Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 118 530 осіб (+760 за добу), 287 літаків, 3136 танків, 2122 артсистеми, 6235 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Втрати російських окупантів станом на ранок 19 січня 2023 року становлять приблизно 118 530 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.01.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 118 530 (+760) осіб ліквідовано,

танків - 3136 (+6) од,

бойових броньованих машин - 6235 (+10) од,

артилерійських систем - 2122 (+14) од,

РСЗВ - 442 (+0) од,

засоби ППО - 220 (+0) од,

літаків - 287 (+0) од,

гелікоптерів - 277 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1882 (+6),

крилаті ракети - 749 (+0),

кораблі /катери - 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4896 (+7) од,

спеціальна техніка - 190 (+0).

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.