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Новини Війна
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Фіксуємо на Донбасі збільшення кількості обстрілів та спроб наступальних дій окупантів, - Зеленський

зеленський

Збройні Сили України фіксують збільшення кількості обстрілів та спроб наступальних дій з боку російських окупантів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Як і завжди, весь день сьогодні на зв'язку з нашими військовими. Ситуація на фронті залишається складною. Епіцентр найбільш жорстоких боїв – на Донбасі. Поступово фіксуємо збільшення кількості обстрілів та спроб наступальних дій окупантів", - сказав Зеленський.

Він висловив подяку бійцям 68-ї окремої єгерської бригади та 36-ї окремої бригади морської піхоти за ефективне враження ворога та необхідну стійкість саме на Донбасі, а також підрозділам ГУР МО за дії, які зменшують шанси окупантів.

Також читайте: Росія зробила битву за Донбас принциповою для себе, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Донбас (22355) 36 окрема бригада морської піхоти (204) 68 окрема єгерська бригада (80)


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Топ коментарі
+13
А що, "просто пєрєстать стрєлять" не працює? То може відведення військ допоможе? А, знаю! Побудуй нову дорогу від Бахмуту чи Соледару до столиці! Точно допоможе!

Цинічне брехливе ніщо!
Може я б і міг би сприймати ці "гундосики", якби воно вибачилося за "термос", "синьйора-голодомора", "********* палички", "актрису німецьких фільмів для дорослих" та багато чого іншого, але... Це ніщо спромоглося вибачитись лише перед кадировим.

Ей, "смєтуни"! Вже наржалися чи ще заходить? Коли змітать будете?
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18.01.2023 22:45
+6
Згадай зелену тролеферму 19 року і не кажи що мало.
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18.01.2023 23:03
+5
Статистхуєв
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18.01.2023 22:57
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А що, "просто пєрєстать стрєлять" не працює? То може відведення військ допоможе? А, знаю! Побудуй нову дорогу від Бахмуту чи Соледару до столиці! Точно допоможе!

Цинічне брехливе ніщо!
Може я б і міг би сприймати ці "гундосики", якби воно вибачилося за "термос", "синьйора-голодомора", "********* палички", "актрису німецьких фільмів для дорослих" та багато чого іншого, але... Це ніщо спромоглося вибачитись лише перед кадировим.

Ей, "смєтуни"! Вже наржалися чи ще заходить? Коли змітать будете?
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18.01.2023 22:45 Відповісти
Замести давно вже треба соєву тролеферму , як ворожих посіпак !
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18.01.2023 22:52 Відповісти
Згадай зелену тролеферму 19 року і не кажи що мало.
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18.01.2023 23:03 Відповісти
Дивина дивна: всі, хто при здоровому глузді та має пам'ять причисляються до "порохоботів", а ті, хто (не доведи Боже!) ще й має критичне мислення, не дивиться "єдиний анал" та здатен аналізувати не слова, а дії - то взагалі "ворог держави"!

Як же вам, "подоляківцям", важко!
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18.01.2023 23:17 Відповісти
Ба, какіє люді!
А куди сотні ваших тролів зникли?
Невже так раптом зникло бажання критикувати порохоботів ?
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19.01.2023 07:32 Відповісти
Після відновлення територіальної цілістності держави, коли надходження від економіки будуть перекривати хоча б 80% бюджету - цілком можливо.
Але не при владі, яка почала руйнувати економіку ще до ковіду, а всі свої "*****@лі" списує то на пандемію, то на війну.
Жо речі, ви в курсі, зо діючий Кабінет Міністрів не має затвердженої програми? І це вже більше 2 років! Хоча, за діючим законодавством, мав бути розпущений ще в рік свого створення
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19.01.2023 00:00 Відповісти
Тобі з італії видніше?
П.с. так, був краще ! І у всьому!
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19.01.2023 05:18 Відповісти
Статистхуєв
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18.01.2023 22:57 Відповісти
Закидай їх шашликами.
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18.01.2023 23:08 Відповісти
мОлодец какой, а ! фиксируй...фиксируй...Ты ж у нас счетовод....
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18.01.2023 23:18 Відповісти
Він штучно відволікає увагу від Беларусії.
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19.01.2023 07:33 Відповісти
Кожен день влада те і робить що фіксує і фіксує Сподіваюся що українці також фіксують бо як ні то буде ще гірше
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19.01.2023 08:58 Відповісти
Молодец!
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03.02.2023 01:56 Відповісти
 
 