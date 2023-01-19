У Києві, області та Одесі впроваджено стабілізаційні відключення електроенергії, у Дніпрі - екстрені

19 січня в Києві та області, а також в Одесі будуть застосовані стабілізаційні відключення електрики, у Дніпрі - екстрені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДТЕК.

В Києві та області 19 січня триватимуть стабілізаційні графіки відключень електроенергії.

"На 19 січня НЕК Укренерго надав обмеження споживання для Київської області на рівні 693 МВт на день та 703 МВт на ніч. В пікові часи навантаження при поточній температурі повітря це 50% від потреби електроенергії області включаючи населення, підприємства та критичну інфраструктуру. Такий ліміт електроспоживання дозволить нам проводити відключення в стабілізаційних графіках", - йдеться в повідомленні

В Одесі також запровадили стабілізаційні відключення.

"Ліміти споживання електроенергії в Одеській області, що надав НЕК Укренерго, дозволять повернутись до графіків стабілізаційних відключень з 7.00 19 січня", - поінформували в ДТЕК.

У Дніпропетровській області тривають екстрені відключення світла.

"Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Компанія робить все можливе для того, аби у період екстрених відключень у кожному будинку світло було як мінімум 4 години, а відключення тривали не більше 8 годин", - зазначили у ДТЕК Дніпровські електромережі.

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