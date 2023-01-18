Байден і перша леді США висловили співчуття у зв’язку з авіакатастрофою у Броварах

Президент США Джозеф Байден і перша леді Джилл Байден співчувають родинам загиблих у зв’язку з катастрофою вертольота в Україні в середу вранці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про цн повідомляється на сайті Білого дому.

"Джилл і я висловлюємо наші глибокі співчуття сім'ям усіх загиблих у результаті трагічної катастрофи вертольота в Україні сьогодні вранці, зокрема міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та інших високопосадовців українського уряду. Наші серця також із десятками вбитих і поранених мирних жителів, зокрема із дорогоцінними дітьми, та їхніми родинами. Ми сумуємо разом із усіма, хто сумує про цю несамовиту трагедію", - йдеться у заяві глави держави.

Президент США наголосив, що Монастирський і його команда брали активну участь у збереженні демократії в Україні – як у її захисті від російської агресії, так і у життєво важливій роботі щодо зміцнення інститутів України у цій війні та в майбутньому.

"Реформатор і патріот, пане Монастирський відстоював волю українського народу. Ми продовжимо шанувати цю спадщину через зусилля щодо зміцнення інститутів України та у нашому незмінному партнерстві з народом України, щоб підтримувати яскраве полум'я свободи. Сьогодні ми молимося про зцілення поранених та втіху тих, хто втратив близьких", - наголосив він.

Байден також додав, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно.

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Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб.

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