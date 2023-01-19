Глава МЗС Туреччини Чавушоглу щодо переговорів між Україною та Росією: "Війна затягнулася, умови змінилися"

Відновлення переговорів між Україною та Росією стало складнішим, хоча сторони й пройшли великий шлях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yeni Akit, про це заявив голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

"Спочатку ми пройшли великий шлях. Вам відомо, що сторони були близькі хоча б до припинення вогню. Вони і самі оголосили про це, але тепер війна затягнулася, умови змінилися", - сказав він.

За його словами, наразі все стало складніше.

"Існують різні виміри. На жаль, з'явилося багато різних сфер для переговорів", - сказав Чавушоглу.

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