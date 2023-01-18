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Новини Війна
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Армія Росії потерпає від нестачі боєприпасів і бойового духу, а Україні потрібна військова та економічна допомога, - керівниця розвідки США Гейнс

рф

Росія зіткнулася зі значними викликами: боєприпаси, постачання, бойовий дух, виснаження, певний розбрат у керівництві.

Так описала ситуацію росіян у зв'язку з їхньою війною проти України керівниця національної розвідки США Евріл Гейнс під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі 18 січня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Немає сумнівів, що в це в інтересах нас усіх підтримувати Україну якомога більше", - сказала Гейнс у своїй промові до учасників Всесвітнього форуму.

Вона також додала, що взимку очікувалося зниження темпу війни, проте на передовій і далі тривають жорстокі бої. Армії обидвох країн, за її словами, відчувають чимало викликів. "Для України надзвичайно важливо отримувати необхідну військову та економічну допомогу, щоб продовжувати те, що вони героїчно роблять наразі", - вказала керівниця національної розвідки США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У РФ готуються до нової хвилі мобілізації та вводиться заборона збиратися групами понад 20 осіб, - ГУР

Автор: 

армія рф (17337) Давос (237) розвідка (3858) США (22769)


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Топ коментарі
+8
Если бы болтовня разных должностных лиц, превращалась в оружие, Украина уже могла бы, это оружие продавать от переизбытка....
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18.01.2023 23:10
+8
При всем уважении к Вам, недооценка врага, - самое последнее дело.
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18.01.2023 23:11
+4
под соледаром и бахмутом не только форточники и карманики а и морпехи кацарылые)и тоже хорошо артой их молотят)
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18.01.2023 23:04
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под соледаром и бахмутом не только форточники и карманики а и морпехи кацарылые)и тоже хорошо артой их молотят)
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18.01.2023 23:04 Відповісти
нет их там, не пиши чушь, если не знаешь ... там зеки Петуха всея росии, а на флангах их "смежники" лугандонцы ... под Авдеевкой осенью были рашистские "морпехи" из камчатки, но и им там нехило насыпали ВСУ и их вроде отвели в тыл на какое-то время
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18.01.2023 23:11 Відповісти
Та ні, по даних Штабу ЗСУ кадрова армія, вірніше її рештки були в Соледар. Зеки не виконали місію,бо зеки
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18.01.2023 23:22 Відповісти
Під Соледаром "зеки" просто були "кулевловлювачами" - щоб ЗСУ витрачали патрони та снаряди на "м"ясо" А кадрові частини кацапи бережуть
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19.01.2023 05:15 Відповісти
При всем уважении к Вам, недооценка врага, - самое последнее дело.
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18.01.2023 23:11 Відповісти
мсье, это как раз был вопрос, где собственно та кадровая контрактная армия которую орки выводили с Херсона
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18.01.2023 23:16 Відповісти
фтарая кадровая армия мыра хорошо только и умеет целовать иконку товарисча...
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18.01.2023 23:19 Відповісти
Часть в тылу, в резервах, часть воюет на линии Сватово-Кременная. Не надо недооценки, это ведет к поражениям.
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18.01.2023 23:20 Відповісти
У "другому ешелоні" Кацапи надіються, що ми витратимо ********** та сили на "зеків", а потім пошлють в бій цих
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19.01.2023 05:17 Відповісти
Мені здається в сша зовсім неправильно оцінюють бойові обставини. А поки це нам вартує життів і територій.
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18.01.2023 23:02 Відповісти
все там сейчас норм оценивают просто ЯО вот и все,....а так да поначалу их онолитеги о силе кацапен армии наверное по каналу звезда оценивали,а оно оказалось никакое что скиллы что оружие...что всего через 7-8 мес. войны бк у севкореии стали закупать и балалайки у ирана....а оналоговнет нет все пшик...как и супер склады бк на 10 лет войны оказались из за возраста неликвидом за уралом....вот то только кинжал норм,все остальное неточное,подремонтированое совковое....
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18.01.2023 23:08 Відповісти
Фіксуємо на Донбасі збільшення кількості обстрілів та спроб наступальних дій окупантів, - Зеленський
Пані Гейнс не читає нашого керманича?
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18.01.2023 23:03 Відповісти
Танки нічого не вирішать без підтримки авіації і ракет і ПВО. А до цієї техніки треба готовити спеціалістів. Так що це далека справа. Проблема
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18.01.2023 23:06 Відповісти
Если бы болтовня разных должностных лиц, превращалась в оружие, Украина уже могла бы, это оружие продавать от переизбытка....
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18.01.2023 23:10 Відповісти
Як же ***** збирається воювати з НАТОЮ коли у нього вже зараз не вистачає ***********?
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18.01.2023 23:52 Відповісти
Более того, запасы ракет С-300 расходуются для ударов по наземным целям. И это при том что 80% огневой мощи НАТО - авиация и крылатые ракеты.
Ответ прост. ***** точно знает что с НАТО воевать не придется.
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19.01.2023 00:08 Відповісти
...але ж "воюють", принаймі на всіх каналах рашки пропаГАНДОНИ їм "вещают". І головне-москалі в це свято вірять...
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19.01.2023 08:02 Відповісти
какое там нато?не смешите.этих клоуунов кацапских с манией величия а пофакту в тех плане отсталым оружием, максимум за неделю только одними ракетами укатали бы.
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19.01.2023 00:08 Відповісти
Це перебільшення і самозаспокоєння. Дійсно припасів дуже сильно поменшало. За оцінками із 12-13 млн, витратили 7-8, але за 2022-й виробили 3 млн. Якщо навіть ці цифри і не є 100-відсотково достовірними, росія нарощує випуск снарядів. І обсяги будуть зростати. Це не Іскандери, чи Калібри(які не дивлячись на ембарго чіпів рф виробляє ), а досить освоєна технологія із часів другої світової. Це виклик і реальна загроза.
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19.01.2023 01:43 Відповісти
Где же ваша допомога? Одни слова....Ничего с того ,что надо нет,ни ракет дальних,ни танков,ни самолётов.... А вы же нас в свое время и разоружили,заставив отдать ЯО.
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19.01.2023 00:00 Відповісти
💯
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19.01.2023 00:04 Відповісти
Ну, вони ж не думали, що так все вийде... Що якось доведеться пояснювати, що славетний, з помпою підписаний "Будапештській меморандум" має зобов'язальну силу тільки для України. А "пратівниє сторани нічєво нікаму нє далжни". Точніше, "в случає чєво, далжни паґаваріть аб ЕТОМ".
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19.01.2023 00:12 Відповісти
 
 