Окупанти тотально примушують українців до колаборації, - глава Запорізької ОВА Старух
У тимчасово окупованих районах Запорізької області продовжують зникати українці. Російські загарбники викрадають заручників, яких наразі налічується понад 230 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови Запорізької ОВА Олександра Старуха телеканалу FREEDOM.
Він зазначив, що в тимчасово окупованому Мелітополі росіяни намагаються створити незаконні військові підрозділи за типом так званих "ЛДНР".
"Є інформація, що всіх змушують взяти російський паспорт, якщо не береш паспорт, ти не можеш працювати, не можеш займатися підприємницькою діяльністю, тобто примус до колаборації став тотальним відповідно. Тому ніхто не застрахований, на окупованих територіях, зокрема, від будь-яких наслідків дій терористів. Абсолютно не застрахований, зокрема, й бути мобілізованим", - наголосив Старух.
Проте найбільша небезпека, за словами Старуха, це те, що людей продовжують викрадати, брати у заручники.
"Понад 230 людей ще "на підвалах", мучаться цими негідниками, їхнє життя і здоров’я під загрозою. На жаль, не факт, що вони вийдуть звідти живими", - підсумував голова Запорізької ОВА.
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Но, были и те, кто блокировал передвижение украинских военных. Их должны были задерживать органы правопорядка и действовать согласно Закона. Минимум административный протокол они себе наработали. Но, вместо таких, совершенно законных действий, на место прибывало руководство милиции и уговаривало преступников: -вы уймитесь, не буяньте и разойдитесь.
А военные вынуждены были своими силами оттеснять и пробиваться.
А блокирование военного эшелона это не преступление? - Задерживайте и судите, чтобы другие остереглись, но...,видимо, не велели.
Было видео попытки захвата одиночного танка, когда его пытались заблокировать легковушками, карабкались на броню!
Тогда вообще необходимо было, согласно Уставу, открывать огонь на поражение, но...,видимо не велели!