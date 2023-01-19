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Новини Війна
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Ворог вдарив ракетою С-300 по Матвіївській громаді, звук сколихнув Запоріжжя, - ОВА

запоріжжя

153 обстріли пережили 17 населених пунктів Запорізької області за останню добу. Наразі зафіксовано 28 повідомлень про руйнування.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Звук, який сколихнув серед ночі обласний центр - це ворожий вогонь, спрямований на Матвіївську громаду. Як зазначить окупант у своїх брехливих зведеннях, він цілив у надважливий стратегічний об'єкт. Але ракета С 300 впала у полі, від її вибуху у місцевому освітньому закладі та будівлях поруч вибило всі вікна. На щастя, без жертв", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Упродовж минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 24 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

Автор: 

обстріл (28428) ракети (4022) Запорізька область (3598) Старух Олександр (199)


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Что такое Телеграмм и кто за этим стоит:
https://www.youtube.com/watch?v=xa6atlPwdMc
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19.01.2023 08:13 Відповісти
Телеграм я послав нафіг.
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19.01.2023 08:25 Відповісти
Гелікоптер Eurocopter EC225 Super Puma (бортовий номер 54) що впав 18 січня 2023 року о 8:20 у м. Бровари Київської області поряд із дитсадком, отриманий у листопаді 2020 року і перебував в експлуатації в Державній службі надзвичайних ситуації (ДСНС). На момент отримання мав знос основних агрегатів 38%.

На 06-00 19.‎01.‎2023 рішення про створення державної комісії з розслідування загибелі вищої посадової особи і відповідне державне оформлення розслідування, щодо аварії гелікоптера ДСНС Eurocopter EC225 Super Puma (бортовий № 54), що спричинило людські жертви ВІДСУТНЄ.
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19.01.2023 08:37 Відповісти
Кілометрів за 30 від Запоріжжя.
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19.01.2023 08:49 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею тебе , Господи, вони зневажил
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19.01.2023 09:55 Відповісти
 
 