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У Києві, області та Одесі впроваджено стабілізаційні відключення електроенергії, у Дніпрі - екстрені

електроенергія

19 січня в Києві та області, а також в Одесі будуть застосовані стабілізаційні відключення електрики, у Дніпрі - екстрені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДТЕК.

В Києві та області 19 січня триватимуть стабілізаційні графіки відключень електроенергії.

"На 19 січня НЕК Укренерго надав обмеження споживання для Київської області на рівні 693 МВт на день та 703 МВт на ніч. В пікові часи навантаження при поточній температурі повітря це 50% від потреби електроенергії області включаючи населення, підприємства та критичну інфраструктуру. Такий ліміт електроспоживання дозволить нам проводити відключення в стабілізаційних графіках", - йдеться в повідомленні 

В Одесі також запровадили стабілізаційні відключення.

"Ліміти споживання електроенергії в Одеській області, що надав НЕК Укренерго, дозволять повернутись до графіків стабілізаційних відключень з 7.00 19 січня", - поінформували в ДТЕК.

У Дніпропетровській області тривають екстрені відключення світла. 

"Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Компанія робить все можливе для того, аби у період екстрених відключень у кожному будинку світло було як мінімум 4 години, а відключення тривали не більше 8 годин", - зазначили у ДТЕК Дніпровські електромережі

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Києву не вистачає електроенергії для переходу до відключень за графіком, - Yasno

Автор: 

Дніпро (3273) Київ (19457) Київська область (4017) Одеса (5451) ДТЕК (1982) відключення світла (1087) Дніпропетровська область (3716)


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Как у ДТЭК дела с ремонтом?

Я-то понимаю, что когда у тебя основные трансформаторные подстанции взорваны - тебе нечем трансформировать 750000 вольт с электростанций в 220 вольт для потребительских розеток.

Но ремонтировать трансформаторы тоже надо. Понятно, что сегодня отремонтируешь - через пару недель кацапы могут опять взорвать. А если не ремонтировать - разрушения будут накапливаться и после очередного террористического рашистского удара без электричества останутся все - Ахметов этого ждёт?
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19.01.2023 11:32 Відповісти
Як ти уявляєш собі ремонт трансформатора?
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19.01.2023 12:08 Відповісти
Хотів написати "відновлення", тому що ремонт може бути неможливим, але залишив як є.
Дивлячись, куди влучили і що пошкодили - можливо, частину деталей можна замінити. У будь-якому разі, мав на увазі будь-яким чином відновлення роботи, нехай навіть заміною.
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19.01.2023 12:14 Відповісти
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19.01.2023 11:45 Відповісти
Ніхто не враховує, що саме ці міста перевантажені біженцями (Дніпро - схід, Одеса -південь, Київ - північ). А ліміти споживання з враховуванням довоєнного стану. Важко зробити?
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19.01.2023 12:15 Відповісти
поверніть мені екстренні чи аварійні відключення - при них в мене вимикали світло тільки по 2 години, а тепер при планових по 4
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19.01.2023 12:48 Відповісти
 
 