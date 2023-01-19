РФ може застосувати на війні в Україні новітні танки T-14 "Армата" насамперед із пропагандистською метою, - британська розвідка
У британській розвідці вважають, що Росії насправді не вигідно починати застосовувати на полі бою свій новітній танк Т-14 "Aрмата", і якщо це станеться, то передусім із пропагандистською метою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді Міноборони Британії за 19 січня.
Зазначається, що в Москві, найімовірніше, роздумують над застосуванням на полі бою в Україні невеликої кількості новітніх російських танків Т-14. У грудні їх помічали на полігонах на півдні Росії, де, як вважається, розгортають сили перед відправленням на фронт. Російські пропагандистські ресурси після того почали розповідати, що їх готуються застосувати у війні проти України, але невідомо, чи справді ці танки почали брати участь у бойових діях.
"Будь-яке бойове застосування Т-14, найімовірніше, - дуже ризикове рішення для Росії", - пише британська розвідка.
Так, нагадують аналітики, "Армату" розробляли 11 років, встановлені терміни неодноразово зривалися, заплановані обсяги врешті скоротили, надходила інформація про проблеми з виробництвом.
"Додатковий виклик для Росії - пристосувати логістичний ланцюжок для Т-14, тому що він більший і важчий, ніж інші російські танки. Якщо РФ задіє Т-14 на полі бою, це буде насамперед з метою пропаганди. Виготовлено їх, можливо, лише кілька десятків, і командири навряд чи вважатимуть цю машину надійною, щоб покладатися на неї в бою", - зазначають в огляді.
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В них там у щурятнику свої розборки. Директора КБ і підприємств ВПК десятиліттями відмивали купу бабла на проектах "фундервафлей". Більшість бабла було вкрадено. І ці директора краще всіх розуміють, що їхні розробки - це фуфло. І якщо це фуфло вийде на поле бою - їм кірдик, бо путлєр побачить, що його 20 років найобували.
То ці директора перші, хто не хоче бойового застосування їхніх "розробок". Якщо почитати рос.простір, то там щотижня якісь директора/головні конструктори випадають з балконів, вмтрають від серцевих нападів і т.п. Це ті, хто вже спалився із своїми анало-говнєтними зразками зброї...