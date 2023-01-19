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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Авіація та артилерія ЗСУ протягом 18 січня уразили 14 районів зосередження військ, 3 позиції ЗРК, 1 пункт управління та 1 станцію РЕБ, - Генштаб

зсу,авіація

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів по противнику авіації та артилерії ЗСУ. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження ворога та 3 - по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили 1 пункт управління, 1 район зосередження живої сили окупантів та 1 станцію радіоелектронної боротьби".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 17 січня наша авіація та артилерія завдали ударів по 11 пунктах зосередження військ, 2 пунктах управління та 1 складу, - Генштаб

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авіація (4120) Генштаб ЗС (6562) артилерія (787) ЗСУ (7540)


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Слава ЗСУ !!!
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19.01.2023 02:29 Відповісти
може тому що ви заходете на нього з кацапського ІР чи email ??? у мене реклама в грн. !!!!
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19.01.2023 04:36 Відповісти
Я заходжу з українськогого,мова українська,є англійська,російської взагалі немає.Повідомлення моє видалили.А у цензорі взагалі 90% кацапської говірки.Щодо реклами,я зберіг скрін.
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19.01.2023 07:49 Відповісти
За такі«крамольні»запитання повинні заблокувати.
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19.01.2023 07:53 Відповісти
главное что бы поменьше информации о планах ВСУ поступало в опу
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19.01.2023 06:27 Відповісти
 
 