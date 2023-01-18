Фіксуємо на Донбасі збільшення кількості обстрілів та спроб наступальних дій окупантів, - Зеленський
Збройні Сили України фіксують збільшення кількості обстрілів та спроб наступальних дій з боку російських окупантів.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Як і завжди, весь день сьогодні на зв'язку з нашими військовими. Ситуація на фронті залишається складною. Епіцентр найбільш жорстоких боїв – на Донбасі. Поступово фіксуємо збільшення кількості обстрілів та спроб наступальних дій окупантів", - сказав Зеленський.
Він висловив подяку бійцям 68-ї окремої єгерської бригади та 36-ї окремої бригади морської піхоти за ефективне враження ворога та необхідну стійкість саме на Донбасі, а також підрозділам ГУР МО за дії, які зменшують шанси окупантів.
Топ коментарі
+13 Evgeny N
показати весь коментар18.01.2023 22:45
+6 5 копійок
показати весь коментар18.01.2023 23:03
+5 South Friend
показати весь коментар18.01.2023 22:57
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цинічне брехливе ніщо!
Може я б і міг би сприймати ці "гундосики", якби воно вибачилося за "термос", "синьйора-голодомора", "********* палички", "актрису німецьких фільмів для дорослих" та багато чого іншого, але... Це ніщо спромоглося вибачитись лише перед кадировим.
Ей, "смєтуни"! Вже наржалися чи ще заходить? Коли змітать будете?
Як же вам, "подоляківцям", важко!
А куди сотні ваших тролів зникли?
Невже так раптом зникло бажання критикувати порохоботів ?
Але не при владі, яка почала руйнувати економіку ще до ковіду, а всі свої "*****@лі" списує то на пандемію, то на війну.
Жо речі, ви в курсі, зо діючий Кабінет Міністрів не має затвердженої програми? І це вже більше 2 років! Хоча, за діючим законодавством, мав бути розпущений ще в рік свого створення
П.с. так, був краще ! І у всьому!