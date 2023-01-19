Окрім танків і артилерії, Британія надасть Україні ще понад 200 одиниць бронетехніки, - глава МЗС Клеверлі
Велика Британія відправить в Україну ще понад 200 одиниць бронетехніки на додаток до 14 танків Challenger 2.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву голови британського МЗС Джеймса Клеверлі під час його візиту до Канади.
Дипомат зазначив, що Лондон просуватиметься швидше у питанні надання Києву військової допомоги.
"Британія вирішила поставити нашим друзям основні бойові танки Challenger 2, важку артилерію та понад 200 одиниць іншої броньованої техніки", - сказав Клеверлі.
Топ коментарі
+13 No way #475031
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+13 Анатолій Фоменко
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+12 Тау Кита
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Щоб заслужити повагу, треба бути рішучим і дієвим. Борис "Джонсонюк" не просто так завоював це українізоване прізвисько.
Рішучим і дієвим як *****? А "Джонсонюк" казав правильні речі, але озброєння надавав не краще, ніж Сполучені Штати, при Сунаку Україна вперше отримує повноцінні західні танки, саме повноцінні, а не колісні з такою собі бронею. Так що друзі України - і Джонсон, і Байден.
Критикувати Байдена можуть лише рашисти та їх "корисні ідіоти" з-поміж українців. Замість Байдена міг бути Трамп, нагадати його висери на тему належної поведінки перед *****м і належної допомоги Україні?
very good news
якщо англійська королева, то Єлізавета.
хтось пам'ятає англійських королів?
отож!
а королеви: Єлізавета І, Вікторія, Єлізавета ІІ
British are true friends people of Ukraine!
Ну а всілякі фігляри при владі в воюючій державі - то взагалі катастрофа.
От нам і корпусний комплект техніки. А механізований корпус, на техніці НАТО - це, це... Коротше, русні пи*да...