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Новини Війна
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Україні потрібні системи великої дальності, щоб завдавати ударів по об’єктах РФ на окупованих територіях, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав країни-партнери не затримувати військову допомогу, а також зазначив, що "системи великої дальності" потрібні для завдання ударів по тимчасово окупованих територіях.

Про це він повідомив, виступаючи на "Українському сніданку" у Давосі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми не можемо виїжджати на мотивованості. Є певні речі, від яких залежить стійкість. Ці конкретні речі ми очікуємо", - сказав глава держави.

Водночас він закликав не затримувати допомогу.

"Коли ти кажеш – я дам танки, коли хтось дасть танки…. Мені здається, це не дуже правильна стратегія", - сказав він, натякаючи на позицію Федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца.

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Зеленський вважає першочерговим завданням "захищати наші слабкі місця, куди б'є ворог. ППО - це слабке місце, по нам б'ють іранські дрони, вже сотні. Зараз Росія готується використати ще один пакет"

"Нам треба робити все, щоб люди були в містах, щоб працював бізнес, тому нам потрібна "фінансова подушка". 18 млрд євро на 2023 рік - це допоможе", - сказав він.

Для просування на полі бою, сказав він, потрібна техніка – артилерія, снаряди, про дефіцит яких я сказав. Необхідні системи, які можуть працювати на велику дистанцію. Ми не говоримо про Росію, але ми говоримо про тимчасово окуповані наші території, звідки летять ракети, наприклад, Херсонська область".

"Там стоїть зброя, до якої ми не можемо дістатись", - сказав він.

"Вакцина проти російської тиранії відома. Є лист, де сказано, що нам потрібно. Просто допоможіть. Без діалогу", - підсумував Зеленський.

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Автор: 

Давос (237) Зеленський Володимир (23803) допомога (8341)


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Топ коментарі
+15
Цікаво чи 73% зрозуміли, що пиня засцав би напасти масштабно на Україну Пороха.
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19.01.2023 09:36
+15
Асфальт поколупай:
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19.01.2023 09:37
+11
Прикметно, що до 24 лютого 2022 року Зєлжнскому і його зеленим прибічникам не потрібно було ніякої зброї, ні жалекобійної, ні ближнього бою. За майже три попередні роки абсолютної влади не було закуплено жодного зразка ракетного озброєння, як і звичайних шоломів і бронежилетів.
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19.01.2023 09:39
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Цікаво чи 73% зрозуміли, що пиня засцав би напасти масштабно на Україну Пороха.
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19.01.2023 09:36 Відповісти
Асфальт поколупай:
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19.01.2023 09:37 Відповісти
Есть такой "эксперт" Жданов - он сказал, что ОТРК "Гром" Украина не имела права производить, потому что проектировала его для иностранного заказчика. Интересно - правда или вымысел? https://youtu.be/RXcYcBv0rfg?t=2034
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19.01.2023 09:55 Відповісти
Звичайно ж правда).Цей самий експерд переконував що дороги зеленський будував щоб використати їх як аеродроми для авіації,а просто відремонтувати злітно-посадочні смуги наявних аеродромів зеленський не зміг.
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19.01.2023 11:06 Відповісти
а чому тільки по окупованих територіях ? поясніть хто не будь чому ми не наносимо ударів по кацапському ВПК ? знову заглядаємо в очко ***** в пошуках миру ?
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19.01.2023 09:38 Відповісти
Не дозволяють ті, хто надає зброю.
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19.01.2023 09:50 Відповісти
може просто спонсорам погано пояснюють ?
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19.01.2023 09:52 Відповісти
Спонсори все самі знають. Їм просто не потрібна "ескалація". Як і поразка куйла. Знайди в мережі дані про товарообіг, хоча б, між США і рашкою, США і Україною. Чим торгують і на які суми. І зрозумієш, хто для кого є хто.
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19.01.2023 09:57 Відповісти
Якщо ви будете з кимось битися, а я підійду до вашого противника і дам йому палицю, щоб вас переїбати - ви захочете побити не лише його, а й мене. Тому забороняють застосовувати західне озброєння для ударів за межами України. Але ніхто не забороняє робити власну зброю - модифікація Вільха-М може бити на 202 км, потрібні лише виробничі лінії і пускові установки від смерчів чи ураганів - не пам'ятаю.

