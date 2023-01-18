Німеччина може погодитися передати Україні танки Leopard, якщо США відправлять Abrams, - Süddeutsche Zeitung

Канцлер Німеччини Олаф Шольц нібито готовий передати Україні основні бойові танки Leopard 2, але за однієї умови - якщо США нададуть українцям свої основні бойові танки типу Abrams.

Про це пише німецьке видання Süddeutsche Zeitung, посилаючись на розмову Шольца з президентом США Джо Байденом у вівторок, 17 січня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Нагадаємо, загалом 12 європейських країн мають у своєму розпорядженні танки німецького виробництва Leopard, проте їм потрібен дозвіл Берліна для подальшої передачі цієї техніки Україні.

18 січня Європейський парламент закликав канцлера ФРН Олафа Шольца зробити можливим постачання Україні німецьких бойових танків Leopard.

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