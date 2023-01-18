В адміністрації Байдена думають про допомогу Україні для наступу на Крим, - The New York Times

За даними The New York Times, в адміністрації Байдена починають визнавати необхідність надання Києву можливостей завдати удару по російським цілям в окупованому Криму, навіть якщо такий крок збільшить ризик ескалації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Раніше США виключали надання Україні зброї, здатної вражати цілі в окупованому Криму. Видання пише, що позиція пом'якшилася, коли адміністрація Байдена дійшла висновку, що якщо українські військові зможуть показати Росії, що її контроль над Кримом може опинитися під загрозою, це зміцнить позицію Києва на будь-яких майбутніх переговорах.

Крім того, побоювання, що Кремль застосує тактичну ядерну зброю у відповідь, померкли, заявили американські офіційні особи та експерти, хоч і попередили, що ризик зберігається.

Газета пише, що зараз адміністрація Байдена обмірковує один зі своїх найсміливіших кроків – допомогу Україні у військовій деокупації півострова. Однак президент Байден поки не готовий надати Україні ракетні комплекси великої дальності, які будуть потрібні Києву для ударів по російських об'єктах на півострові, йдеться у статті NYT.

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