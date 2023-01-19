Естонія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги: Гаубиці, протитанкова зброя та снаряди

Уряд Естонії ухвалив рішення про надання військової допомоги Україні у війні з РФ на суму 113 мільйонів євро. Пакет допомоги буде рекордним, до нього увійдуть гаубиці, боєприпаси, машини підтримки артилерійських частин та гранатомети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Після відправки в Україну цієї партії зброї загальний обсяг військової допомоги Києву з боку Естонії зросте до 370 млн євро або трохи більше одного відсотка річного внутрішнього валового продукту Естонії, зазначили в уряді.

За даними ERR, Естонія передасть Україні десятки гаубиць калібру 155 та 122 міліметри, тисячі снарядів, вантажний автотранспорт для їх перевезення, понад сто протитанкових гранатометів Carl-Gustav та понад тисячу боєприпасів до них.

"Якщо впаде Україна, опиниться під загрозою свобода і в іншому світі. Допомагаючи Україні захищати свою незалежність, ми захищаємо право на свободу та демократію всіх держав, зокрема Естонії", - сказала прем'єр-міністр Кая Каллас у пресрелізі.

"Війна Росії проти України має свою ціну – ціну, яку ми платимо в євро, а українці – своїми життями", - додала вона.

Міністр оборони Ханно Певкур наголосив, що Київ гостро потребує важкого озброєння.

"Україна потребує важкого озброєння, щоб утримувати ініціативу та протистояти Росії, яка готується відновити свою військову силу. Найважчі бої ще попереду", - сказав Певкур, за словами якого для Естонії важливо показати приклад і мотивувати тим самим інших союзників надавати допомогу Україні.

В уряді зазначили, що військова допомога Києву не знижує обороноздатність Естонії, і гармати, які передають Україні, найближчим часом замінять корейські самохідні артустановки K9. Крім того, безпека забезпечує присутність союзників, зокрема нещодавно розміщені тут американські реактивні системи залпового вогню HIMARS.

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