Було ж опитування, що громадяни країн НАТО не хочуть, щоб війна розповсюдилась на них. Тому з початку війни було стільки заяв, що НАТО допомагає Україні, але без ризику бути втягнутими у війну - це заяви для своїх громадян, щоб не боялись, що самим прийдеться воювати, і щоб не протестували проти допомоги Україні. Україна не член НАТО, а протистоїть Україні країна з найбільшою у світі кількістю ядерних боєголовок - це щастя, що хоч так допомагають, у Гілтера у 40-х роках ядерної зброї не було, тому "спонсори" давали все підряд без ризику бути знищеними кількома ядерними ракетами.
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19.01.2023 10:16 Відповісти
а тепер я тобі поясню в твоїй зажершися Європі ! вам хочеться , щоб ми гинули а ви ніяк не постраждали ,не дай Боже у вас енергоносії подорожчають . союзники бувають справжні , а бувають як німчура . якщо загине Україна кацапи доберуться до вас будьте впевнені і без ядерної зброї . маленька але смілива Литва не боїться а ви просто партнери *****...
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19.01.2023 20:47 Відповісти
Це твоєму ху йлу хочеться, щоб українці гинули.

Ти підеш добровольцем захищати країни НАТО від нападу ху йла? Чому ні? Не хочеш вмирати за іншу країну? А громадяни країн НАТО не хочуть помирати за Україну, але все одно відправляють таке озброєння, яке незалежній Україні й не снилося. І НАТО нічого Україні не зобов'язане, одні йолопи віддали і знищили все озброєння, а інші йолопи зараз звинувачують НАТО.
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22.01.2023 10:40 Відповісти
а ще один йолоп підгавкує бабки меркель яка не захотіла щоб Україна вступила в НАТО. як би НАТО да нам озброєння весною в нормальній кількості то добровольці б не знадобились ... в кримінальному кодексі є відповідальність за злочину без діяльність це тим чим займається НАТО зараз коли вбивають українських дітей . можеш тут приводити тисячі відмазок тільки кров дітей і на твоїх руках теж ! а ***** твій а не мій , бо ти його адвокат.
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22.01.2023 21:05 Відповісти
Ви ватні тролі дуже тупі, тому мені так легко вас тицяти носом в лайно вашого ідеолога путлера.
Українських дітей вбиває ху йло, а ЗСУ не мають достатньо засобів, щоб цьому ефективно протистояти, тому що ватні йолопи обирали прокацапську владу, яка віддала, продала і знищила все озброєння.
Щоб НАТО допомагало більше - потрібно було рухатись до членства в НАТО, але ватні йолопи постійно на опитуваннях відповідали, що їм і без НАТО добре живеться. Тільки коли запорєбрікі напали, деякі з тієї вати почали згадувати про НАТО.

