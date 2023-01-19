Ігнат про авіакатастрофу в Броварах: Могла вплинути сукупність факторів, вивчатимуть кожну деталь

Причинами аварії в Броварах могла стати сукупність факторів, їх всі будуть вивчати.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як правило, розслідування авіакатастроф займає багато часу, така практика не лише в Україні, а у всьому світі. Тому що збирають кожну деталь гвинктокрила, кожна деталь може розповісти, дати більше інформації щодо того, що відбулося. При авіакатастрофах безліч причин, які могли впливати. Може впливати сукупність факторів, ще й погодні умови, які були не дуже сприятливі. Створена комісія визначить всі ці фактори і буде надавати оцінку. Це не кілька днів. Треба встановити повністю, деталізувати все, що відбулося в цей день", - пояснив він.

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб.

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