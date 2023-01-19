Минулої доби росіяни завдали понад 30 ударів по прикордонню Сумщини та Чернігівщини
Минулої доби, 18 січня, російські війська із застосуванням мінометів обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.
Під ворожим вогнем опинилася Краснопільська та Шалигинська громади Сумщини й Новгород-Сіверська Чернігівщини.
"Вранці російські загарбники обстріляли територію Краснопільської громади з мінометів, пролунало з півдесятка вибухів. Вогонь вівся з російського населеного пункту Вязове.
Під мінометним вогнем у цей час перебувала і Новгород-Сіверська громада — 11 мін калібру 120-мм випущено ворогом з боку села Гудовка.
Після обіду ворог використав 15 мін калібру 120-мм, щоб нанести вогневе ураження з району села Анатоліівка по прикордонню Шалигинської громади", - йдеться у повідомленні.
У Держприкордонслужбі додали, що унаслідок обстрілів постраждалих та руйнувань немає.
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