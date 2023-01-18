УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8326 відвідувачів онлайн
Новини
1 645 7

Байден і перша леді США висловили співчуття у зв’язку з авіакатастрофою у Броварах

байден

Президент США Джозеф Байден і перша леді Джилл Байден співчувають родинам загиблих у зв’язку з катастрофою вертольота в Україні в середу вранці.

 Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про цн повідомляється на сайті Білого дому.

"Джилл і я висловлюємо наші глибокі співчуття сім'ям усіх загиблих у результаті трагічної катастрофи вертольота в Україні сьогодні вранці, зокрема міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та інших високопосадовців українського уряду. Наші серця також із десятками вбитих і поранених мирних жителів, зокрема із дорогоцінними дітьми, та їхніми родинами. Ми сумуємо разом із усіма, хто сумує про цю несамовиту трагедію", - йдеться у заяві глави держави.

Президент США наголосив, що Монастирський і його команда брали активну участь у збереженні демократії в Україні – як у її захисті від російської агресії, так і у життєво важливій роботі щодо зміцнення інститутів України у цій війні та в майбутньому.

"Реформатор і патріот, пане Монастирський відстоював волю українського народу. Ми продовжимо шанувати цю спадщину через зусилля щодо зміцнення інститутів України та у нашому незмінному партнерстві з народом України, щоб підтримувати яскраве полум'я свободи. Сьогодні ми молимося про зцілення поранених та втіху тих, хто втратив близьких", - наголосив він.

Байден також додав, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про трагедію у Броварах: Щойно будуть встановлені причини катастрофи – ми надамо цю інформацію. ВIДЕО

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клименко виконуватиме обов’язки міністра внутрішніх справ, - рішення уряду

Автор: 

авіакатастрофа (1098) Байден Джо (2887) Бровари (280) Монастирський Денис (392)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кожний день на фронті помирають і калічаться десятки і сотні солдат і всім начхати, як будь-то так і має бути, а тут міністр із замами полетіли в ********* сауну з понтами на вертольоті і в результаті доліталися і от який плач здійняли на весь світ. Тьфу.

Єдине кого шкода, це дітей та цивільних які загинули із-за ідіотів.
показати весь коментар
18.01.2023 23:47 Відповісти
пан такий обізнаний, пан там був?
показати весь коментар
19.01.2023 00:03 Відповісти
"а тут міністр із замами полетіли в ********* сауну з понтами на вертольоті"
Ти впевнений, що саме так і було ? І навііть і докази ж є, чи не так ?
показати весь коментар
19.01.2023 00:26 Відповісти
Співчуття рідним загиблих, це велике горе і коли гинуть дорослі, а коли малеча тим більше.
Але не гризіть себе, не гризіть одне одного. Гризіть москалів, як би не москалі, не мусили би люди в погану погоду летіти. Цього нещастя би не було.
показати весь коментар
19.01.2023 00:07 Відповісти
Подолячний бот, хто компенсує потерпілим?
Якщо Зеленський вже вирішив відмазувати про*об свого корєша?
показати весь коментар
19.01.2023 07:20 Відповісти
ЗЄЛЯ,
призначай міністром Гогілашвілі, або Трухіна з Мецгером.

ДАВАЙ

МИ ВІРИМО В ТЕБЕ - *баш їх, Вова
показати весь коментар
19.01.2023 07:22 Відповісти
Вопрос простою...кому была выгодна смерть Монастырского...,тот и заказчик...
показати весь коментар
19.01.2023 10:42 Відповісти
 
 