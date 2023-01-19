Україні потрібні системи великої дальності, щоб завдавати ударів по об’єктах РФ на окупованих територіях, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський закликав країни-партнери не затримувати військову допомогу, а також зазначив, що "системи великої дальності" потрібні для завдання ударів по тимчасово окупованих територіях.
Про це він повідомив, виступаючи на "Українському сніданку" у Давосі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми не можемо виїжджати на мотивованості. Є певні речі, від яких залежить стійкість. Ці конкретні речі ми очікуємо", - сказав глава держави.
Водночас він закликав не затримувати допомогу.
"Коли ти кажеш – я дам танки, коли хтось дасть танки…. Мені здається, це не дуже правильна стратегія", - сказав він, натякаючи на позицію Федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца.
Зеленський вважає першочерговим завданням "захищати наші слабкі місця, куди б'є ворог. ППО - це слабке місце, по нам б'ють іранські дрони, вже сотні. Зараз Росія готується використати ще один пакет"
"Нам треба робити все, щоб люди були в містах, щоб працював бізнес, тому нам потрібна "фінансова подушка". 18 млрд євро на 2023 рік - це допоможе", - сказав він.
Для просування на полі бою, сказав він, потрібна техніка – артилерія, снаряди, про дефіцит яких я сказав. Необхідні системи, які можуть працювати на велику дистанцію. Ми не говоримо про Росію, але ми говоримо про тимчасово окуповані наші території, звідки летять ракети, наприклад, Херсонська область".
"Там стоїть зброя, до якої ми не можемо дістатись", - сказав він.
"Вакцина проти російської тиранії відома. Є лист, де сказано, що нам потрібно. Просто допоможіть. Без діалогу", - підсумував Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Було ж опитування, що громадяни країн НАТО не хочуть, щоб війна розповсюдилась на них. Тому з початку війни було стільки заяв, що НАТО допомагає Україні, але без ризику бути втягнутими у війну - це заяви для своїх громадян, щоб не боялись, що самим прийдеться воювати, і щоб не протестували проти допомоги Україні. Україна не член НАТО, а протистоїть Україні країна з найбільшою у світі кількістю ядерних боєголовок - це щастя, що хоч так допомагають, у Гілтера у 40-х роках ядерної зброї не було, тому "спонсори" давали все підряд без ризику бути знищеними кількома ядерними ракетами.
Ти підеш добровольцем захищати країни НАТО від нападу ху йла? Чому ні? Не хочеш вмирати за іншу країну? А громадяни країн НАТО не хочуть помирати за Україну, але все одно відправляють таке озброєння, яке незалежній Україні й не снилося. І НАТО нічого Україні не зобов'язане, одні йолопи віддали і знищили все озброєння, а інші йолопи зараз звинувачують НАТО.
Українських дітей вбиває ху йло, а ЗСУ не мають достатньо засобів, щоб цьому ефективно протистояти, тому що ватні йолопи обирали прокацапську владу, яка віддала, продала і знищила все озброєння.
Щоб НАТО допомагало більше - потрібно було рухатись до членства в НАТО, але ватні йолопи постійно на опитуваннях відповідали, що їм і без НАТО добре живеться. Тільки коли запорєбрікі напали, деякі з тієї вати почали згадувати про НАТО.
Україна є членом НАТО? То чого громадяни країн НАТО мають ризикувати життям своїх дітей заради тих, хто в 2010 привів прорашистського президента до влади?
Вата, йди-но за руцьким воєнним корабльом
Якщо ні - вслєд за корабльом
Рухайся у напрямку руського воєнного корабля
Клепку в голові треба мати, коли йдеш на виборчу дільницю!
"У 30-ті роки йдуть партійні збори в якійсь установі Розглядається особиста справа комуніста Задають питання:
- Семён Маркович! В 1927-м году происходили определённые колебания в политической линии партии Какой именно позиции Вы в данный момент придерживались?
- Колебался вместе с линией!"
Так і у нього Розвернуло на 180 градусів Скоро почне "Сало їсти, в салі спать, салом укриваться!" Порошенко з його лозунгом "Армія Мова Віра" - "звичайний імітатор"! Найукраїнськіший патріот" - це "Бубочка"!
Про неї навіть діти знають, тиж президент, ти що не знаєш що в тебе в країні є?