За відмову пускати дитину до школи на окупованій Луганщині погрожують позбавляти батьківських прав, - ОВА

У Новопскові на Луганщині російські окупанти погрожують позбавленням батьківських прав за відмову відпускати дитину до школи

Про це повідомили в Луганській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"На окупованій частині Луганщини тривають заходи, спрямовані на примусову "любовь к родине". Жителі Новопсковської громади жаліються на погрози з боку росіян за відмову відпускати дитину до школи", - йдеться в повідомленні.

В ОВА зазначили, якщо колаборанти дізнаються, що дитина не відвідує школу, додому одразу приїжджають представники окупантів та погрожують позбавленням батьківських прав.

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