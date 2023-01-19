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Найближчої доби плануємо вийти на графік 4 на 4, - Кулеба про ситуацію з енергетикою на Київщині

ремонт,електроенергія,світло,відновлення

Фахівці ДТЕК та "Укренерго" продовжують роботу, щоб покращити ситуацію з електропостачанням в Київській області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Останній тиждень для регіону був дуже важким. Проте найближчої доби плануємо вийти на графік 4 на 4. Вдячний мешканцям Київщини за розуміння ситуації. російським загарбникам не вдасться зламати нашу стійкість. Вистоїмо перед викликами та неодмінно переможемо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 40% українців сильно відчувають вплив відсутності електроенергії, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Київська область (4017) енергетика (2594) електроенергія (6192) Кулеба Олексій (179)


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Топ коментарі
+3
У Василькові зараз -6(6,5)/+2(1,5). Чкаємо обіцянок влади 4 на 4, інакше працювати не можливо. На роботі виробництво стоїть вже другу неділю.
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19.01.2023 11:41
+3
Для ху йла киевляне лучше тем, что среди них меньше поклонников "русского мира", потому выгоднее бить по юго-восточным областям, чтобы в них было больше недовольных.
Никто ж не разбирается, сколько трансформаторных подстанций уничтожено из тех, через которые электричество шло в южные области Украины, большинство даже не знает, зачем те трансформаторы нужны (с электростанций выходят линии на 750 тысяч и 330 тысяч вольт, а чтобы из них получилось 220 вольт - нужны здоровенные трансформаторы).

Все претензии - к террористической ********* и к ДТЭК, первые уничтожили трансформаторы, а вторые могут не очень спешить из ремонтировать.
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19.01.2023 11:48
+3
При чому тут кияни?

Це Київська область, світло з 02.01.23 всього 3-5 годин в день, наскільки мені кажуть друзі з Одеси у вас такого немає. тому краще заткни пельку - узкоячичне
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19.01.2023 12:48
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Живицький, чого у рота води набрав. В Сумській області -4/+2, і ничого не руйнувалось, Але чомусь -4/+2 і не про які зміни не йдеться ні через сутки ні через тиждень.
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19.01.2023 11:35 Відповісти
В Одессе 6часов нет света- через 3часа есть свет.
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19.01.2023 11:39 Відповісти
Чем Киевляне лучше Одесситов?
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19.01.2023 11:41 Відповісти
Для ху йла киевляне лучше тем, что среди них меньше поклонников "русского мира", потому выгоднее бить по юго-восточным областям, чтобы в них было больше недовольных.
Никто ж не разбирается, сколько трансформаторных подстанций уничтожено из тех, через которые электричество шло в южные области Украины, большинство даже не знает, зачем те трансформаторы нужны (с электростанций выходят линии на 750 тысяч и 330 тысяч вольт, а чтобы из них получилось 220 вольт - нужны здоровенные трансформаторы).

Все претензии - к террористической ********* и к ДТЭК, первые уничтожили трансформаторы, а вторые могут не очень спешить из ремонтировать.
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19.01.2023 11:48 Відповісти
При чому тут кияни?

Це Київська область, світло з 02.01.23 всього 3-5 годин в день, наскільки мені кажуть друзі з Одеси у вас такого немає. тому краще заткни пельку - узкоячичне
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19.01.2023 12:48 Відповісти
Такие заявления не помогают никому. Потребители сами увидят, сколько у них нет света, а сколько - есть.
Но не очень умные (коих пугающе много) потребители из других областей могут начать опасный бред, что "они там свой Киев обставили ПВО и хорошо снабжают электричеством, а на нас забили", из чего кацапские тролли будут рады слепить зраду "им там война выгодна, а мы тут бедненькие страдаем".

