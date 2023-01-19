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Європейський єврейський конгрес вимагає від Лаврова вибачень за порівняння росіян із жертвами Голокосту

лавров

Європейський єврейський конгрес (EJC) відреагував на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який порівняв росіян із євреями, а захід – із Гітлером.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться в заяві EJC.

"Ми шоковані та обурені цим ганебним порівнянням, зробленим міністром Лавровим, між діями коаліції демократичних країн і гітлерівським переслідуванням і вбивством шести мільйонів євреїв під час Голокосту", - сказав президент EJC Аріель Музікант.

"Це спотворення Голокосту на найпростішому рівні, і ми закликаємо пана Лаврова вибачитися і відкликати ці коментарі", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров: Захід хоче "остаточно вирішити російське питання", як Гітлер - єврейське

Автор: 

євреї (124) Лавров Сергій (1581)


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Топ коментарі
+41
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19.01.2023 07:30
+21
Єврейський конгрес не відчуває натяку в назві ЧВК "Вагнер"?
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19.01.2023 07:28
+20
Вибачення має сенс коли воно щире. У кацапів інший підхід - їм на все насрати.
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19.01.2023 07:32
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Гонения на евреев в СССР было чуть меньше чем в гитлеровской Германии.
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19.01.2023 07:25 Відповісти
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19.01.2023 08:53 Відповісти
Єврейський конгрес не відчуває натяку в назві ЧВК "Вагнер"?
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19.01.2023 07:28 Відповісти
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19.01.2023 07:30 Відповісти
Путя виправит помилку петрухи - не тільки кватирку у Європу дошками заб'є, але й шпарини законопатить за прикладом чучхє 😂

300 років потуг рашки стати європейською країною псу під хвіст
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19.01.2023 07:51 Відповісти
Петруха такий же кремлівський вилупок як нинішні кремлівські виродки, хіба був трохи розумнішим проте і в нього не хватило мізків заходити в Європу через двері. А козел лавруха (чи то кінь) через те вікно намагається постійно засунути свою кремлівську жопу.
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19.01.2023 10:36 Відповісти
Вибачення має сенс коли воно щире. У кацапів інший підхід - їм на все насрати.
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19.01.2023 07:32 Відповісти
скрєпной руснє пох на правду, а лавруха для них тепер герой
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19.01.2023 07:33 Відповісти
Даже лозунг немецкого фюрера для ************* переиначили!
"Одна территория,один вождь,один кг сахара в одни руки!".
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19.01.2023 10:12 Відповісти
калантарян трохи розумніший за кацапів і розуміє, що розплата близько. від страху перед розплатою ця дика логорея
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19.01.2023 07:34 Відповісти
Опять Лошадь обосралась жидко на евреях 😂

И я понимаю обиду товарищей евреев, которых сравнили с поцеватыми русскими 😂
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19.01.2023 07:47 Відповісти
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19.01.2023 08:01 Відповісти
******* ставлення до россіян можна порівняти з ставленням до населення фашистської Німеччини, яке тією чи іншою мірою було причетне до жахливих злочинів гіттлерівської влади.
Ось коли Німеччину перемогли, верхівку влади повісили, провели повну дефашизацію та денацифікацію армії, державного та силового апарату, ось тоді взялися і за населення. За його перевиховання від наслідків фашистської інфекції. До середини 70-х перевиховували, і досягли вражаючого результату.
А як буде з росіянами, я не знаю. Німців 30 років відучали від 12-річного фашизму, а як і чим "дорогих росіян" відучити від їхньої 100-річної людоїдсько-фашистської ідеології...
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19.01.2023 07:58 Відповісти
По перше, не фашизм, а нацизм.

По друге, не 100 років, а 300+ років російського нацизму.

По третє, який до біса нацизм, коли російської нації не існує? Це ж назва імперії! За 300 років створили лише російську мову, будь-яких інших атрибутів російської нації взагалі нема! Навіть місця проживання російської нації в підєрації нема! Біробіджан для євреїв є, а російської області чи краю нема!

Тому це вже не нацизм, а ксенофобія на якій побудовано терористичну державу.

Тому немає ніяких альтернатив окрім остаточного розв'язання руського питання.

