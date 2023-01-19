УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8174 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні Війна
7 077 16

Путін втрачає землю під собою і не використовуватиме ядерну зброю. Дайте Україні танки, - Джонсон

джонсон

Експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон закликає не боятися погроз російського президента Володимира Путіна щодо застосування ядерної зброї та надати Україні необхідну допомогу для перемоги, зокрема танки.

Про це він заявив у Давосі в четвер на "Українському сніданку", організованому Фондом Віктора Пінчука, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Він не використовуватиме ядерну зброю, він ніколи цього не зробить, але хоче, щоб ми так думали. У нього наразі економічний параліч, він втрачає землю під собою", - сказав Джонсон.

На думку британського експрем'єра, індійці та китайці відвернуться від Путіна у разі використання ядерної зброї, тому необхідно припинити думати про це.

"Фокусуйте увагу на Україні, не на Путіні. Треба підтримувати Україну, дати їй необхідні інструменти, щоб вона перемогла... HIMARS став дуже ефективним (зброєю), дайте їм танки", - наголосив Джонсон.

Сенатор від Демократичної партії США Кріс Кунс підтримав слова експрем'єра Великої Британії. "Ризик ескалації нас не має непокоїти, нам треба думати, як змінити "червоні лінії", а не як не перетнути їх", - сказав він.

Прем'єр Нідерландів Марк Рютте додав, що йдеться не лише про військову сторону, а про захист цінностей, захист демократії, захист принципу, що не можна вторгатися в іншу країну. За його словами, досвід Мюнхена 1938 року показує, що агресор не зупиняється.

Також читайте: Закликаємо держави, які мають на озброєнні танки Leopard 2, розпочати поставки в Україну, - спільна заява Кулеби та Резнікова

Рютте нагадав, що 143 країни підтримали резолюцію ООН, яка засудила агресію Росії, і зазначив, що дедалі більше країн поділяють цю думку.

"Переконаний, що Україна переможе, тому що всі друзі світу з ними", - заявив прем'єр Нідерландів.

Він також висловив упевненість, що цьогоріч Фінляндія та Швеція приєднаються до НАТО і це ще один результат агресії Росії. Рютте уточнив, що він веде відповідні переговори із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом для зняття перешкод до такого приєднання.

Автор: 

допомога (8341) путін володимир (23798) танк (2064) ядерна зброя (1153) Джонсон Борис (582)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+22
Дякуємо, Сер.
показати весь коментар
19.01.2023 10:55
+14
Правильные вещи говорят. Побольше бы таких выступлений, чтобы затмить и заткнуть трампистов и Эрдогана-Чавушоглу.
показати весь коментар
19.01.2023 10:58
+14
Нам бы такого премьер-министра...
показати весь коментар
19.01.2023 11:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо, Сер.
показати весь коментар
19.01.2023 10:55 Відповісти
Правильные вещи говорят. Побольше бы таких выступлений, чтобы затмить и заткнуть трампистов и Эрдогана-Чавушоглу.
показати весь коментар
19.01.2023 10:58 Відповісти
то чорти, які хочуть втриматися у владі, а ле туреччина котиться у прірву
тому і заграють вони із кацапами, отримуючи дешеві ресурси та приймаючи літаки та туристів
показати весь коментар
19.01.2023 11:01 Відповісти
А я думаю кремльовський ушльопок використає ядерну зброю, коли по нього прийдуть з черенком від лопати. ця ссиклива тварь використає всі можливості, щоб врятувати свою шкуру
показати весь коментар
19.01.2023 11:01 Відповісти
На щастя, у нього не буде такої можливості. Не лише ця тварюка приймає таке рішення.
показати весь коментар
19.01.2023 11:08 Відповісти
Поки НАТО зберігає рішучість військової відповіді на застосування ядерної зброї по неядерній Україні - нічого ху йло не застосує. Тим дебілам на росії є, що втрачати, у них сім'ї тісно пов'язані з країнами НАТО, є бізнес там, їм не потрібно, щоб все це згоріло, інакше навіщо вони більшу частину життя віддали, щоб створити своїм близьким такі умови у західних країнах?

ху йло сподівається протягнути ще рік і що після цього до влади в США прийде якийсь шматок трампістського лайна, а інакше йому гаплик.
показати весь коментар
19.01.2023 11:08 Відповісти
Нам бы такого премьер-министра...
показати весь коментар
19.01.2023 11:02 Відповісти
в даний час можно й керівником офіса презика ))
показати весь коментар
19.01.2023 11:05 Відповісти
Где то горько заплакал Дениска Шмыгаль.
показати весь коментар
19.01.2023 11:55 Відповісти
В ахметкину жилетку...
показати весь коментар
19.01.2023 12:20 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2023 11:10 Відповісти
Джонсонюк поганого не порадить!
показати весь коментар
19.01.2023 11:32 Відповісти
Ядреное оружие из мавзолея давно стало трупом чЛенина одна труха и опилки, ПОНТЫгон краснопузых баранов не стоит даже ломанного ******...
Начальники Индии и Китая,предупредили мавзолейного Окурка ..Забудь навсегда этот темарь.. Иначе получишь в тыкву✊
показати весь коментар
19.01.2023 11:41 Відповісти
будемо видвігати в президенти джонсонюка
показати весь коментар
19.01.2023 11:41 Відповісти
Да даже если это ничтожество осмелится применить ТЯО, бедные украинцы уже столько пережили и потеряли, что давно уже заслужили быть в ЕС и НАТО.
показати весь коментар
19.01.2023 12:11 Відповісти
Україна має ядерну зброю. і не тільки у вигляді ядерних реакторів, сировини, спеціалістів з їх обслуговування та носимих ядерних фугасів.
чи не на часі відновити ялерний статус та заявити про наявність ядерної зброї?
показати весь коментар
19.01.2023 13:56 Відповісти
 
 