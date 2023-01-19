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Новини Окуповані території
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Реінтеграція Криму не буде легкою, але Україна працює над різними стратегіями, - Ташева

ташева

За висвітленими в закордонних медіа пропозиціями "не поспішати зі звільненням Криму" стоїть бачення Криму не таким, яким він є насправді, сформоване під впливом російських наративів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила постійна представниця Президента України в АРК Таміла Ташева під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

"Вони (російські наративи. - Ред.) змушують людей вірити, що Крим є російським, ігнорувати долю корінного народу та безліч насильства, які москва чинила в Криму ще з 18 століття. Багато народів, які жили там протягом століть, були депортовані і стерті з мапи Криму, передусім - корінний кримськотатарський народ. Міфи про Крим змушують людей навіть ігнорувати навіть те, що вони бачать на картах і в економіці - а це зв’язок між Кримом і материковою частиною України, який існував століттями", - пояснила вона.

За словами Ташевої, саме цей зв’язок був однією з причин, чому Путіну потрібно було захопити цю територію.

"Ми не думаємо, що реінтеграція Криму буде легкою, адже минуло 9 років окупації. Саме тому ми працюємо над різними стратегіями - правовими, економічними, інфраструктурними. Ми намагаємося створити команду Криму і також хотіли б розраховувати й на тих, хто чекає деокупації на самому півострові", - пояснила вона.

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Автор: 

Крим (14139) деокупація (950) Ташева Таміла (70)


