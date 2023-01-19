Авіація та артилерія ЗСУ протягом 18 січня уразили 14 районів зосередження військ, 3 позиції ЗРК, 1 пункт управління та 1 станцію РЕБ, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів по противнику авіації та артилерії ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження ворога та 3 - по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили 1 пункт управління, 1 район зосередження живої сили окупантів та 1 станцію радіоелектронної боротьби".
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irenka ko
показати весь коментар19.01.2023 02:29 Відповісти Мені подобається 7
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Ярослав Іванович #542747
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Юрий Викторович #524822
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Вася Путлер
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