З огляду на те, що росіяни це спільнота терористів, яка не має якоїсь однієї національності, навіть повне фізичне знищення усіх росіян не може розглядатися як геноцид. Так саме як і знищення ІДІЛ.
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19.01.2023 09:05 Відповісти
Цілком з Вами згоден! І як би кацапи не хотіли вкрасти шось, Русь може бути виключно Київською, це ж не пральна машина чи ношені труси, Її так не вкрадеш, а те що у них на певних територіях де розташовано по суті величезна кількість представників різних народів зібралось усе біосміття з часів совку і навертає всю молодь з дитинства у війну називається їбу.чею ордою
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19.01.2023 09:43 Відповісти
Не можна їх навіть "ордою" називати. Чому? А подивиться в новинах які "юрти незламності" зробили казахи в Україні! Офіційно! з підтримкою посольства Казахстану!
Де та "орда" і де ті росіяни?
Подивиться на казахські орнаменти! Там культура тисячі років, не менша ніж в українців!
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23.01.2023 22:25 Відповісти
Мається на увазі ординська манера поведінки, ні в якому разі не представники деяких нинішніх азіатських народів, щодо юрт незламності бачив - згоден.
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24.01.2023 08:26 Відповісти
російський імперіалізм.

ЗБОЧЕНИЙ ВАРІАНТ зАГАЛЬНОСВІТОВОГО ІМПЕРІАЛІЗМУ. ВІДРИЖКА.

(ЗАРАЗ,до речі ,вже пост імперіальна ера,де навіть СШа можна лише умовно вважати імперією)
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19.01.2023 10:23 Відповісти
Сподіваюсь що усіх росіян покінчають залізним ломом, як поросят на Різдво.
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23.01.2023 22:30 Відповісти
Пєрестаньтє разбавлять кокс мукой .!! От етого у меня в голове заводятся таракани , і мешают мне адекватно воспрінімать реальность .
..
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19.01.2023 08:03 Відповісти
Та плюс овес особливий і понеслась
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19.01.2023 08:11 Відповісти
лавров мав на увазі російську хуцпу?
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19.01.2023 08:04 Відповісти
Які тугодуми в тих конгресах, оонах... Та, плювать кобила очкаста хотіла на ваші слюнки, як і вся сьогоднішня ерефія з її безмозглими ублюдками...
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19.01.2023 08:07 Відповісти
Шо то в мене закралась підозра що Конь найзатятіший антисеміт , да і взагалі мізантроп
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19.01.2023 08:18 Відповісти
Кажуть - "Лавров" не просто "вірменин Калантарян", а взагалі - "вірменський єврей" Тому він так хворобливо відноситься до "єврейського питання" Не буду стверджувать що це так - мало інформації, однак "тенденція" історична в цьому проглядається Велика кількість зрадників-юдеїв виділялися у всі історичні періоди підвищеною ненавистю до своїх одноплемінників Найбільш яскраво виділяється інквізитор Торквемада Сам він - син "марана" (єврея, що прийняв християнство) Торквемада найбільш нещадно переслідував саме "маранів" та відправляв їх на вогнище
Ходили чутки, що деякі вищі керівники ІІІ рейху мали приховане єврейське коріння (Гейдріх, наприклад) Але це не заважало їм посилать євреїв у газові камери Після того, як Сталін програв зі створенням "Єврейської соціалістичної республіки" та почав боротьбу з "безрідними космополітами", багато євреїв стали "Петровими" та "Сидоровими" і душили своїх одноплемінників усіма силами (сам служив з майором "Петровим", з семітськими рисами обличчя А потім потрапив у в/ч, де замполітом був "Іванов" Руде кучеряве волосся, горбатий ніс, вуха "варениками", і окуляри в тонкій позолоченій оправі Не маю нічого проти євреїв - "перевертнів" не терплю Додам для інформації - євреї всіма силами противилися перпису населення - це пов"язано було з їх ще язичницькими віруваннями Тому ухилялися від рахування скотини та членів роду А перепис та отримання прізвища - саме "рахування" Тому їм прізвища давалися насильно Саме тому в Німеччині були "Гольдберги" та "Цукермани", в "Білорусії та Польщі - "Сахаревичі", а у Вірменії - "Калантаряни" (щось ще казали про єврейське закінчення прізвища на "янц", але точно не знаю) Російський тип прізвищ у потомка єврея міг з"явиться лише після зречення його юдейства та прийняття хрещення - бо юдеям заборонялося селиться в "корінних" російських губерніях - " смуга осідлості"
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19.01.2023 08:22 Відповісти
Відомо, що особливо відзначився примусовими призначеннями євройсько-підданим прізвищ король Прусії Фрідріх ІІ. От звідки взялись євреї Катцеленбогени та інші чудернацьки виверти єврейських прізвищ, придумані пруськими чиновниками. Фріцці, до речі, був таким затятим хазяїном, що навіть циганів пристосував до сільського хазяйства в якості кріпосних.
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19.01.2023 08:46 Відповісти
Знав одного єврея, громадянина ФРН, якого звали Кононенко Володимир Петрович. На лице типовий український ашкеназі.
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19.01.2023 08:48 Відповісти
Для профессионального дипломата Конь слишком часто спотыкается на неуместных анти-еврейских комментариях. Стареет . . .
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19.01.2023 08:26 Відповісти
Лавров догавкается, что за ним "агент семь сорок" приедет.
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19.01.2023 08:31 Відповісти
Маркіз Талейран-Перігор, не зважаючи на те, що ********* вважали його еталоном хабарництва, лицемірства та інших гидких якостей, між тим був дядьком енциклопедично освіченим для свого часу і, відповідно, талановитий в тому, чим він займався при яких завгодно хазяях, - тобто дипломатії.

