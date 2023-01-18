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В адміністрації Байдена думають про допомогу Україні для наступу на Крим, - The New York Times

байден

За даними The New York Times, в адміністрації Байдена починають визнавати необхідність надання Києву можливостей завдати удару по російським цілям в окупованому Криму, навіть якщо такий крок збільшить ризик ескалації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Раніше США виключали надання Україні зброї, здатної вражати цілі в окупованому Криму. Видання пише, що позиція пом'якшилася, коли адміністрація Байдена дійшла висновку, що якщо українські військові зможуть показати Росії, що її контроль над Кримом може опинитися під загрозою, це зміцнить позицію Києва на будь-яких майбутніх переговорах.

Крім того, побоювання, що Кремль застосує тактичну ядерну зброю у відповідь, померкли, заявили американські офіційні особи та експерти, хоч і попередили, що ризик зберігається.

Газета пише, що зараз адміністрація Байдена обмірковує один зі своїх найсміливіших кроків – допомогу Україні у військовій деокупації півострова. Однак президент Байден поки не готовий надати Україні ракетні комплекси великої дальності, які будуть потрібні Києву для ударів по російських об'єктах на півострові, йдеться у статті NYT.

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Автор: 

Крим (14139) США (22769)


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Топ коментарі
+24
Риск эскалации это что такое? ***** нападет на Украину? Или рассекретит всех своих агентов в ОП ?
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18.01.2023 23:10
+23
******* главного "ескаланта" и проблема ескалации решится
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18.01.2023 23:12
+20
Я думаю років два-три буде достатньо для обдумування. Хай 5. Але не більше.
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18.01.2023 23:09
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От десант на ЗАЕС зі "світлими людинками" своєчасно не зробили. Пуйловські бункери якимсь гівном не посипали щоб він серся туди їхати, взагалі вся оперативна ініціатива просто просрана...
Вони не розуміють, що ліфт падає, і сидіти та чекати доки він зупиниться - наївно, бо пуйло на все по**й, настане час, буде і хімічна, і ядерна провокації з мільйонами жертв.
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19.01.2023 09:47 Відповісти
Дід маразматик ? - Наступайте на Крим без танків і БМП 😁
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19.01.2023 12:23 Відповісти
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