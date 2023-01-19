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Ігнат про авіакатастрофу в Броварах: Могла вплинути сукупність факторів, вивчатимуть кожну деталь

бровари

Причинами аварії в Броварах могла стати сукупність факторів, їх всі будуть вивчати.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як правило, розслідування авіакатастроф займає багато часу, така практика не лише в Україні, а у всьому світі. Тому що збирають кожну деталь гвинктокрила, кожна деталь може розповісти, дати більше інформації щодо того, що відбулося. При авіакатастрофах безліч причин, які могли впливати. Може впливати сукупність факторів, ще й погодні умови, які були не дуже сприятливі. Створена комісія визначить всі ці фактори і буде надавати оцінку. Це не кілька днів. Треба встановити повністю, деталізувати все, що відбулося в цей день", - пояснив він.

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб.

Читайте: Байден і перша леді США висловили співчуття у зв’язку з авіакатастрофою у Броварах

Автор: 

авіакатастрофа (1098) Бровари (280) Повітряні сили (2630) Ігнат Юрій (788)


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Топ коментарі
+8
Яка така "сукупність факторів"? ************* гвинтокрил вартістю багато мільйонів доларів дебіли вели на наднизькій висоті над містом в тумані якому не загрожувало кацапське ПВО. Так боялись бути збитими що збили самі себе. за щось зацепились. Чорти перлякані...
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19.01.2023 11:07
+6
Головний фактор:
Безкарність високопосадовців та їхнє наплюватильске відношення до правил та законів.
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19.01.2023 11:07
+6
так, можна вивчати місяцями та робити правильні висновки... важливо, аби комісія відповіла обов'язково на питання: що робив гвинтокрил "поруч із дитячим садком та житловим будинком"?...
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19.01.2023 11:25
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Яка така "сукупність факторів"? ************* гвинтокрил вартістю багато мільйонів доларів дебіли вели на наднизькій висоті над містом в тумані якому не загрожувало кацапське ПВО. Так боялись бути збитими що збили самі себе. за щось зацепились. Чорти перлякані...
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19.01.2023 11:07 Відповісти
Як ти думаєш, чому в Полтавській області, за 250 км від кордону з кацапією, у жовтні одночасно впали дві СУшки?
За щось зачепились?

"Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін 13 жовтня повідомив, що на території Шишацької громади впали два українські літаки.
Про це повідомляє "https://suspilne.media/294240-na-poltavsini-vpali-dva-litaki-so-vidomo/ Суспільне " із посиланням на відеоконференцію Луніна."
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19.01.2023 12:10 Відповісти
Там диверсія в полку, а тут дурість. Різниця є.
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19.01.2023 12:17 Відповісти
в авіації це називається "швейцарський сир" - коли дірочки (сукупність факторів) в скибочках співпадають - якби хоч один з цих факторів не співпав то аварії не було б
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19.01.2023 12:53 Відповісти
Схоже на "карму в дії".
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19.01.2023 12:56 Відповісти
в найбільшій в світі авіатрощі в аеропорту Лос-Родеос (зіткнулося 3 літаки і загинуло 583 людини) співпало в ряд аж 9 "дірочок"
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19.01.2023 13:39 Відповісти
Те, що на провладних каналах (гебельс-тв) одразу почали заспамлювати і розмивати питання "В чому причина?" - говорить, що основна причина: довбо*оби при владі
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19.01.2023 13:08 Відповісти
Зєлєнський сказав " винна війна", що в перекладі на українську означає людський фактор "так обісрались що повбивались".
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19.01.2023 13:19 Відповісти
Розслідування йде! ВЕСНА ПОКАЖЕ ХТО ДЕ КА КА В!!!!
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19.01.2023 14:03 Відповісти
Весна якого року? Там якийсь експерт заявив що таке розслідування займає мінімум півтора року експертиз...
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19.01.2023 14:15 Відповісти
Головний фактор:
Безкарність високопосадовців та їхнє наплюватильске відношення до правил та законів.
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19.01.2023 11:07 Відповісти
"будєм подождать". у всих, а зелених владців особливо, є куча знайомих з кола близького, у яких і віхоть в сраці не втримається. питання часу й випливе інфа, куди ж так спішили. ясно, шо офіційна версія буде "героічєской". нею можно вже знехтувати ще до її публікації.
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19.01.2023 11:13 Відповісти
МВС, мабуть конкретно наступило комусь на "мозоль"???
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19.01.2023 11:17 Відповісти
Хіба дону авакову, який з конкретною націнкою нагріб дефектного лайна і тихенько звалив у тінь.
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19.01.2023 11:22 Відповісти
Ха..Набив рюкзак грошима і "тіхонєчко в лєс ушол".
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19.01.2023 11:31 Відповісти
не виключено що "мозоль" був "зеленим"
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19.01.2023 15:33 Відповісти
Звісно, буде якась "офіційна версія", але правди ми не дізнаємося ніколи. Зараз сарафанне радіо наплодить полови (псевдо версій) в яких зерно правди загубиться назавжди...
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19.01.2023 11:18 Відповісти
Іноземних спеціалістів залучили ?
Бо щось багато хто вказує на єрмачка.
Хочеться знати правду.
Настав час для правди в цій країні.
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19.01.2023 11:23 Відповісти
На вертольоті цього типу вся зешваль літала на днюху дерьмака в Карпати.
Коло 30 рил, в тому числі й віслюк.
Невчасно він розбився!
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19.01.2023 11:24 Відповісти
так, можна вивчати місяцями та робити правильні висновки... важливо, аби комісія відповіла обов'язково на питання: що робив гвинтокрил "поруч із дитячим садком та житловим будинком"?...
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19.01.2023 11:25 Відповісти
Розберуться.Створять ТСК на чолі з жінкою-крабом Безуглою і досконально розберуться.
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19.01.2023 11:34 Відповісти
Ця влада ніколи правду не скаже ! Скільки дітей загинуло, і скільки поранили ?
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19.01.2023 11:52 Відповісти
Це вже другий гучний інцидент, пов'язаний з ДСНС.
20 грудня міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський повідомив у https://twitter.com/Kaminski_M_/status/1605144022082899971?t=OVbZhnLbpqAQtKsvWpAf4g&s=19 Twitter , що після інциденту з пораненням головного коменданта польської поліції Ярослава Шимчика після вибуху подарованого українцями гранатомета в Україні усунули з посади людину, яка до цього причетна.
"Є інформація, що відповідального за вручення подарунка коменданту польської поліції генералу Ярославу Шимчику заступника голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій генерала Дмитра Бондаря тимчасово усунено", - написав він.
То хто ж підклав вибухівку спочатку у подаруночок для польського очільника поліції, а терер у десенеесівський гвинтокрил?
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19.01.2023 12:17 Відповісти
Ігнат перше, що СКАЗАВ:
"небо помилок не пробачає"
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19.01.2023 12:38 Відповісти
Здесь уже пахнет тупо халатностью что недопустимо для лиц занимающих такие ответственные посты. Какой дятел спрашивается прокладывал маршрут через населенный пункт и зачем в одном месте надо было собрать все руководство МВД во время войны.
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19.01.2023 12:57 Відповісти
никто через Бровары не прокладывал.
это было личное указание Монастырского - отклониться от маршрута "по делам"
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19.01.2023 13:03 Відповісти
Заявка та маршрут польоту є на КП Повітряних Сил, Ігнат знає маршрут і хто його затверджував.
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19.01.2023 14:55 Відповісти
От тому Ігнат одразу в ефірі і сказав: "Небо помилок не пробачає". (а потім почав вже нести загальну пургу для замилювання очей).
Бо знає, що затверджений маршрут був інший.
І в Броварах вони могли опинитися ЛИШЕ ПОМИЛКОВО - відхилившись від маршруту.
А таке відхилення могло відбутись лише за вказівкою Монастирського. (бо він на борту був самий головний).
От Вам і відповідь - хто насправді винуватий
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19.01.2023 15:13 Відповісти
Час би цьому пиз.аболу - речнику - брехунцю Ігнатові влаштувати ротацію. Хай би відпочив від "тяжких трудів" десь на фронті під Бахмутом. Та на собі відчув всю "сукупність факторів", а потім уже пиз.ів, "збагачений досвідом". З цих речників і речниць запросто можна сформувати дивізію, хоя якась користь.
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19.01.2023 13:07 Відповісти
По суті йдеться про сукупність факторів, що привела до влади зажерливих дилетантів, які бояться призначати на ключові посади розумніших за себе. Цей процес називається деградація. А подібні аварії - лише наслідки цієї деградації, і це наростатиме як мінімум до наступних виборів. Сподіваюся, до того часу виборці порозумнішають.
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19.01.2023 13:08 Відповісти
Ой, дуже я сумніваюсь, що порозумнішають
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19.01.2023 14:52 Відповісти
Куди і чому цей досвідчений пілот-інструктор так валив поміж домами в тумані? Що йому заважало обрати безпечний маршрут? Гадаю, що безвідповідальність і наглість вищого керівника на борту.
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19.01.2023 13:19 Відповісти
Буде таке ж саме "розслідування" як і зо збитим у Ірані літаком МАУ
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19.01.2023 14:50 Відповісти
Ні, не таке.
Таке як по Трухіну

Нацполіція і ДБР вміють "розслідувати" неприємні для рейтингів влади події
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19.01.2023 15:15 Відповісти
 
 