЕС у Києві та Москві.

11 жовтня 2022 року Гроссі провів зустріч із Володимиром Путіним. Після цього він повернувся в Київ. За результатами переговорів генеральний директор МАГАТЕ заявив, що сторони "наближаються до створення захисної зони для Запорізької АЕС"

У грудні повідомлялося, що перемовини триватимуть.