Авіація та артилерія ЗСУ протягом 18 січня уразили 14 районів зосередження військ, 3 позиції ЗРК, 1 пункт управління та 1 станцію РЕБ, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів по противнику авіації та артилерії ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження ворога та 3 - по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили 1 пункт управління, 1 район зосередження живої сили окупантів та 1 станцію радіоелектронної боротьби".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 17 січня наша авіація та артилерія завдали ударів по 11 пунктах зосередження військ, 2 пунктах управління та 1 складу, - Генштаб