Запам*ятався один з численних його афоризмів саме про дипломатію.

"Дипломат - це порядна людина, яка вимушена брехати на користь свого монарха".

За точність цитування не ручаюсь. Читав цей афоризм Талейрана давно. Чи не при Совку ще.

Згадав про Талейрана не просто так, а тому, що надто часто стали мелькати в новинах імена путлєрівських дипломатів Лаврова-Калантаряна та Небендзі. Не знаю, як там у них з хабарництвом, але з брехнею точно все в порядку. На кожному кроці, що не публічний виступ, то густо замішаний вміст легендарного чемайдана їхнього хазяїна. Дипломати часів Талейрана брехали, але тонко і винахідливо, а ці ж, як собаки в повний Місяць.

От і сьогодні Лошадь-Лавров видав навіть не перли брехні, а бруліанти з кінську голову розміром.

"Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров порівняв країни Заходу з Гітлером, а росіян - із євреями." Від мене гомеричний сміх
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19.01.2023 08:33 Відповісти
Тепер до нього завітає МОССАД.
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19.01.2023 08:35 Відповісти
На світлині жертва голокосту?
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19.01.2023 08:37 Відповісти
Та просто кінь...
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19.01.2023 08:43 Відповісти
пі...рашка знову "підставилась" євреям...
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19.01.2023 08:52 Відповісти
Коли побачите Окурка - то ставтеся до нього з повагою,

адже він - "жертва голокосту"!
Таке пережив, ой, лишенько!
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19.01.2023 08:58 Відповісти
У чикатило требуют извинений.
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19.01.2023 08:59 Відповісти
А як шоковані ми, коли кацапи голодоморами знищили більше 15 мільйнонів українців, закатували у в'язницях, точніше концтаборах найкращих синів і дочок України, чого тільки вартий Сандормох. Не пам'ятаю, Ізраїль визнав Голодомор в Україні?
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19.01.2023 09:27 Відповісти
Что жидовня!!!!??? Припекло??? так вот , что бы єтого вы не слышали в дальнейшем, нужно много и быстро помочь Украине уничтожить эту нищую вшивую фашисткую россию. И будет мир и благодать!!
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19.01.2023 09:47 Відповісти
логіка у вас дебільна.

Одночасно і образа євреїв,і прохання(ультимативне) допомогти..
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19.01.2023 10:20 Відповісти
Він не чує свого *************,який хоче "окончательно решить єврейський/український вопрос"!
Навіть цитати повторює!
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19.01.2023 10:09 Відповісти
помилка.

саме у прутіна немає відрази до євреїв(Піонтковський розказував про його "молоді роки".

НА ВІМІНУ ВІД ОТОЧЕННЯ..

Хоча..якщо ДОПУСТИТИ .що оргінальний Прутін давно ліквідований....
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19.01.2023 10:18 Відповісти
Помилки немає! Фюрер вирішував "єврейский вопрос" - ************ українский.
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19.01.2023 11:00 Відповісти
Та у коня мозочок закис, як у батарейки, лоботомію терміново без анестезії...
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19.01.2023 10:46 Відповісти
 
 