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Топ коментарі
+10
Рейнтеграція буде легкою, є світовий досвіт, наприклад судєтські німці, яки зібрали манатки, та пішли собі. Так буде і з руськими, та остальними бурятами.
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19.01.2023 09:55
+9
Збираємо всіх рюськіх через мост в раху з правом двох валіз. Потім підриваємо міст і всьо
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19.01.2023 09:57
+3
Вище вже відписалися, що Ташева з оцінкою реінтеграції помиляється. Продовжувати загравати з кримським сепаратизмом вже ніхто не буде. Всі бажаючі жити при московському управлінні негайно одержать і допомогу, і напрямок копняком під сраку. Це буде єдиним шляхом вирішення подібних питань. Всіляки інші питання щодо участі місцевого населення в виборах, роботі в органах влади etc. будуть вирішені якимось подібним методом. Тобто, ніяких слюнявих цілувань з людьми які не цінували вільне життя в україні не буде. Репресії будуть. Хай кримська мразота навіть не сумнівається.
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19.01.2023 10:26
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Рейнтеграція буде легкою, є світовий досвіт, наприклад судєтські німці, яки зібрали манатки, та пішли собі. Так буде і з руськими, та остальними бурятами.
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19.01.2023 09:55 Відповісти
Готуйте вагони (столипіни)....😕
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19.01.2023 12:31 Відповісти
Збираємо всіх рюськіх через мост в раху з правом двох валіз. Потім підриваємо міст і всьо
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19.01.2023 09:57 Відповісти
ні, міст хай ще постоїть, по ньому на Кубань будемо заходити
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19.01.2023 10:24 Відповісти
Знаю, що багато кримчан чекають Україну.
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19.01.2023 10:00 Відповісти
Сейчас туда еще пару десятков тысяч кадыровцев приедут, так эта вся вата будет из огрызков склеивать украинский паспорт и молиться на коленях взять их назад. Я клянусь, что именно так и будет. Еще не до всей русни дошла простая вещь: русский в Киеве и во Львове был раз в 20 в большей безопасности, чем в Москве. Там его могут прирезать чеченцы и им ничего не будет, или швабру с шокером в жопу засунуть в отделении полиции, потому что нужна палка ради хорошей статистики. И это все еще до войны было, теперь еще хуже все. Отработайте, вата, за свои прошлые поступки, и будете жить в безопасности без ваххабитов и мусоров и у власти. А остальным русским советую приготовиться: вы будете рабами и проститутками. Ежедневно, всю вашу жизнь. Бабы будут ходить в платке, лишенные даже базового образования, зато подвергающиеся изнасилованиям. Мужики будут просто терпеть унижения и пытки шваброй и бутылкой. Все. Так как если 5 кадыровцев заходят в жилой дом, где живет 1000 русских, то никто и никогда из них друг другу не поможет. Кадыровцы просто по очереди зайдут в каждую квартиру и возьмут, что хотят. Их всего 5, но русские это даже не стадо, а намного хуже. И это не путин в чем-то виноват. 30-35 лет назад именно так и было. 5 ваххабитов заходят в жилой квартал, где полные пятиэтажки с русскими. Никто друг другу не помог. Маленькая девочка плакала на весь дом, когда ее насиловали ваххабиты, но никто из русских ей не помог. Более того, русские даже бежать не могли. Они просто сидели и ждали, когда за ними придут. Путин тогда еще даже чемодан не носил и отношения к этому не имеет. Так что с Крымом ни одной проблемы не будет. Сами попросят спасти их от ваххабитов. На коленях просить будут.
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19.01.2023 10:02 Відповісти
Для чого бігти попереду поїзда?
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19.01.2023 10:02 Відповісти
Щоб показати свою значимість
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19.01.2023 10:15 Відповісти
Вичистиму всю ворожу нечисть і проведемо дезінфекцію!
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19.01.2023 10:23 Відповісти
Вище вже відписалися, що Ташева з оцінкою реінтеграції помиляється. Продовжувати загравати з кримським сепаратизмом вже ніхто не буде. Всі бажаючі жити при московському управлінні негайно одержать і допомогу, і напрямок копняком під сраку. Це буде єдиним шляхом вирішення подібних питань. Всіляки інші питання щодо участі місцевого населення в виборах, роботі в органах влади etc. будуть вирішені якимось подібним методом. Тобто, ніяких слюнявих цілувань з людьми які не цінували вільне життя в україні не буде. Репресії будуть. Хай кримська мразота навіть не сумнівається.
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19.01.2023 10:26 Відповісти
Я би запропонував Крим в оренду Туреччині, років на 50, на певних умовах.Турки б створили там військові бази, вклали би гроші в туристичну інфраструктуру, повернули туди кримських татар, спекались би москалів. Так на мій погляд найлегше розв'язати цю проблему
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19.01.2023 10:39 Відповісти
Там не має проблеми. На відміну від жителів ЛДНР кримські жителі не ідейні, а професійні запроданці. Це не жарт. Вони інтегруються в матеріальне. Руський мір вони розглядали не як якусь сакральну ідею, а як можливість підняти своє матеріальне становище швидко і без праці. Інша річ чи це сталося. Як би це їм пообіцяли греки чи індонезійці було б те саме. Під це був би підібраний відповідний псевдоідейний антураж с родінай і камнямі. Всілякі жарти про негрів під пальмами, які чекають поки впаде банан актуальні і для кримчан.
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19.01.2023 10:52 Відповісти
может ташева и нормальная телка на вид, но... крым вместе с даунбасией надо в границах Украины оградить от Украины пока все население, проживающее в нем не передохнет... у них у ввсех искаженное кацапское восприятие мира...
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19.01.2023 10:41 Відповісти
Нам не потрібно "реінтегровувати Крим". Його потрібно звільняти і очищати від кацапського лайна. Це просто - депортація та інтернування всіх без винятку кацапських колаборантів. Ага. І нехай тренуються до сказу вимовляти "паляниця".
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19.01.2023 10:46 Відповісти
Насправді нічого складного.

РФ дуже сильно змінила доступні нам варіанти почавши відкриту повномасштабну війну. Тепер Україна необмежена в методах по реінтеграції та вправі застосувати підхід Судет що раніше було не можливо та було б засуджено.

Зараз підхід Судет це єдиний правильний варіант по реінтеграції. Ця території має бути фізично зненаселена від гоблінів та повторно заселена українцями і лояльними до них шляхом роздач квартир, дач, земельних ділянок...
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19.01.2023 13:50 Відповісти
 
 