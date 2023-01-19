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Росія таємно перекидає військових та техніку до Білорусі, використовуючи цистерни, - ЗМІ

цистерна

Росія таємно перекидає в Білорусь живу силу, використовуючи залізничні цистерни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  білоруське видання "Наша Ніва".

Журналісти зазначають, що Росія вдається до таких дій, щоб ввести в оману супутникове та візуальне спостереження.

"Чи переправляють до Білорусі таким чином, чи аналогічними замаскованими способами військову техніку та боєприпаси, ми не знаємо", - пише видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не бачать жодних ознак, що Білорусь готується до вторгнення в Україну, - Білий дім

Автор: 

армія рф (17337) Білорусь (7929) залізниця (1505)


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Топ коментарі
+44
Чмобіків везуть в цистернах? Джентльмени удачі.
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19.01.2023 00:23
+36
От этой неожиданности?

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19.01.2023 00:37
+31
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19.01.2023 00:36
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Для перевозки основных масс военных при ссср и на росии всегда использовались товарные вагоны. Всегда! Тут и момент маскировки (непонятно что в вагонах) и возможность выживания вплоть до установки буржуек
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19.01.2023 01:12 Відповісти
"интилигент мечтает стать вагоном
заполненньім отборньім самогоном,
большой цистерной хочет стать алкаш
и чтоб внутри С2Н5ОН" (С)
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19.01.2023 02:15 Відповісти
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19.01.2023 01:25 Відповісти
О! От і підтвердилось попередження, яке зробив А. Н. Ілларіонов 14.01.2023 про те, що приблизно ЗА 5 ДНІВ ( ! ) найбільш імовірно почнеться МАСОВАНИЙ НАСТУП російських військ з території Біларусі УЗДОВЖ ЗАХІДНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ В НАПРЯМКУ НА ЛЬВІВ,

ЦІЛЬ ЯКОГО - ПЕРЕРІЗАТИ ШЛЯХ ПОСТАЧАННЯ УКРАЇНІ ЗБРОЇ, *********** та іншої допомоги ІЗ ЗАХОДУ (через західний кордон і м. Львів). Джерело - https://twitter.com/AnIllarionov/status/1614078141990948865 twitter.com/AnIllarionov/status/1614078141990948865 , https://www.youtube.com/watch?v=g-9CITbr-KE youtube.com/watch?v=g-9CITbr-KE

Якраз у ті ж дні уряд Угорщини заявив про те, що Угорщина НЕ БУДЕ ПРОПУСКАТИ ТРАНЗИТОМ ЗАХІДНУ ДОПОМОГУ ДО УКРАЇНИ.

Частини мозаїки складаються в цілісну картину: ВОРОГ ВЖЕ ПОЧАВ ВИКОНУВАТИ ЦЕЙ ПЛАН!

Залишилось часу - ДЕКІЛЬКА ДНІВ !
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19.01.2023 02:45 Відповісти
ага львов єти клоуны перережут,пиструна разве что смогут понюхать жопорукие)))а иларинов просто кацапскаяя консерва причем давно стухшая
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19.01.2023 08:40 Відповісти
Згоден повністю
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19.01.2023 08:46 Відповісти
Щось я ніякого підтвердження черговим побрехенькам Іларіонова не побачив! Ба більш, ознайомившись з першим джерелом наданої інформації довіри в мене до нього не з'явилось, бо тільки заява без БУДЬ ЯКИХ ДОКАЗІВ, навіть не називалось на якій такій точці залізничних доріг Білорусі було це виявлено (тобто висадження "джентльменів удачі", або на Рашці їх посадка туди, не кажучи про якісь фото, або відео з цього приводу. Ну а ********** таким чином ТОЧНО не перевезеш, бо завантажувати ящиками через горловину у цистерну це не можливо, як і розвантажувати, а про техніку мова йти не може. Тож не треба копіювати відверті побрехеньки рашистів задля хіпішу серед читачів!!!
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19.01.2023 10:52 Відповісти
Маячня
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19.01.2023 11:25 Відповісти
Іларіонов - агент ФСБ/ГРУ
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19.01.2023 11:26 Відповісти
Орки даже для оркостана говно. Какой надо быть мразью чтобы придумать для своих же солдат такой скотский способ скрытного перемещения!
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19.01.2023 04:20 Відповісти
Я вважаю цю "інформацію" фейком і на місті "Цензора" не став би друкувати, аби не бути схожим на брехливих кремлядей!!!
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19.01.2023 10:55 Відповісти
Жалкий косплеер хрущевских барж, плывущих на Кубу...
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19.01.2023 05:12 Відповісти
А хто тобі розповідав про хрущьовські "баржи"?! До Куби ядерка та обслуговуючий її персонал доставлялися вантажними суднами, а не якимись "баржами". До того ж надана "інформація" про "цистерни" більш схожа на вкид задля того, щоб потім посміятися над тим у пропагандонських кремлядських ЗМІ, мол "подивиться у яку дурню вірять в Україні", аби "доказувати" що в Україні "все брехня"!!!
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19.01.2023 11:00 Відповісти
Тот кого погрузили в трюм баржи в нечеловеческие условия. За эти издевательства людям компенсации выплачивали.
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19.01.2023 11:26 Відповісти
У трюмах? ТАК! У трюмах барж? НІ, бо були у трюмах торгівельних суден!
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19.01.2023 12:24 Відповісти
Баржа це торгівельне судно, прокинься нарешті.
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19.01.2023 12:36 Відповісти
І у це можна вірити?

На знімку на цистерні написано: цемент. Якщо цистерна була у вжитку, там точно є порохи цементу. Хто колись був коло цементного заводу, знає, як там (не)легко дихається.

Про нафтові цистерни я навіть не говорю, то газова камера.

Я не думаю, що х#йло переймається секретністю. Тим більше, що офіційно там оголошені спільні навчання.

Але щодо ймовірності 2-ї спроби наступу на Київ, багато експертів стверджують, що вона є близькою до 100%.
Маю надію, що на дороги там нового асфальту не положили.
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19.01.2023 05:20 Відповісти
Назови імена цих "експертів" бо ПРОФЕСІОНАЛИ з розвідок кажуть ПРОТИЛЕЖНЕ і що на цей час напад з Білорусі мало ймовірний!!! Брешешь "House Voter" ти так, ніби працюєш на Кремль, а може НЕ ніби?!
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19.01.2023 11:03 Відповісти
@

>Назови імена цих "експертів"

Прошу пана: https://www.youtube.com/watch?v=pWeOnPvHoGc&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB

>Брешешь "House Voter" ти так, ніби працюєш на Кремль, а може НЕ ніби?!

Ну а чого смайлик у кінці ставити? Якщо ти серйозно мене звинувачуєш, то доведи.
А якщо приколюєшся, то ПНХ.
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19.01.2023 21:18 Відповісти
Джентльмены удачи
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19.01.2023 06:33 Відповісти
Ця інфа озвучена, бо нема аристовіча, який ніс в простір всяку йухню?
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19.01.2023 07:36 Відповісти
На те схоже, мабуть це його конкуренти!
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19.01.2023 11:04 Відповісти
Штирлиц,вы сегодня звонили Арестовичу, Дугину или Корчинскому?
Нет Герр путлер,,они недоступны..наверно аккумуляторы сдохли...
Будем ждать...
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19.01.2023 10:51 Відповісти
Бажано чмобіків притопити та везти консервованими
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19.01.2023 11:06 Відповісти
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