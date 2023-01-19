Реінтеграція Криму не буде легкою, але Україна працює над різними стратегіями, - Ташева
За висвітленими в закордонних медіа пропозиціями "не поспішати зі звільненням Криму" стоїть бачення Криму не таким, яким він є насправді, сформоване під впливом російських наративів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила постійна представниця Президента України в АРК Таміла Ташева під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
"Вони (російські наративи. - Ред.) змушують людей вірити, що Крим є російським, ігнорувати долю корінного народу та безліч насильства, які москва чинила в Криму ще з 18 століття. Багато народів, які жили там протягом століть, були депортовані і стерті з мапи Криму, передусім - корінний кримськотатарський народ. Міфи про Крим змушують людей навіть ігнорувати навіть те, що вони бачать на картах і в економіці - а це зв’язок між Кримом і материковою частиною України, який існував століттями", - пояснила вона.
За словами Ташевої, саме цей зв’язок був однією з причин, чому Путіну потрібно було захопити цю територію.
"Ми не думаємо, що реінтеграція Криму буде легкою, адже минуло 9 років окупації. Саме тому ми працюємо над різними стратегіями - правовими, економічними, інфраструктурними. Ми намагаємося створити команду Криму і також хотіли б розраховувати й на тих, хто чекає деокупації на самому півострові", - пояснила вона.
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РФ дуже сильно змінила доступні нам варіанти почавши відкриту повномасштабну війну. Тепер Україна необмежена в методах по реінтеграції та вправі застосувати підхід Судет що раніше було не можливо та було б засуджено.
Зараз підхід Судет це єдиний правильний варіант по реінтеграції. Ця території має бути фізично зненаселена від гоблінів та повторно заселена українцями і лояльними до них шляхом роздач квартир, дач, земельних ділянок...