Україна є членом НАТО? То чого громадяни країн НАТО мають ризикувати життям своїх дітей заради тих, хто в 2010 привів прорашистського президента до влади?
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23.01.2023 10:46 Відповісти
троляка без імені під нідерландським прапором несе дичь !
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23.01.2023 12:42 Відповісти
Реєстрація: 13 січня 2023
Вата, йди-но за руцьким воєнним корабльом
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23.01.2023 12:50 Відповісти
що дурко вже прапор змінив !
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23.01.2023 13:00 Відповісти
По темі є щось сказати, вата новонароджена?
Якщо ні - вслєд за корабльом
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23.01.2023 13:02 Відповісти
вата в твоїй хворій голові дурко без родне ! я на форумі з 18 року . тож за кораблем тобі цифра !
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23.01.2023 13:06 Відповісти
Вата, у твого профілю є не тільки дата реєстрації, а й порядковий номер, тут вже не спишеш на те, що ти нібито залогінився через фейсбук і дата збилася. Атепер пливи слідом за руцким кораблем
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23.01.2023 13:14 Відповісти
от дурний кацап під цифрою ! випий глоду (боярки ) і заспокийся
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23.01.2023 13:24 Відповісти
бояра - це ж твій національний напій, вато мишебратна.
Рухайся у напрямку руського воєнного корабля
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23.01.2023 14:36 Відповісти
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19.01.2023 09:41 Відповісти
А вона була? І куди поділась? Невже зелений на брухт здав? А, згадав. Це ж при ньому 5 складів зірвали...
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19.01.2023 09:52 Відповісти
Прийшов зеленський до влади,а йому доповідають:"*********** нема".І тут сталевояйцевий вирішив:"ну йух з ним,буду будувати дороги".
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19.01.2023 11:15 Відповісти
Після приходу до влади "сталевояйцевий" призначив людину коломойського, хомчака, Головнокомандувачем ЗСУ.Чому хомчак не покараний за "обман"?Не пишіть дурниць,після приходу до влади найвеличнішого,разом з ним прийшла його команда,а за вашою "логікою",зеленський привів до влади агентів Порошенка,котрі обманювали зелю майже три роки.Логіка, це не ваше.Ви типовий виборець зеленського.
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19.01.2023 12:28 Відповісти
Україні потрібна влада українців,а не жидівське озу
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19.01.2023 09:39 Відповісти
Ну, Кравчук, Кучма, Ющенко були українцями та й що?? Тьху!
Клепку в голові треба мати, коли йдеш на виборчу дільницю!
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19.01.2023 09:48 Відповісти
кацап "сірафім" йди на ....й, в море!
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19.01.2023 09:59 Відповісти
Йди вмийся...
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19.01.2023 10:18 Відповісти
Прикметно, що до 24 лютого 2022 року Зєлжнскому і його зеленим прибічникам не потрібно було ніякої зброї, ні жалекобійної, ні ближнього бою. За майже три попередні роки абсолютної влади не було закуплено жодного зразка ракетного озброєння, як і звичайних шоломів і бронежилетів.
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19.01.2023 09:39 Відповісти
Всього двома "Нептунами" (ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА) пустили на дно "гордість московської чорноморської фльоти".
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19.01.2023 10:47 Відповісти
Жодній нації так дорого не обійшовся перегляд дешевого телесеріалу.
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19.01.2023 09:41 Відповісти
Кулеба, Резніченко, Зеленський з закликами...та робіть уже щось, а не закликайте. Скільки часу уже війна?
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19.01.2023 09:42 Відповісти
Ой! Як мені подобається наш "Головноманевруючий"!
"У 30-ті роки йдуть партійні збори в якійсь установі Розглядається особиста справа комуніста Задають питання:
- Семён Маркович! В 1927-м году происходили определённые колебания в политической линии партии Какой именно позиции Вы в данный момент придерживались?
- Колебался вместе с линией!"
Так і у нього Розвернуло на 180 градусів Скоро почне "Сало їсти, в салі спать, салом укриваться!" Порошенко з його лозунгом "Армія Мова Віра" - "звичайний імітатор"! Найукраїнськіший патріот" - це "Бубочка"!
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19.01.2023 09:45 Відповісти
Свою зброю і оборонку зеленські просрали, але, хоч і невеликий вихід все ж є. У нас при кождому міністерстві, відомстві, відділенні, управлінні, начальникові чи начальниці ... - обов"язково є речник чи речниця. Таких, мабуть набереться щонайменше 1-2 дивізії. Мобілізувати, обладнати і відправити на фронт! І толк (хоч якийсь) буде, і брехати, пиз.іти та баламутити народ припинять.
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19.01.2023 09:48 Відповісти
"Вільха-М","Гром-2","Нептун"! Лайно!
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19.01.2023 10:30 Відповісти
Є така система! Гром називається!
Про неї навіть діти знають, тиж президент, ти що не знаєш що в тебе в країні є?
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19.01.2023 11:29 Відповісти
А як же асфальт, е-смартфони, шашлик на травневі свята, кінець війни в голові, відведення військ, розмінування чонгара, арешт генералів, свинорчуки та 24 вагони гуманітарки в Запоріжжі, мецгер, наумов, портнов, вовк та мільярд дерев, після мівіни попустило ?
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19.01.2023 12:20 Відповісти
 
 