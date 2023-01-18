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Новини Агресія Росії проти України Війна
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США не бачать жодних ознак, що Білорусь готується до вторгнення в Україну, - Білий дім

кірбі

Американська розвідка не має підтверджень щодо планів або готовності білоруських сил увійти на територію України та продовжує стежити за спільними навчаннями білорусів із росіянами на території Білорусі. 

Про це заявив у середу під час телефонного брифінгу представник Ради національної Безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я вам скажу, що ми досі не бачили жодних ознак того, що білорусь має наміри, планує або організовується для того, щоб увійти, фізично проникнути на територію України, аби допомогти російським силам в Україні", - зауважив представник Білого дому.

У відповідь на запитання журналістів щодо тісної взаємодії російських і білоруських сил та стурбованості у цьому зв’язку Польщі, Кірбі зазначив, що американська сторона "поділяє" ці занепокоєння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиції росіян на полігоні "Лепельський" у Білорусі. ФОТО ІЗ СУПУТНИКА

"Очевидно, що білорусь надала відчутну географічну підтримку росії, в той час як рф продовжує завдавати ударів по Україні з білоруської території", - підкреслив Кірбі.

Водночас, він зауважив, що Сполучені Штати уважно стежать за проведенням спільних навчань білорусів із росіянами та моніторять ситуацію, "як і раніше".

При цьому, представник Білого дому також зауважив, що стратегічна мета цих навчань залишається невизначеною та може полягати як у демонстрації сили, так і відпрацюванні конкретних операцій у контексті російської агресії проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков про залучення білоруських військових у війну проти України: Це мрія Кремля

Автор: 

Білорусь (7929) вторгнення (380) США (22769) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+7
Орки способны закинуть в Беларусь ударную группировку за три дня. Поэтому глупо говорить, что "США не бачать жодних ознак, що Білорусь готується до вторгнення в Україну"
Білорусь не готується, раша готується.
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18.01.2023 22:14
+4
АSLAN @antiputler_news https://twitter.com/antiputler_news/status/1615777594758279168 1 ч
россия тайно перебрасывает солдат в Беларусь цистернами. Как сообщает источник «Нашай Нівы», россия использует цистерны, чтобы обмануть визуальное наблюдение за перевозками. Внутри таких цистерн, как утверждается, находятся не жидкие грузы, а люди.
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18.01.2023 22:14
+2
Так з їхньої території і ракети гарно прилітають і ніби без вторгнення. І у відповідь туди ніхто не стріляє. А полізуть то по рилу отримають! То і лізти сюди немає стимулуґ
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18.01.2023 22:03
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Беларусь не готуэтся, мокша не готуэться.... А потом - куяк и на шашлыки, да?.
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18.01.2023 22:01 Відповісти
А нічого, що саме США попереджали нашу владу за півроку до вторгнення про наміри пуйла? Може їм видніше?
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18.01.2023 22:11 Відповісти
Обжегжись на молоке на воду дуешь. Так что...
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18.01.2023 22:31 Відповісти
Орки способны закинуть в Беларусь ударную группировку за три дня. Поэтому глупо говорить, что "США не бачать жодних ознак, що Білорусь готується до вторгнення в Україну"
Білорусь не готується, раша готується.
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18.01.2023 22:14 Відповісти
Ну хоть не зелупы про это говорят....
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18.01.2023 22:02 Відповісти
Так з їхньої території і ракети гарно прилітають і ніби без вторгнення. І у відповідь туди ніхто не стріляє. А полізуть то по рилу отримають! То і лізти сюди немає стимулуґ
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18.01.2023 22:03 Відповісти
АSLAN @antiputler_news https://twitter.com/antiputler_news/status/1615777594758279168 1 ч
россия тайно перебрасывает солдат в Беларусь цистернами. Как сообщает источник «Нашай Нівы», россия использует цистерны, чтобы обмануть визуальное наблюдение за перевозками. Внутри таких цистерн, как утверждается, находятся не жидкие грузы, а люди.
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18.01.2023 22:14 Відповісти
Джентельмени удачі ****..і.Шайтанама
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18.01.2023 22:31 Відповісти
Ага, а морози на московії, бо в Європі встановлені вітрові генератори. Самому не смішно?
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18.01.2023 22:33 Відповісти
тут конечно какой только коспирологии на цензоре не начитаешься но такой куйни тут еще нее было
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18.01.2023 22:38 Відповісти
Можливо відкрито білозасрашка і не вступила в війну, але її солдати давно воюють у складі кацапської терористичної армії і різних "вагнерах".З її території наносяться ракетні удари і проводиться підготовка і ремонт всієї кацапської техніки.
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18.01.2023 22:23 Відповісти
Не выдумывай....
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19.01.2023 10:44 Відповісти
Как то странно и почти подозрительно все хором это запели. Ну прям голуби в той стране. Может председателя радгоспу переманивают? А ведь в этот раз при тотальном наступлении кацапам очень логично именно с того места начинать. перекрыть все поставки с Запада---дурню ясно.
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18.01.2023 22:28 Відповісти
Значить добре маскуються,навіщо?
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18.01.2023 22:49 Відповісти
Білорусь може й не готується, тільки хто тепер Білорусь спитає, якщо лукашенко її фактично путіну подарувал. І всралася йому та довбана влада! Вже давно треба було поступитися, мав би якусь партійку, в будь-якому разі ні він ні діти ні внуки з голоду би не померли. А тепер невідомо, чим то все скінчиться і для Білорусії і для лукашенка.
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18.01.2023 23:55 Відповісти
Росія таємно перекидає військових та техніку до Білорусі, використовуючи цистерни, - ЗМІ Джерело:

О! От і підтвердилось попередження, яке зробив А. Н. Ілларіонов 14.01.2023 про те, що приблизно ЗА 5 ДНІВ ( ! ) найбільш імовірно почнеться МАСОВАНИЙ НАСТУП РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬК з території Біларусі УЗДОВЖ ЗАХІДНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ В НАПРЯМКУ НА ЛЬВІВ,

ЦІЛЬ ЯКОГО - ПЕРЕРІЗАТИ ШЛЯХ ПОСТАЧАННЯ УКРАЇНІ ЗБРОЇ, *********** та іншої допомоги ІЗ ЗАХОДУ (через західний кордон і м. Львів). Джерело - https://twitter.com/AnIllarionov/status/1614078141990948865 twitter.com/AnIllarionov/status/1614078141990948865 , https://www.youtube.com/watch?v=g-9CITbr-KE youtube.com/watch?v=g-9CITbr-KE

Якраз у ті ж дні уряд Угорщини заявив про те, що Угорщина НЕ БУДЕ ПРОПУСКАТИ ТРАНЗИТОМ ЗАХІДНУ ДОПОМОГУ ДО УКРАЇНИ.

Частини мозаїки складаються в цілісну картину: ВОРОГ ВЖЕ ПОЧАВ ВИКОНУВАТИ ЦЕЙ ПЛАН!

Залишилось часу - ДЕКІЛЬКА ДНІВ !
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19.01.2023 02:54 Відповісти
..."жодних ознак" і в той же час відносно Польщі "поділяє занепокоєння". Щось тут не в'яжеться...
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19.01.2023 07:25 Відповісти
Вони в США читають Резнікова і чомусь мають довіру йому. У них ще ніколи не було МО зрадників.
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19.01.2023 07:43 Відповісти
 
 