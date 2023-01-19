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Новини Війна
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В Чехії від імені кандидата в президенти розсилають заклики їхати "воювати в Україну"

павел,петр

У Чехії почалась масова розсилка СМС-повідомлень, у яких нібито один із кандидатів у президенти - колишній генерал НАТО Петр Павел - закликає брати до рук зброю та їхати на війну в Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Українську правду.

"Добрий день, це генерал Павел. Це повідомлення з подякою за ваш голос у президентській виборчій кампанії. Попрошу вас прибути до найближчої частини Збройних сил Чехії, де вас забезпечать необхідною бронею для мобілізації в Україні", - йдеться в повідомленні, яке розсилається з невідомого номера.

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В Чехії від імені кандидата в президенти розсилають заклики їхати воювати в Україну 01

У тексті СМС не використовуються діакритичні знаки, що може бути однією з ознак фейку. Його опублікували кілька користувачів чеського сегменту Twitter.

Поліція Чехії відреагувала на один із дописів і повідомила, що зареєструвала відповідне провадження.

"Ми поки що не маємо більше інформації. Нам потрібно зв'язатися з усіма, хто отримав повідомлення, і ми будемо діяти, виходячи з цього. Поки що це тільки це звернення", - сказав iDNES речник голови чеської поліції Якуб Вінчалек.

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Сам Павел не здивований тим, що хтось розсилає людям через СМС "брехню, яку (інший кандидат у президенти Андрей) Бабіш розмістив на своїх білбордах".

"Це світ Бабіша, за яким вишикувалися проросійські та змовницькі сили. Це світ, якого я не хочу - і на противагу йому я пропоную порядність, гідність і повагу до правил", - прокоментував він у Twitter.

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Раніше після після першого туру президентських виборів у Чехії Бабіш запустив маніпулятивну білблорд-кампанію, де обіцяє "не втягнути Чехію у війну", тому що він не є солдатом. У ній натякається на колишню посаду Павела в НАТО - без будь-якого чіткого зв'язку з війною в Україні.

Автор: 

провокація (782) Чехія (1612)


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Топ коментарі
+14
Якщо чехи не бажають воювати, то треба голосувати за натівця, а не за бувшого комуняку.
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19.01.2023 08:54
+10
Провокатори на кшталт наших риганалів.
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19.01.2023 08:52
+8
Відоме прізвище кандидата. Удачі йому на виборах,бо так мало справжніх Генералів, за винятком України
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19.01.2023 08:53
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Провокатори на кшталт наших риганалів.
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19.01.2023 08:52 Відповісти
Відоме прізвище кандидата. Удачі йому на виборах,бо так мало справжніх Генералів, за винятком України
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19.01.2023 08:53 Відповісти
"за винятком України" --- насмішила звичайно,тому що у нас ще є достатньо махрових свокових генералів у котрих від спарвжніх Генералів тільки одне слово
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19.01.2023 08:56 Відповісти
Ця війна показала хто є хто. А генералів, бойових генералів, таки не багато. На сьогодні це таки Генерали України, від Залужного, Марченко до Сирського.
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19.01.2023 09:00 Відповісти
Якщо чехи не бажають воювати, то треба голосувати за натівця, а не за бувшого комуняку.
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19.01.2023 08:54 Відповісти
Мать Бабиша родилась в 1927-м в Раховском районе Закарпатской области, когда он еще принадлежал Чехословакии. Потом пришли Советы.
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19.01.2023 09:06 Відповісти
Війна між Заходом і паРашою вже де-факто йде . Поки що на території України ( її гаряча фаза ) . Якщо Чехія чи хтось інший , думає в цьому питанні якось пропетляти то - війна прийде і на її територію .
Кацапня дала зрозуміти що - Україною вона не обмежиться .
***** чітко заявив у своїй доктрині що - НАТО має відійти до кордонів1997 року , інакше він не заспокоїться . Тому гасло - на Бєрлін , не пустопорожній набір слів .
Звісно ж НАТО кацапню перемеле , але при цьому кров доведеться проливати вже жителям країн НАТО .
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19.01.2023 09:16 Відповісти
Кацапами засмерділо. Брехня, маніпуляції- іх метод.
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19.01.2023 09:51 Відповісти
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/policie-sms-dezinformace-petr-pavel-prezident-kampan.A230118_152056_domaci_vajo Dostanete výzbroj a budete mobilizováni, říká lidem falešná SMS podepsaná Pavlem
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19.01.2023 10:13 Відповісти
Генерал Petr Pavel - достойный человек.
Babiš - кремлёвская подстилка и психопат...
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19.01.2023 10:16 Відповісти
В Україні у 2019 спрацювало,то чом би й не повторити?
Маю надію,що в Чехіі не буде 73% "какая разница".
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19.01.2023 10:57 Відповісти
Напружує не стільки мільярдерство проросійського Babišа, що дозволяє йому інтенсивно мити мозок пересічним, скільки їх фактична нічия у першому турі з Pavelом. А ще пам'ятаємо про величезний https://www.rfi.fr/ru/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/20220904-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87-%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B антиукраїський мітинг у Празі на початку осені .
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19.01.2023 17:23 Відповісти
 
 