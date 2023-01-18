Фіксуємо на Донбасі збільшення кількості обстрілів та спроб наступальних дій окупантів, - Зеленський

Збройні Сили України фіксують збільшення кількості обстрілів та спроб наступальних дій з боку російських окупантів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Як і завжди, весь день сьогодні на зв'язку з нашими військовими. Ситуація на фронті залишається складною. Епіцентр найбільш жорстоких боїв – на Донбасі. Поступово фіксуємо збільшення кількості обстрілів та спроб наступальних дій окупантів", - сказав Зеленський.

Він висловив подяку бійцям 68-ї окремої єгерської бригади та 36-ї окремої бригади морської піхоти за ефективне враження ворога та необхідну стійкість саме на Донбасі, а також підрозділам ГУР МО за дії, які зменшують шанси окупантів.

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