9 931 85
Німеччина може погодитися передати Україні танки Leopard, якщо США відправлять Abrams, - Süddeutsche Zeitung
Канцлер Німеччини Олаф Шольц нібито готовий передати Україні основні бойові танки Leopard 2, але за однієї умови - якщо США нададуть українцям свої основні бойові танки типу Abrams.
Про це пише німецьке видання Süddeutsche Zeitung, посилаючись на розмову Шольца з президентом США Джо Байденом у вівторок, 17 січня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
Нагадаємо, загалом 12 європейських країн мають у своєму розпорядженні танки німецького виробництва Leopard, проте їм потрібен дозвіл Берліна для подальшої передачі цієї техніки Україні.
18 січня Європейський парламент закликав канцлера ФРН Олафа Шольца зробити можливим постачання Україні німецьких бойових танків Leopard.
Топ коментарі
+26 Іван Динисюк
показати весь коментар18.01.2023 22:48
+21 MARS #498099
показати весь коментар18.01.2023 22:38
+19 Vad UA #551432
показати весь коментар18.01.2023 22:43
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Він ще й США умови виставляє!
Та хто такий?!!!
Ти як був так і залишився заступником Меркель.
Пропоную обміняти російських полоненних (як безкоштовну рабсилу) на німецькі танки "Леопард 2" для України.
Про всяк випадок, славнозвісна німецька інженерія 👩🔧👩🏭 не передбачає методики "вот эту ******* обмотать старой портянкой и ************ кувалдой к вон той ******* примерно по центру, а лучше на ********* левее" )))
Merkava - prekrasnij tank dlja pustinji, dlja Ukrainskovo landshafta pochtji njeprigodjen.
Chellenger - otljichnaja bronja
Leclerc - ochenj dorogoij
Це кацапский троль з Ольгино.
Тут їх багато…
Русня на цьому сайті , як у себе вдома. Бутусов, ти хоч інколи дописи читаешь?
ЗАгадка - чому США і досі не передають найпотужніше та найпередовіше озброєння?
Це ж не Друга світова, це Третя.
Где танки еще есть, может Франция с яйцами окажется?
Шольц у тебе є з кого приклад брати
Ти сидиш у США. Тихо - спокійно.
Не в окопі на нулі. Не під обстрілом у Києві, Дніпрі чи Харкові.
В Україні люди не стенуть в інтернеті, а воюють. Кожен на своєму місці.
Американці спеціально планували вломати ковбасу на танки,бо танки дійсно гарні і вони вже в Європі,як ви думаєте скільки ярдів долларів потребує поставки абрамсів до України. Німеччина курва гадить на плани.
Може американцям прислати 10абрамсів як англійці і заткнути ними рота шольцу?
З іншої сторони Польща каже що передала 260 т72 невже в Європі лише 260 радянських танків? звичайно більше
Американці не просто так не передають все що завгодно,є домовленості мабуть і з Китаєм, якому україна як голка в дупі.Бо поламані плани захопити Тайвань.
З іншого боку вже всі європейці дотямакали що дешевше дати зброю і вибити ворога ніж воюювати роками, і платити мільярди євро на біженців гуманітарку та в бюджет України.
М'яч зараз у американців, шольцу сподіваюся дядя сем дасть по хлебалці
ТАК ЩО ГАНС СЛОВО ЗА ТОБОЮ
війна йде, ризики для Захода зрозумілі, але "русскій вопрос" треба вирішувати.
але всі західні політики чекають поки "труп їхнього russian frienemy пропливе річкою"
або роблять too little too late.
всі спроби шольца кивати на США - смішні. При цьому сміються і в Європі, і в США.
Німеччина у розумінні шольца це Німеччина Меркель, яка 16 років проводила політику путин-ферштейн
а ПЛАТЯТ за неё по ее долгам.
Десятилетиями Германия НЕ платила свой полный взнос в НАТО, который составляет 2% ВВП.
Она « экономила» на военных расходах, прячась под зонтиком США.
Десятилетиями ( с 1945- до сегодня) Германия эксплуатировала США, используя преимущества в автомобиле строении, которые были ей любезно предоставлены по « плану Маршала». Все немецкие автомобили продаются в США «без пошлины».
В тоже время американские автомобили в Германии обкладываются пошлиной.
Так кто тут «выглядит не красиво» ?
якщо в України будуть свої Абрамси, бойова цінність роти (навряд чи німці дадуть багато) німецьких Леопардів буде зовсім знівельована