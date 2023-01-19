Україні потрібні системи великої дальності, щоб завдавати ударів по об’єктах РФ на окупованих територіях, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав країни-партнери не затримувати військову допомогу, а також зазначив, що "системи великої дальності" потрібні для завдання ударів по тимчасово окупованих територіях.

Про це він повідомив, виступаючи на "Українському сніданку" у Давосі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми не можемо виїжджати на мотивованості. Є певні речі, від яких залежить стійкість. Ці конкретні речі ми очікуємо", - сказав глава держави.

Водночас він закликав не затримувати допомогу.

"Коли ти кажеш – я дам танки, коли хтось дасть танки…. Мені здається, це не дуже правильна стратегія", - сказав він, натякаючи на позицію Федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца.

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Зеленський вважає першочерговим завданням "захищати наші слабкі місця, куди б'є ворог. ППО - це слабке місце, по нам б'ють іранські дрони, вже сотні. Зараз Росія готується використати ще один пакет"

"Нам треба робити все, щоб люди були в містах, щоб працював бізнес, тому нам потрібна "фінансова подушка". 18 млрд євро на 2023 рік - це допоможе", - сказав він.

Для просування на полі бою, сказав він, потрібна техніка – артилерія, снаряди, про дефіцит яких я сказав. Необхідні системи, які можуть працювати на велику дистанцію. Ми не говоримо про Росію, але ми говоримо про тимчасово окуповані наші території, звідки летять ракети, наприклад, Херсонська область".

"Там стоїть зброя, до якої ми не можемо дістатись", - сказав він.

"Вакцина проти російської тиранії відома. Є лист, де сказано, що нам потрібно. Просто допоможіть. Без діалогу", - підсумував Зеленський.

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