У переговорах щодо зони безпеки навколо ЗАЕС зроблено ще кілька кроків до "добрих новин і висновків", - Гроссі
Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявляє, що є просування щодо організації зони безпеки навколо Запорізької АЕС.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Ми працюємо над питанням організації зони безпеки навколо Запорізької АЕС, просуваємося в цьому питанні", - сказав він на спільній пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у середу в Києві.
За словами Гроссі, це питання передбачає і військовий компонент, і безпековий компонент, тому його обговорення потребує певного часу. "Ми зробили ще кілька кроків до того, щоб прийти до добрих новин і висновків", - додав він.
Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі проводить переговори щодо створення зони безпеки навколо окупованої Запорізької АЕС у Києві та Москві.
11 жовтня 2022 року Гроссі провів зустріч із Володимиром Путіним. Після цього він повернувся в Київ. За результатами переговорів генеральний директор МАГАТЕ заявив, що сторони "наближаються до створення захисної зони для Запорізької АЕС"
У грудні повідомлялося, що перемовини триватимуть.
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- МАГАТЕ розміщає постійну місію наглядачів на всіх АЕС України та гарантує підєрації, що Україна не виробляє атомну бомбу і не розїбе маскву та шубосховище вротенберга;
- підєрація на ЗАЕС заміняє ослойбовів на росгвардію;
- Західні СМІ пишуть про велику перемогу.