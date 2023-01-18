Армія Росії потерпає від нестачі боєприпасів і бойового духу, а Україні потрібна військова та економічна допомога, - керівниця розвідки США Гейнс
Росія зіткнулася зі значними викликами: боєприпаси, постачання, бойовий дух, виснаження, певний розбрат у керівництві.
Так описала ситуацію росіян у зв'язку з їхньою війною проти України керівниця національної розвідки США Евріл Гейнс під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі 18 січня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Немає сумнівів, що в це в інтересах нас усіх підтримувати Україну якомога більше", - сказала Гейнс у своїй промові до учасників Всесвітнього форуму.
Вона також додала, що взимку очікувалося зниження темпу війни, проте на передовій і далі тривають жорстокі бої. Армії обидвох країн, за її словами, відчувають чимало викликів. "Для України надзвичайно важливо отримувати необхідну військову та економічну допомогу, щоб продовжувати те, що вони героїчно роблять наразі", - вказала керівниця національної розвідки США.
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Пані Гейнс не читає нашого керманича?
Ответ прост. ***** точно знает что с НАТО воевать не придется.