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Окрім танків і артилерії, Британія надасть Україні ще понад 200 одиниць бронетехніки, - глава МЗС Клеверлі

клеверлі

Велика Британія відправить в Україну ще понад 200 одиниць бронетехніки на додаток до 14 танків Challenger 2.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву голови британського МЗС Джеймса Клеверлі під час його візиту до Канади.

Дипомат зазначив, що Лондон просуватиметься швидше у питанні надання Києву військової допомоги.

"Британія вирішила поставити нашим друзям основні бойові танки Challenger 2, важку артилерію та понад 200 одиниць іншої броньованої техніки", - сказав Клеверлі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення надати Україні важке озброєння - це повідомлення Путіну, що ми будемо підтримувати українців до перемоги, - МЗС Великої Британії

Автор: 

Велика Британія (5575) зброя (7460) допомога (8341) Клеверлі Джеймс (78)


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Топ коментарі
+13
рамштайн еще не начался, а анонсы идут нон стоп .... быстрее бы
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19.01.2023 06:58
+13
Це прекрасна новина!
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19.01.2023 06:58
+12
Великобританія, як і країни Балтії та Польща - наші природні союзники. Не відвернулись від нас у біді, не жують соплі в нерішучості, як шольцо-бідони
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19.01.2023 07:15
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рамштайн еще не начался, а анонсы идут нон стоп .... быстрее бы
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19.01.2023 06:58 Відповісти
Це прекрасна новина!
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19.01.2023 06:58 Відповісти
Великобританія, як і країни Балтії та Польща - наші природні союзники. Не відвернулись від нас у біді, не жують соплі в нерішучості, як шольцо-бідони
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19.01.2023 07:15 Відповісти
не жють шмарклі
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19.01.2023 08:45 Відповісти
"Бідоном" його називають рашисти.
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19.01.2023 08:45 Відповісти
А хто тоді він? Можна ще називати його дід-маразматик.
Щоб заслужити повагу, треба бути рішучим і дієвим. Борис "Джонсонюк" не просто так завоював це українізоване прізвисько.
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19.01.2023 09:03 Відповісти
Так теж називають. Рашисти, яким Байден завадив анексувати всю Україну, коли вирішив надавати різноманітне озброєння.

Рішучим і дієвим як *****? А "Джонсонюк" казав правильні речі, але озброєння надавав не краще, ніж Сполучені Штати, при Сунаку Україна вперше отримує повноцінні західні танки, саме повноцінні, а не колісні з такою собі бронею. Так що друзі України - і Джонсон, і Байден.
Критикувати Байдена можуть лише рашисти та їх "корисні ідіоти" з-поміж українців. Замість Байдена міг бути Трамп, нагадати його висери на тему належної поведінки перед *****м і належної допомоги Україні?
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19.01.2023 09:23 Відповісти
Стесняюсь спросить, а как ты выступаешь под двумя флагами одновременно?
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19.01.2023 13:21 Відповісти
Подвійне громадянство. Тільки нікому ні слова!
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19.01.2023 13:45 Відповісти
good news
very good news
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19.01.2023 07:42 Відповісти
Боже, храни Великобританію та королеву!
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19.01.2023 07:56 Відповісти
Короля!
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19.01.2023 08:14 Відповісти
якщо папа, то Іоан-Павло ІІ,
якщо англійська королева, то Єлізавета.

хтось пам'ятає англійських королів?
отож!
а королеви: Єлізавета І, Вікторія, Єлізавета ІІ
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19.01.2023 12:42 Відповісти
Оце так розходились Брити! Дай Боже так і тримати, та продовжувати в такому ж темпі! Щира подяка!
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19.01.2023 08:12 Відповісти
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19.01.2023 08:27 Відповісти
у британців левове серце ще з часів короля Річарда)
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19.01.2023 08:51 Відповісти
Англичане настоящие друзья народа Украины!
British are true friends people of Ukraine!
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19.01.2023 09:05 Відповісти
Tak oto zh!
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19.01.2023 13:15 Відповісти
Риши Сунак высокоинтеллектуальный, образованный политик, не удивительно, что он продолжает славное дело Бориса Джонсона.
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19.01.2023 09:41 Відповісти
БОЖЕ, ХРАНИ КОРОЛЯ!!!
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19.01.2023 10:33 Відповісти
Після поразки в двох світових війнах десь хутко зник німецький нордичний характер разом зі стальними яйцями. Зараз в німеччині правлять не політики з стратегічним мисленням, а бухгалтери. Це непогано в часи сталого розвитку, але стає проблемою в часи потрясінь.
Ну а всілякі фігляри при владі в воюючій державі - то взагалі катастрофа.
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19.01.2023 11:06 Відповісти
200 одиниць - це бригадний комлпект. США дає бригадний комплект+. Великобританія дає бригадний комплект+. Канада дає бригадний комплект+. Німеччина, Швеція тощо дають ще один бригадний комплект техніки, арти, танків, ППО.

От нам і корпусний комплект техніки. А механізований корпус, на техніці НАТО - це, це... Коротше, русні пи*да...
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19.01.2023 22:12 Відповісти
 
 