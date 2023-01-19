За відмову пускати дитину до школи на окупованій Луганщині погрожують позбавляти батьківських прав, - ОВА
У Новопскові на Луганщині російські окупанти погрожують позбавленням батьківських прав за відмову відпускати дитину до школи
Про це повідомили в Луганській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"На окупованій частині Луганщини тривають заходи, спрямовані на примусову "любовь к родине". Жителі Новопсковської громади жаліються на погрози з боку росіян за відмову відпускати дитину до школи", - йдеться в повідомленні.
В ОВА зазначили, якщо колаборанти дізнаються, що дитина не відвідує школу, додому одразу приїжджають представники окупантів та погрожують позбавленням батьківських прав.
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Vladko #550590
показати весь коментар19.01.2023 09:54 Відповісти Мені подобається 0
Oleksii Pilevych #551217
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НБ
показати весь коментар19.01.2023 11:01 Відповісти Мені подобається 0
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