Ворог вдарив ракетою С-300 по Матвіївській громаді, звук сколихнув Запоріжжя, - ОВА

153 обстріли пережили 17 населених пунктів Запорізької області за останню добу. Наразі зафіксовано 28 повідомлень про руйнування.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Звук, який сколихнув серед ночі обласний центр - це ворожий вогонь, спрямований на Матвіївську громаду. Як зазначить окупант у своїх брехливих зведеннях, він цілив у надважливий стратегічний об'єкт. Але ракета С 300 впала у полі, від її вибуху у місцевому освітньому закладі та будівлях поруч вибило всі вікна. На щастя, без жертв", - йдеться у повідомленні.

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