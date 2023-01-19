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Новини Війна
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Рашисти били із артилерії та РСЗВ по Херсонщині. В обласному центрі снаряди поцілили в освітній заклад та житлові будинки

херсон

За інформацією Херсонської ОВА, минулої доби російські загарбники 56 разів атакували Херсонщину. Били з артилерії, РСЗВ та мінометів.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Херсон 19 разів опинявся під російськими обстрілами. Ворожі снаряди влучили в освітній заклад та житлові будинки.

"Минулої доби через російські обстріли 4 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості", - додає очільник регіону. 

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Автор: 

обстріл (28428) Херсон (3354) Янушевич Ярослав (131) Херсонська область (5744)


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