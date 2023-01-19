Ігнат про авіакатастрофу в Броварах: Могла вплинути сукупність факторів, вивчатимуть кожну деталь
Причинами аварії в Броварах могла стати сукупність факторів, їх всі будуть вивчати.
Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Як правило, розслідування авіакатастроф займає багато часу, така практика не лише в Україні, а у всьому світі. Тому що збирають кожну деталь гвинктокрила, кожна деталь може розповісти, дати більше інформації щодо того, що відбулося. При авіакатастрофах безліч причин, які могли впливати. Може впливати сукупність факторів, ще й погодні умови, які були не дуже сприятливі. Створена комісія визначить всі ці фактори і буде надавати оцінку. Це не кілька днів. Треба встановити повністю, деталізувати все, що відбулося в цей день", - пояснив він.
Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.
Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб.
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За щось зачепились?
"Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін 13 жовтня повідомив, що на території Шишацької громади впали два українські літаки.
Про це повідомляє "https://suspilne.media/294240-na-poltavsini-vpali-dva-litaki-so-vidomo/ Суспільне " із посиланням на відеоконференцію Луніна."
Безкарність високопосадовців та їхнє наплюватильске відношення до правил та законів.
Бо щось багато хто вказує на єрмачка.
Хочеться знати правду.
Настав час для правди в цій країні.
Коло 30 рил, в тому числі й віслюк.
Невчасно він розбився!
20 грудня міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський повідомив у https://twitter.com/Kaminski_M_/status/1605144022082899971?t=OVbZhnLbpqAQtKsvWpAf4g&s=19 Twitter , що після інциденту з пораненням головного коменданта польської поліції Ярослава Шимчика після вибуху подарованого українцями гранатомета в Україні усунули з посади людину, яка до цього причетна.
"Є інформація, що відповідального за вручення подарунка коменданту польської поліції генералу Ярославу Шимчику заступника голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій генерала Дмитра Бондаря тимчасово усунено", - написав він.
То хто ж підклав вибухівку спочатку у подаруночок для польського очільника поліції, а терер у десенеесівський гвинтокрил?
"небо помилок не пробачає"
это было личное указание Монастырского - отклониться от маршрута "по делам"
Бо знає, що затверджений маршрут був інший.
І в Броварах вони могли опинитися ЛИШЕ ПОМИЛКОВО - відхилившись від маршруту.
А таке відхилення могло відбутись лише за вказівкою Монастирського. (бо він на борту був самий головний).
От Вам і відповідь - хто насправді винуватий
Таке як по Трухіну
Нацполіція і ДБР вміють "розслідувати" неприємні для рейтингів влади події