США не бачать жодних ознак, що Білорусь готується до вторгнення в Україну, - Білий дім

Американська розвідка не має підтверджень щодо планів або готовності білоруських сил увійти на територію України та продовжує стежити за спільними навчаннями білорусів із росіянами на території Білорусі.

Про це заявив у середу під час телефонного брифінгу представник Ради національної Безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я вам скажу, що ми досі не бачили жодних ознак того, що білорусь має наміри, планує або організовується для того, щоб увійти, фізично проникнути на територію України, аби допомогти російським силам в Україні", - зауважив представник Білого дому.

У відповідь на запитання журналістів щодо тісної взаємодії російських і білоруських сил та стурбованості у цьому зв’язку Польщі, Кірбі зазначив, що американська сторона "поділяє" ці занепокоєння.

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"Очевидно, що білорусь надала відчутну географічну підтримку росії, в той час як рф продовжує завдавати ударів по Україні з білоруської території", - підкреслив Кірбі.

Водночас, він зауважив, що Сполучені Штати уважно стежать за проведенням спільних навчань білорусів із росіянами та моніторять ситуацію, "як і раніше".

При цьому, представник Білого дому також зауважив, що стратегічна мета цих навчань залишається невизначеною та може полягати як у демонстрації сили, так і відпрацюванні конкретних операцій у контексті російської агресії проти України.

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