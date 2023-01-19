В Чехії від імені кандидата в президенти розсилають заклики їхати "воювати в Україну"
У Чехії почалась масова розсилка СМС-повідомлень, у яких нібито один із кандидатів у президенти - колишній генерал НАТО Петр Павел - закликає брати до рук зброю та їхати на війну в Україну.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Українську правду.
"Добрий день, це генерал Павел. Це повідомлення з подякою за ваш голос у президентській виборчій кампанії. Попрошу вас прибути до найближчої частини Збройних сил Чехії, де вас забезпечать необхідною бронею для мобілізації в Україні", - йдеться в повідомленні, яке розсилається з невідомого номера.
У тексті СМС не використовуються діакритичні знаки, що може бути однією з ознак фейку. Його опублікували кілька користувачів чеського сегменту Twitter.
Поліція Чехії відреагувала на один із дописів і повідомила, що зареєструвала відповідне провадження.
"Ми поки що не маємо більше інформації. Нам потрібно зв'язатися з усіма, хто отримав повідомлення, і ми будемо діяти, виходячи з цього. Поки що це тільки це звернення", - сказав iDNES речник голови чеської поліції Якуб Вінчалек.
Сам Павел не здивований тим, що хтось розсилає людям через СМС "брехню, яку (інший кандидат у президенти Андрей) Бабіш розмістив на своїх білбордах".
"Це світ Бабіша, за яким вишикувалися проросійські та змовницькі сили. Це світ, якого я не хочу - і на противагу йому я пропоную порядність, гідність і повагу до правил", - прокоментував він у Twitter.
Раніше після після першого туру президентських виборів у Чехії Бабіш запустив маніпулятивну білблорд-кампанію, де обіцяє "не втягнути Чехію у війну", тому що він не є солдатом. У ній натякається на колишню посаду Павела в НАТО - без будь-якого чіткого зв'язку з війною в Україні.
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Кацапня дала зрозуміти що - Україною вона не обмежиться .
***** чітко заявив у своїй доктрині що - НАТО має відійти до кордонів1997 року , інакше він не заспокоїться . Тому гасло - на Бєрлін , не пустопорожній набір слів .
Звісно ж НАТО кацапню перемеле , але при цьому кров доведеться проливати вже жителям країн НАТО .
Babiš - кремлёвская подстилка и психопат...
Маю надію,що в Чехіі не буде 73% "какая разница".