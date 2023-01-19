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Новини Допомога Україні Війна
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Естонія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги: Гаубиці, протитанкова зброя та снаряди

естонія

Уряд Естонії ухвалив рішення про надання військової допомоги Україні у війні з РФ на суму 113 мільйонів євро. Пакет допомоги буде рекордним, до нього увійдуть гаубиці, боєприпаси, машини підтримки артилерійських частин та гранатомети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Після відправки в Україну цієї партії зброї загальний обсяг військової допомоги Києву з боку Естонії зросте до 370 млн євро або трохи більше одного відсотка річного внутрішнього валового продукту Естонії, зазначили в уряді.

За даними ERR, Естонія передасть Україні десятки гаубиць калібру 155 та 122 міліметри, тисячі снарядів, вантажний автотранспорт для їх перевезення, понад сто протитанкових гранатометів Carl-Gustav та понад тисячу боєприпасів до них.

"Якщо впаде Україна, опиниться під загрозою свобода і в іншому світі. Допомагаючи Україні захищати свою незалежність, ми захищаємо право на свободу та демократію всіх держав, зокрема Естонії", - сказала прем'єр-міністр Кая Каллас у пресрелізі.

"Війна Росії проти України має свою ціну – ціну, яку ми платимо в євро, а українці – своїми життями", - додала вона.

Міністр оборони Ханно Певкур наголосив, що Київ гостро потребує важкого озброєння.

"Україна потребує важкого озброєння, щоб утримувати ініціативу та протистояти Росії, яка готується відновити свою військову силу. Найважчі бої ще попереду", - сказав Певкур, за словами якого для Естонії важливо показати приклад і мотивувати тим самим інших союзників надавати допомогу Україні.

В уряді зазначили, що військова допомога Києву не знижує обороноздатність Естонії, і гармати, які передають Україні, найближчим часом замінять корейські самохідні артустановки K9. Крім того, безпека забезпечує присутність союзників, зокрема нещодавно розміщені тут американські реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За те, що знищено Росією, має платити сама РФ, - прем’єрка Естонії Каллас

Автор: 

допомога (8341) Естонія (1609)


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Топ коментарі
+25
113 млн.для Эстонии,это как 13 млрд.для США!!!
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19.01.2023 11:20
+21
Робимо, що можемо. Нас мало але ми всі в тільниках.
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19.01.2023 11:47
+19
маленька єстонія розуміє до чого може привести не розгром росії.Для них це буде катастрофою так само як і для литви з латвією,це я точно знаю вони дуже переживать за Україну.Вони просто не зможуть потім нічого зробити з тим монстром.І нафіг їм ті снаряди зараз на склдах, якщо потім будуть гинути їхні люди,снарядів ще наклепають а от естонський народ може просто счезнути,так думають наші близькі сусіди,але шольци венгри і австрійці думають що ганібал їх їсти не буде.
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19.01.2023 11:32
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113 млн.для Эстонии,это как 13 млрд.для США!!!
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19.01.2023 11:20 Відповісти
Весь военный бюджет Эстонии 750 млн евро в 2022 году!
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19.01.2023 11:23 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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19.01.2023 11:27 Відповісти
маленька єстонія розуміє до чого може привести не розгром росії.Для них це буде катастрофою так само як і для литви з латвією,це я точно знаю вони дуже переживать за Україну.Вони просто не зможуть потім нічого зробити з тим монстром.І нафіг їм ті снаряди зараз на склдах, якщо потім будуть гинути їхні люди,снарядів ще наклепають а от естонський народ може просто счезнути,так думають наші близькі сусіди,але шольци венгри і австрійці думають що ганібал їх їсти не буде.
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19.01.2023 11:32 Відповісти
Все так, але Естонія (зверніть увагу на літеру), Латвія і Литва. З великих літер.

Поважаймо маленькі країни, що мають велику гідність -- і до того ж, справжні друзі України.
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19.01.2023 12:55 Відповісти
Velika Podyaka Druzyam z krain Baltii !Razom do Peremogi !
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19.01.2023 11:44 Відповісти
Робимо, що можемо. Нас мало але ми всі в тільниках.
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19.01.2023 11:47 Відповісти
Щиро дякуємо Єстонії!
Маленька Велика країна
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19.01.2023 11:50 Відповісти
Буйло куражився "курочка по зьорнишку".
Так, але не його "курочка", а наша 😂
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19.01.2023 11:52 Відповісти
Перепрошую, але "Курча табака", та ще й мутоване - це таки їхній герб!
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19.01.2023 12:05 Відповісти
Естонія - маленька Країна але у естонців великі серця
велика подяка естонцям
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19.01.2023 12:43 Відповісти
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19.01.2023 12:51 Відповісти
Беріть приклад, герр Шольц.
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19.01.2023 12:52 Відповісти
эх, люб! друз!, знали би Ви, ск!льки тут ватних п!дорас!в, як1 дос! очикують расс!сю ...
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19.01.2023 13:00 Відповісти
Знаємо... бачили якесь музичне відео, у назві якого присутнє слово Оксана. Знімалося у місті Нарва. У відео якісь дівки бігають/танцюють по вулиці з заплетеними у коси колорадськими стрічками.

Цікаво, у Естонії офіційно дозволяють демонстрацію цього відео (наприклад, у барах, клубах)?
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19.01.2023 13:13 Відповісти
так використовуйте прокацапських підарас!в за прямим призначенням
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19.01.2023 13:27 Відповісти
Дякуємо!
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19.01.2023 13:10 Відповісти
Чим можуть тим допомагають. Цікаво що ж то за гаубиці такі в Естонії? Вирішили помогти артою і гранатометами. Дуже шляхетно з їх сторони. Я іще чомусь з незрозумілих причин чекаю на допомогу танками і градами від африканської країни Ангола.
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19.01.2023 13:28 Відповісти
Дякуємо!🇪🇪
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19.01.2023 14:17 Відповісти
Вот же нация какая!? И была всегда. Сквозь века удержались.
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19.01.2023 16:02 Відповісти
Повна протилежність ерзі і мокші, які начисто лягли під парашу.

А все завдяки кому? Правильно: вікінгам. Естонці і фінни за DNA-структурою дуже схожі на шведів, норвежців і данців.
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19.01.2023 16:55 Відповісти
 
 