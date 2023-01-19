Європейський єврейський конгрес вимагає від Лаврова вибачень за порівняння росіян із жертвами Голокосту
Європейський єврейський конгрес (EJC) відреагував на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який порівняв росіян із євреями, а захід – із Гітлером.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться в заяві EJC.
"Ми шоковані та обурені цим ганебним порівнянням, зробленим міністром Лавровим, між діями коаліції демократичних країн і гітлерівським переслідуванням і вбивством шести мільйонів євреїв під час Голокосту", - сказав президент EJC Аріель Музікант.
"Це спотворення Голокосту на найпростішому рівні, і ми закликаємо пана Лаврова вибачитися і відкликати ці коментарі", - додав він.
Топ коментарі
+41 Олександр Дніпро
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+21 Oresta Bartka
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+20 Имярек
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300 років потуг рашки стати європейською країною псу під хвіст
"Одна территория,один вождь,один кг сахара в одни руки!".
И я понимаю обиду товарищей евреев, которых сравнили с поцеватыми русскими 😂
Ось коли Німеччину перемогли, верхівку влади повісили, провели повну дефашизацію та денацифікацію армії, державного та силового апарату, ось тоді взялися і за населення. За його перевиховання від наслідків фашистської інфекції. До середини 70-х перевиховували, і досягли вражаючого результату.
А як буде з росіянами, я не знаю. Німців 30 років відучали від 12-річного фашизму, а як і чим "дорогих росіян" відучити від їхньої 100-річної людоїдсько-фашистської ідеології...
По друге, не 100 років, а 300+ років російського нацизму.
По третє, який до біса нацизм, коли російської нації не існує? Це ж назва імперії! За 300 років створили лише російську мову, будь-яких інших атрибутів російської нації взагалі нема! Навіть місця проживання російської нації в підєрації нема! Біробіджан для євреїв є, а російської області чи краю нема!
Тому це вже не нацизм, а ксенофобія на якій побудовано терористичну державу.
Тому немає ніяких альтернатив окрім остаточного розв'язання руського питання.
З огляду на те, що росіяни це спільнота терористів, яка не має якоїсь однієї національності, навіть повне фізичне знищення усіх росіян не може розглядатися як геноцид. Так саме як і знищення ІДІЛ.
Де та "орда" і де ті росіяни?
Подивиться на казахські орнаменти! Там культура тисячі років, не менша ніж в українців!
ЗБОЧЕНИЙ ВАРІАНТ зАГАЛЬНОСВІТОВОГО ІМПЕРІАЛІЗМУ. ВІДРИЖКА.
(ЗАРАЗ,до речі ,вже пост імперіальна ера,де навіть СШа можна лише умовно вважати імперією)
..
Ходили чутки, що деякі вищі керівники ІІІ рейху мали приховане єврейське коріння (Гейдріх, наприклад) Але це не заважало їм посилать євреїв у газові камери Після того, як Сталін програв зі створенням "Єврейської соціалістичної республіки" та почав боротьбу з "безрідними космополітами", багато євреїв стали "Петровими" та "Сидоровими" і душили своїх одноплемінників усіма силами (сам служив з майором "Петровим", з семітськими рисами обличчя А потім потрапив у в/ч, де замполітом був "Іванов" Руде кучеряве волосся, горбатий ніс, вуха "варениками", і окуляри в тонкій позолоченій оправі Не маю нічого проти євреїв - "перевертнів" не терплю Додам для інформації - євреї всіма силами противилися перпису населення - це пов"язано було з їх ще язичницькими віруваннями Тому ухилялися від рахування скотини та членів роду А перепис та отримання прізвища - саме "рахування" Тому їм прізвища давалися насильно Саме тому в Німеччині були "Гольдберги" та "Цукермани", в "Білорусії та Польщі - "Сахаревичі", а у Вірменії - "Калантаряни" (щось ще казали про єврейське закінчення прізвища на "янц", але точно не знаю) Російський тип прізвищ у потомка єврея міг з"явиться лише після зречення його юдейства та прийняття хрещення - бо юдеям заборонялося селиться в "корінних" російських губерніях - " смуга осідлості"
Запам*ятався один з численних його афоризмів саме про дипломатію.
"Дипломат - це порядна людина, яка вимушена брехати на користь свого монарха".
За точність цитування не ручаюсь. Читав цей афоризм Талейрана давно. Чи не при Совку ще.
Згадав про Талейрана не просто так, а тому, що надто часто стали мелькати в новинах імена путлєрівських дипломатів Лаврова-Калантаряна та Небендзі. Не знаю, як там у них з хабарництвом, але з брехнею точно все в порядку. На кожному кроці, що не публічний виступ, то густо замішаний вміст легендарного чемайдана їхнього хазяїна. Дипломати часів Талейрана брехали, але тонко і винахідливо, а ці ж, як собаки в повний Місяць.
От і сьогодні Лошадь-Лавров видав навіть не перли брехні, а бруліанти з кінську голову розміром.
"Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров порівняв країни Заходу з Гітлером, а росіян - із євреями." Від мене гомеричний сміх
адже він - "жертва голокосту"!
Таке пережив, ой, лишенько!
Одночасно і образа євреїв,і прохання(ультимативне) допомогти..
Навіть цитати повторює!
саме у прутіна немає відрази до євреїв(Піонтковський розказував про його "молоді роки".
НА ВІМІНУ ВІД ОТОЧЕННЯ..
Хоча..якщо ДОПУСТИТИ .що оргінальний Прутін давно ліквідований....