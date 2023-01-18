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Окупанти тотально примушують українців до колаборації, - глава Запорізької ОВА Старух

старух

У тимчасово окупованих районах Запорізької області продовжують зникати українці. Російські загарбники викрадають заручників, яких наразі налічується понад 230 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови Запорізької ОВА Олександра Старуха телеканалу FREEDOM.

Він зазначив, що в тимчасово окупованому Мелітополі росіяни намагаються створити незаконні військові підрозділи за типом так званих "ЛДНР".

"Є інформація, що всіх змушують взяти російський паспорт, якщо не береш паспорт, ти не можеш працювати, не можеш займатися підприємницькою діяльністю, тобто примус до колаборації став тотальним відповідно. Тому ніхто не застрахований, на окупованих територіях, зокрема, від будь-яких наслідків дій терористів. Абсолютно не застрахований, зокрема, й бути мобілізованим", - наголосив Старух.

Проте найбільша небезпека, за словами Старуха, це те, що людей продовжують викрадати, брати у заручники.

"Понад 230 людей ще "на підвалах", мучаться цими негідниками, їхнє життя і здоров’я під загрозою. На жаль, не факт, що вони вийдуть звідти живими", - підсумував голова Запорізької ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни посилюють угруповання на Запоріжжі, але це не наступ, - Сили оборони Таврійського напрямку

Автор: 

Запорізька область (3598) Старух Олександр (199)


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Топ коментарі
+9
це наслідок 2014 року , коли не була покарана жодна бабка з іконою як стояла на дорозі наших воїнів !
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18.01.2023 23:05
+4
згоден з вами тільки частково , бо карати треба було всіх винних ! і бабок ,і штеп , і бойків , а також прокурорів які не карали .
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18.01.2023 23:50
+3
бабки-бабками, але карати треба було в першу чергу тих, хто тим бабкам мозги крутив, проросійським пропагандонам, які і зараз роблять те саме. Проросійським політиками типу бойкі чи шуфріча, які і досі, о чудо, роблять то саме, корупціонерів-саботажників, тих хто торгує гуманітаркою, тих, хто вибудовує свою приватну вертикаль влади з корабельни сосєн, чим шкодить нам всім. Жодна з тих наволочей не постраждала, крім кєрнєса, але то не завдаяки нашому правосуддю, а тільки завдяки короновірусу.
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18.01.2023 23:44
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Мелітополь вже майже рік в окупації ...
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18.01.2023 23:03 Відповісти
це наслідок 2014 року , коли не була покарана жодна бабка з іконою як стояла на дорозі наших воїнів !
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18.01.2023 23:05 Відповісти
бабки-бабками, але карати треба було в першу чергу тих, хто тим бабкам мозги крутив, проросійським пропагандонам, які і зараз роблять те саме. Проросійським політиками типу бойкі чи шуфріча, які і досі, о чудо, роблять то саме, корупціонерів-саботажників, тих хто торгує гуманітаркою, тих, хто вибудовує свою приватну вертикаль влади з корабельни сосєн, чим шкодить нам всім. Жодна з тих наволочей не постраждала, крім кєрнєса, але то не завдаяки нашому правосуддю, а тільки завдяки короновірусу.
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18.01.2023 23:44 Відповісти
згоден з вами тільки частково , бо карати треба було всіх винних ! і бабок ,і штеп , і бойків , а також прокурорів які не карали .
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18.01.2023 23:50 Відповісти
Бабки с иконами не опасны и не подпадают под уголовную ответственность.
Но, были и те, кто блокировал передвижение украинских военных. Их должны были задерживать органы правопорядка и действовать согласно Закона. Минимум административный протокол они себе наработали. Но, вместо таких, совершенно законных действий, на место прибывало руководство милиции и уговаривало преступников: -вы уймитесь, не буяньте и разойдитесь.
А военные вынуждены были своими силами оттеснять и пробиваться.
А блокирование военного эшелона это не преступление? - Задерживайте и судите, чтобы другие остереглись, но...,видимо, не велели.
Было видео попытки захвата одиночного танка, когда его пытались заблокировать легковушками, карабкались на броню!
Тогда вообще необходимо было, согласно Уставу, открывать огонь на поражение, но...,видимо не велели!
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19.01.2023 07:29 Відповісти
саме бабки блокували пересування військових колон ,місцеве бидло стояло за бабками , а ти хто повинен їх затримувати менти цілими відділами переходили на бік ворога .
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19.01.2023 09:35 Відповісти
Это договорняк в Омане -назначение на самые важные посты АГЕНТОВ ***** - Ермака , Баканова-Наумова, предателей генералов СБУ , с радостью сдавших ЮГ «КОРИДОР « ! А старух и его банда ,не чем не лучше , ВОРОВАТЬ ГУМАНИТАРНУЮ ПЛМОШЬ В ОСОБО КРУПНЫХ РАЗМЕРАХ
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19.01.2023 08:01 Відповісти
О! Крадун гуманітарки виліз.
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18.01.2023 23:12 Відповісти
він не винен, його окупанти примушували красти гуманітарну допомогу
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19.01.2023 09:21 Відповісти
І ділися з ОПою. Канєшна. Всі магазини заповнені їхніми консервами.
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19.01.2023 09:32 Відповісти
дія дорівнює протидії
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18.01.2023 23:14 Відповісти
Ждунов не нужно заставлять, они и сами рады помочь оккупантам и подзаработать деньжат заодно.
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19.01.2023 02:06 Відповісти
Надежда вся на партизан и патриотов, доподлинно известно им, кто истинный сруцкимирный коллаборант, кого заставили. Разберемся и нещадно покараем.
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19.01.2023 04:58 Відповісти
прямо из Канады , В Запорожье никто не смеет тронуть даже ШАРИЕВЦЕВ и ОПЗЖ оптиков ПОЛУЧАЮТ ЗАРПЛАТУ ДЕПУТАТОВ ,аМразь УБИЙЦА БАЛЕЦКИЙ до сих пор является депутатом Украины
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19.01.2023 08:05 Відповісти
 
 