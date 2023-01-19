Рашисти били із артилерії та РСЗВ по Херсонщині. В обласному центрі снаряди поцілили в освітній заклад та житлові будинки
За інформацією Херсонської ОВА, минулої доби російські загарбники 56 разів атакували Херсонщину. Били з артилерії, РСЗВ та мінометів.
Про це повідомив глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Херсон 19 разів опинявся під російськими обстрілами. Ворожі снаряди влучили в освітній заклад та житлові будинки.
"Минулої доби через російські обстріли 4 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості", - додає очільник регіону.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль