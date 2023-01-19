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РФ може застосувати на війні в Україні новітні танки T-14 "Армата" насамперед із пропагандистською метою, - британська розвідка

армата

У британській розвідці вважають, що Росії насправді не вигідно починати застосовувати на полі бою свій новітній танк Т-14 "Aрмата", і якщо це станеться, то передусім із пропагандистською метою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді Міноборони Британії за 19 січня.

Зазначається, що в Москві, найімовірніше, роздумують над застосуванням на полі бою в Україні невеликої кількості новітніх російських танків Т-14. У грудні їх помічали на полігонах на півдні Росії, де, як вважається, розгортають сили перед відправленням на фронт. Російські пропагандистські ресурси після того почали розповідати, що їх готуються застосувати у війні проти України, але невідомо, чи справді ці танки почали брати участь у бойових діях.

"Будь-яке бойове застосування Т-14, найімовірніше, - дуже ризикове рішення для Росії", - пише британська розвідка.

Так, нагадують аналітики, "Армату" розробляли 11 років, встановлені терміни неодноразово зривалися, заплановані обсяги врешті скоротили, надходила інформація про проблеми з виробництвом.

"Додатковий виклик для Росії - пристосувати логістичний ланцюжок для Т-14, тому що він більший і важчий, ніж інші російські танки. Якщо РФ задіє Т-14 на полі бою, це буде насамперед з метою пропаганди. Виготовлено їх, можливо, лише кілька десятків, і командири навряд чи вважатимуть цю машину надійною, щоб покладатися на неї в бою", - зазначають в огляді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 118 530 осіб (+760 за добу), 287 літаків, 3136 танків, 2122 артсистеми, 6235 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (17337) Велика Британія (5575) розвідка (3858) росія (65122) танк (2064)


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Топ коментарі
+18
Ага, таку здобич українські трактори ще не тягали
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19.01.2023 09:15
+17
"Нешановний Владіміре Владіміровичу! Пишуть тобі ненависні тобі "бандерівці" Ми зайнялися створенням музею російсько-української війни і тому збираємо колекцію підбитої нашими доблесними захисниками "анало-говнєтної" техніки Ми вже зібрали її багато Однак з усього "анало-говнєтного" у нас не вистачає двох "найжахливіших" - танків Т-14 "Армата" і Су-57 Пришли нам їх , будь ласка, щоб ми поповнили ними свою колекцію Якщо не своїм ходом - то хоч на трейлері Ми - так і буть - витратимо на них одну "Стугну" чи "Стрілу"...!"
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19.01.2023 09:20
+14
Вірно, виїхала, покрасувалася і заглохла. Хоча в тракторні війська згодитися може
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19.01.2023 09:06
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Так их можно будет паяльной лампой жечь!
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19.01.2023 09:04 Відповісти
Їм світить лише Т-34 … «Как диды ваевали…»
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19.01.2023 09:18 Відповісти
як сказав "камандір": бурлаки готові, шлеї вже на плечах,
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19.01.2023 09:33 Відповісти
Вірно, виїхала, покрасувалася і заглохла. Хоча в тракторні війська згодитися може
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19.01.2023 09:06 Відповісти
А Ви фахівець, як виявляється...
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19.01.2023 09:10 Відповісти
Ви текст анонсу читали? Чи ніхто не пам'ятає цей випадок?
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19.01.2023 09:13 Відповісти
а ти по ним спец..підробляв в *****..
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19.01.2023 09:15 Відповісти
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19.01.2023 09:14 Відповісти
"Ручнік" в нього "натотєхнология"
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19.01.2023 09:22 Відповісти
Не хоче їхати на війну . ! Впирається .
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19.01.2023 09:31 Відповісти
Ага, таку здобич українські трактори ще не тягали
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19.01.2023 09:15 Відповісти
Хоч одну спали...мелеш постійно шо-попало...
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19.01.2023 09:17 Відповісти
Е, ні! Тракторні війська -- це наші, українські! Навіть марку випустили на тему...
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19.01.2023 09:35 Відповісти
Не помогут лапотной орде ни арматы, ни мобилизация. Пусть промерзнет земля и козломордая кацапня узнает, что такое наши ВСУ по всем направлениям.
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19.01.2023 09:06 Відповісти
З цього анлогавнєтавава сарая на кольосах який тягали по краснай площаді реготав увесь світ...
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19.01.2023 09:07 Відповісти
Нам своє робить.
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19.01.2023 09:08 Відповісти
Хто там їх вже буде "дорізати"? Одні алкосучки залишаться яким всьо пофігу аби залитися якимсь дешевим пійлом...
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19.01.2023 11:42 Відповісти
Так а де їхні тєрмінатори? Всьо німа?
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19.01.2023 09:09 Відповісти
Вони тєрмініровали усіх, хто в них позалазив. Такий собі Т-100500, термінує будь-кого хто в нього залізає.
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19.01.2023 09:18 Відповісти
Фсьо, мона здаватися, це вже серйозно, тим паче рогозін з больнички керує
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19.01.2023 09:11 Відповісти
горить все..от тому він він іх і ховае подалі від позору..береже для понтів тих 5 штук
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19.01.2023 09:12 Відповісти
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19.01.2023 09:15 Відповісти
Все три "арматы"?
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19.01.2023 09:16 Відповісти
Та думаю Джавелінам пофіг...
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19.01.2023 09:16 Відповісти
"Нешановний Владіміре Владіміровичу! Пишуть тобі ненависні тобі "бандерівці" Ми зайнялися створенням музею російсько-української війни і тому збираємо колекцію підбитої нашими доблесними захисниками "анало-говнєтної" техніки Ми вже зібрали її багато Однак з усього "анало-говнєтного" у нас не вистачає двох "найжахливіших" - танків Т-14 "Армата" і Су-57 Пришли нам їх , будь ласка, щоб ми поповнили ними свою колекцію Якщо не своїм ходом - то хоч на трейлері Ми - так і буть - витратимо на них одну "Стугну" чи "Стрілу"...!"
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19.01.2023 09:20 Відповісти
Нехай. Так навіть краще. Ще й такі танки затрофеїти для колекції і нарешті розібратися що ж там у них такого що так їх піарять. Їх у росії всього 30 машин.
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19.01.2023 09:20 Відповісти
Как бы не носились с этими чудо-леопардами-крокодилами-енотами, для этой войны, где танки очень уязвимы, легкие Т-72 с активной защитой лучшее что может быть. Не зря западные страны не хотят отдавать свои танки, где защищенность измеряется только метрами или сантиметрами брони, на съедение противотанковым средствам.
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19.01.2023 09:20 Відповісти
Извиняюсь, динамическая защита.
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19.01.2023 09:27 Відповісти
Во как!!!! КАЦ ведь говорил надА сдаваться, толи еще будет, а то кацапня еще и царь пушку выкатит на поле боя и царь колоколом будет угрожать с гундяем сидящим на нем!!!! Жуть!!!!!!
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19.01.2023 09:20 Відповісти
Та навіть нетре бути гіперфахівцем суто по танках, щоб зрозуміти, що ця хрєнь - є виключно хрєнью і приводом для роздерибану бюджету. Там навіть концепція бронювання... Не відповідає взагалі жоднії із можливих загроз)))))))))))))))))

То шліть і побільше, дибіли!)
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19.01.2023 09:23 Відповісти
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19.01.2023 09:26 Відповісти
Podbjut armati,v Siriji ix podbyli tolko kacapi eto umalcali.Interesno amerikansi dast dlia Himars GLSDB bombi.Jesli da tak radius porazenije budet takoj
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19.01.2023 09:28 Відповісти
для апмати ще потрібно "буксир" і бажано "букси́рне су́дно"
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19.01.2023 09:29 Відповісти
Підійдуть ісконниє бурлаки
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19.01.2023 09:51 Відповісти
Т-14 такое же говно как и Т-90....
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19.01.2023 09:43 Відповісти
Гармата і нема Армата.
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19.01.2023 09:45 Відповісти
Если танк существует, конечно его будут пытаться испытать в реальном бою. Пропаганда тут на надцатом месте.
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19.01.2023 09:52 Відповісти
Фсьо не так однозначно!
В них там у щурятнику свої розборки. Директора КБ і підприємств ВПК десятиліттями відмивали купу бабла на проектах "фундервафлей". Більшість бабла було вкрадено. І ці директора краще всіх розуміють, що їхні розробки - це фуфло. І якщо це фуфло вийде на поле бою - їм кірдик, бо путлєр побачить, що його 20 років найобували.
То ці директора перші, хто не хоче бойового застосування їхніх "розробок". Якщо почитати рос.простір, то там щотижня якісь директора/головні конструктори випадають з балконів, вмтрають від серцевих нападів і т.п. Це ті, хто вже спалився із своїми анало-говнєтними зразками зброї...
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19.01.2023 10:11 Відповісти
Будуть горіти як і інші їх танки.
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19.01.2023 10:48 Відповісти
 
 