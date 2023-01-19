Окрім танків і артилерії, Британія надасть Україні ще понад 200 одиниць бронетехніки, - глава МЗС Клеверлі

Велика Британія відправить в Україну ще понад 200 одиниць бронетехніки на додаток до 14 танків Challenger 2.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву голови британського МЗС Джеймса Клеверлі під час його візиту до Канади.

Дипомат зазначив, що Лондон просуватиметься швидше у питанні надання Києву військової допомоги.

"Британія вирішила поставити нашим друзям основні бойові танки Challenger 2, важку артилерію та понад 200 одиниць іншої броньованої техніки", - сказав Клеверлі.

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