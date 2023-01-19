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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 118 530 осіб (+760 за добу), 287 літаків, 3136 танків, 2122 артсистеми, 6235 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

танк,рф

Втрати російських окупантів станом на ранок 19 січня 2023 року становлять приблизно 118 530 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.01.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 118 530 (+760) осіб ліквідовано,

танків - 3136 (+6) од,

бойових броньованих машин - 6235 (+10) од,

артилерійських систем - 2122 (+14) од,

РСЗВ - 442 (+0) од,

засоби ППО - 220 (+0) од,

літаків - 287 (+0) од,

гелікоптерів - 277 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1882 (+6),

крилаті ракети - 749 (+0),

кораблі /катери - 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4896 (+7) од,

спеціальна техніка - 190 (+0).

Також читайте: ЗСУ відбили атаки ворога в районах 14 населених пунктів на Донеччині й Луганщині, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 118 530 осіб (+760 за добу), 287 літаків, 3136 танків, 2122 артсистеми, 6235 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17337) Генштаб ЗС (6562) ліквідація (3911) техніка (1825)


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Топ коментарі
+14
Зерніть увагу на кількість знищеної арти: 14 шт. Плюс 10 авто. Очевидно десь непогано йде контрбатарейна боротьба
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19.01.2023 08:38
+13
Я згоден, але статистика е статистикою. Офiцiоз також заявляе , що на травень. Але я думаю , що нова вiйськова технiка скоротить цей промiжок часу. Та й в свято господнього хрещення не грiх побажати щоби муйло здохло. АМiНЬ !!!
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19.01.2023 08:47
+11
25 дней и 20 000 чмобиков умножено на 200. Еще 4 месяца и будет 200 000-ый юбилей.
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19.01.2023 08:10
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Після Соледар ЗСУ удалося вирівняти лінію фронту Бахмут, хоч Соледар є пабом орків. Кремінна, там є позитивна динаміка.
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19.01.2023 08:03 Відповісти
Зерніть увагу на кількість знищеної арти: 14 шт. Плюс 10 авто. Очевидно десь непогано йде контрбатарейна боротьба
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19.01.2023 08:38 Відповісти
Арта на сьогодні працює добре. Якби не політика, то фронт мав друге обличчя. Бережіть себе
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19.01.2023 08:55 Відповісти
В Телеграмі, оператор дрона Мадьяр, показує як працює артилерія з аеророзвідкою в Соледарі. Краса.
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19.01.2023 12:24 Відповісти
25 дней и 20 000 чмобиков умножено на 200. Еще 4 месяца и будет 200 000-ый юбилей.
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19.01.2023 08:10 Відповісти
...4 мес., Саня, то занадто багато...вчора прочитав за кожного полтавчанина, похованого в період з 14 січня - більшість досвідчені обстріляні бойові хлопці....
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19.01.2023 08:17 Відповісти
Я згоден, але статистика е статистикою. Офiцiоз також заявляе , що на травень. Але я думаю , що нова вiйськова технiка скоротить цей промiжок часу. Та й в свято господнього хрещення не грiх побажати щоби муйло здохло. АМiНЬ !!!
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19.01.2023 08:47 Відповісти
Якби ж то, ще наші не гинули. Тільки в листопаді двоє знайомих.
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19.01.2023 12:28 Відповісти
Что такое Телеграмм и кто за этим стоит:
https://www.youtube.com/watch?v=xa6atlPwdMc
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19.01.2023 08:12 Відповісти
44 одиниці техніки, один пєпєлац і 760 чумардосів. Порадувало 14 арти, молодці хлопці. Слава ЗСУ!
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19.01.2023 08:54 Відповісти
Давайте єнота в студію!Або Карабаса!!!
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19.01.2023 09:29 Відповісти
Автомобілі це потенційні склади боєкомплектів на колесах. Наші військові, напевно, про це знають. Вони легка здобич для БПЛА
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19.01.2023 09:31 Відповісти
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19.01.2023 09:42 Відповісти
арта то основна їх сила.
арту треба вибивати
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19.01.2023 10:33 Відповісти
Утилізація андрофагів майже не опускається нижче температури по Соледару 500 голів вже місяць. Арта також радує. особливо сьогодні. Якщо вирішемо проблеми з артою і ракетними обстрілами, то вся русня - це ходячи і їздячи мишені.
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19.01.2023 12:13 Відповісти
 
 