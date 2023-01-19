Прем’єр-міністр Нідерландів Рютте: Я переконаний, що Україна переможе в боротьбі з агресією РФ

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що переконаний у перемозі України у боротьбі з агресією РФ.

Про це він сказав на "Українському сніданку" в Давосі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

Також його запитали про те, чи продовжить Європа підтримку України.

"Так, абсолютно. І причина така. Це не тільки про військову сторону. Також ми говоримо про цінності, захист демократії. Але є і воєнна сторона. Одного дня, подумайте, Росія зможе контролювати Україну. Вона на цьому не зупиниться", - зазначив Рютте.

За його словами, Європа об’єднана у підтримці України.

"Ми знаємо, що може статися, якщо агресор продовжує робити, те що робить, і його не зупиняють. Ми це вже бачили. Саме тому ми абсолютно об’єднані в Європі, ми будемо працювати. І це не тільки Європа, і США, і Канада. І я дуже радий, що все більше країн приєднуються", - додав він.

Рютте також згадав про те, що деякі країни Африки досі сумніваються щодо своєї позиції.

"Розмовляю зі своїми колегами в Африці. Хтось із них ще сумнівається. Я кажу, це про колонізацію, а вас тільки-тільки деколонізували. І це ваша боротьба, яка відбувається. Я розумію, що є певний вплив на економіку, на експорт зерна, високі ціни не енергоносії. Ми це переживаємо в нашій країні", - зазначив він.

"Роботи дуже багато, тому що це наша боротьба також. Зеленський та його команда ведуть нашу боротьбу, тому ми маємо бути сильними, об’єднаними. І я переконаний, що ми це зробимо до кінця. Я абсолютно переконаний, що Україна переможе, тому що вони не самі по собі. Всі друзі світу з ними. Так має тривати, це критично важливо", - підкреслив Рютте.

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