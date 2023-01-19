РФ може застосувати на війні в Україні новітні танки T-14 "Армата" насамперед із пропагандистською метою, - британська розвідка

У британській розвідці вважають, що Росії насправді не вигідно починати застосовувати на полі бою свій новітній танк Т-14 "Aрмата", і якщо це станеться, то передусім із пропагандистською метою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді Міноборони Британії за 19 січня.

Зазначається, що в Москві, найімовірніше, роздумують над застосуванням на полі бою в Україні невеликої кількості новітніх російських танків Т-14. У грудні їх помічали на полігонах на півдні Росії, де, як вважається, розгортають сили перед відправленням на фронт. Російські пропагандистські ресурси після того почали розповідати, що їх готуються застосувати у війні проти України, але невідомо, чи справді ці танки почали брати участь у бойових діях.

"Будь-яке бойове застосування Т-14, найімовірніше, - дуже ризикове рішення для Росії", - пише британська розвідка.

Так, нагадують аналітики, "Армату" розробляли 11 років, встановлені терміни неодноразово зривалися, заплановані обсяги врешті скоротили, надходила інформація про проблеми з виробництвом.

"Додатковий виклик для Росії - пристосувати логістичний ланцюжок для Т-14, тому що він більший і важчий, ніж інші російські танки. Якщо РФ задіє Т-14 на полі бою, це буде насамперед з метою пропаганди. Виготовлено їх, можливо, лише кілька десятків, і командири навряд чи вважатимуть цю машину надійною, щоб покладатися на неї в бою", - зазначають в огляді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 118 530 осіб (+760 за добу), 287 літаків, 3136 танків, 2122 артсистеми, 6235 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА