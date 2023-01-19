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Новини Окуповані території
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За відмову пускати дитину до школи на окупованій Луганщині погрожують позбавляти батьківських прав, - ОВА

школа

У Новопскові на Луганщині російські окупанти погрожують позбавленням батьківських прав за відмову відпускати дитину до школи

Про це повідомили в Луганській ОВА, інформує Цензор.НЕТ

"На окупованій частині Луганщини тривають заходи, спрямовані на примусову "любовь к родине". Жителі Новопсковської громади жаліються на погрози з боку росіян за відмову відпускати дитину до школи", - йдеться в повідомленні. 

В ОВА зазначили, якщо колаборанти дізнаються, що дитина не відвідує школу, додому одразу приїжджають представники окупантів та погрожують позбавленням батьківських прав.

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діти (5064) окупація (6685) школа (2208) Луганська область (4877)


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После Сирии уже понятно, зачем тащат детей: они устраивают в школе штабы, прикрываясь детьми как живым щитом. В этом нет не единого сомнения. Родителям советую брать семью и любыми возможными способами валить оттуда на россию, а затем Армения, Грузия, еще другие страны. А Боневтик и компания должны помогать этим людям всем до единого, собирая на билет и дорожные расходы. Многих именно так и вывезли волонтеры между прочим, что наши, что хороших русских.
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19.01.2023 09:54 Відповісти
А у школі з дітей зроблять вата-zомбі, розкажуть про "вялічіє рюззкіх" та який "страшний" Степан Бендера. А ще про "разпятих мальчікаф у трусіках" та іньші "страшниє звєрства хунти"....
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19.01.2023 10:00 Відповісти
Це ж кацапи - "народи, вигодуй, а ми навчимо як стати сумлінним гарматним мясом". Віддати дитину на виховання кацапам це все одно що її вбити в розстрочку.
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19.01.2023 11:01 Відповісти
 
 