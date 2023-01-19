Росія таємно перекидає військових та техніку до Білорусі, використовуючи цистерни, - ЗМІ

Росія таємно перекидає в Білорусь живу силу, використовуючи залізничні цистерни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише білоруське видання "Наша Ніва".

Журналісти зазначають, що Росія вдається до таких дій, щоб ввести в оману супутникове та візуальне спостереження.

"Чи переправляють до Білорусі таким чином, чи аналогічними замаскованими способами військову техніку та боєприпаси, ми не знаємо", - пише видання.

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