Потому молчали бы уже! И про количество сбитых ракет над Киевской областью. И про то, сколько часов Киев сидит со светом, пока жители других областей - без него. 40% в опросе уже пожаловались на ужасные страдания в темноте, кацапы аж до неба подпрыгнули от радости, что их террор работает. Потому меньше пи здежа - больше дела!
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19.01.2023 11:41 Відповісти
Підсумки останньої повітряної тривоги в столиці 14 січня

🗣️ «Завдяки ефективній роботі ППО в Києві недопущено ураження об'єктів критичної інфраструктури», - Сергій Попко, начальник КМВА.
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19.01.2023 11:41 Відповісти
Киевская область вместе с Киевом даже близко не обеспечивают себя электричеством полностью, потому не смотря на малое количество или отсутствие попаданий, сидят после этих атак без света больше 12 часов за сутки, от нескольких дней до нескольких недель.
Основная генерация находится в других, небольших городах и в других областях.
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19.01.2023 11:55 Відповісти
Як таке може бути, що столиця і її область залежать від генерації інших регіонів? Це ж стратегічний ідіотизм, особливо - під час війни.
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19.01.2023 13:31 Відповісти
Можу відповісти лише питанням: скільки було побудовано електростанцій після проголошення незалежності?
Україна всю свою незалежну історію готувалася до чого завгодно, але не до війни. Можна подякувати упирям, які розбагатіли за рахунок розкрадання держмайна і несплати податків. Україні "не вистачало" на підтримання обороноздатності, нібито не вистачало на підтримання ядерної зброї у належному стані, але всіляким падлам вистачало, щоб стати мільярдерами. Скільки у нас було заводів у 1991, а скільки залишилось через півтора-два десятка років? А теперь ніде виробляти ракети.
Ці падли думали лише про власну кишеню. Яка там вбіса безпека, яка там стратегія?
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19.01.2023 14:02 Відповісти
Господи, як же наш народ міг так все просрати? Все знищити? Навіть совковий ресурс? В 90-ті ми до Польщі везли товари, бо Польща загибалась, а де тепер Польща, а де ми? Боюся, що навіть війна менталітет не поміняє і знову система олігархів-ворюг буде процвітати.
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19.01.2023 14:19 Відповісти
Польща радісно звільнилась від впливу совка, обрала свій шлях до ЄС і НАТО й постійно рухалась ним. В України такого не вийшло, замість Чорновола обрали бозна кого, радянська пропаганда ж навчила, що націоналісти - то погано. Примудрилися обирати між Кучмою і симоненком і майже проголосували за комуняку. Помаранчева команда замість єдиного прозахідного фронту розісралася між собою, ще й у 2008 не пощастило з економічною кризою, "мудрий нарід" взяв та й обрав яника. А в 2019 що - втомились від війни, надо пєрєстать стрєлять - zелень лише озвучила те, що було в думках у більшості.

Тут потрібно після перемоги майдани збирати кожного року, аж поки влада не зрозуміє, що та Україна, в якій їм було так файно жити й красти, вже у минулому, а зараз вже інша Україна, яка прагне вступу до ЄС і НАТО і яка повністю розпрощалась з "общім прошлим" і з "мишебраттями". Майдани не обов'язково щоб виганяти президентів з посади, але точно щоб блокувати явно незаконні рішення і рішення, що йдуть на шкоду Україні. Не знаю, як по-іншому заставляти владу робити те, для чого її обирають і перестати вважати людей дурнями.
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19.01.2023 14:42 Відповісти
Пам'ятаю єйфорію від Майдану 2004, що нарешті все зміниться в кращу сторону, і як все пішло шкереберть і закінчилося Яником... Є сподівання, що коли війна закінчиться і хлопці повернуться з фронту, то суспільство більше не дозволить владі поводити себе так знахабніло. Але, якщо вважати кількість "какаяразніца"... Маємо, те що маємо, нажаль. Якесь замкнуте коло.
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19.01.2023 14:52 Відповісти
У "мишебратів" є вираз "не судьба". Напевно, найближчі 5 років дадуть відповідь, чи буде ця країна незалежною, чи "нє судьба" і корупціонери з "какая разніца" таки її втратять, а ті, кому хочеться хоч трохи пожити у нормальній країні, будуть змушені виїхати в ЄС, США або Канаду.
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22.01.2023 11:00 Відповісти
У Василькові зараз -6(6,5)/+2(1,5). Чкаємо обіцянок влади 4 на 4, інакше працювати не можливо. На роботі виробництво стоїть вже другу неділю.
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19.01.2023 11:41 Відповісти
Пекельні борошна?
І то шо ти зареєструвалося 15.01, щоб всім українцям про ці борошна розказати, це звичайно ж просто співпадіння, так, ольгінцю?)
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19.01.2023 11:57 Відповісти
Смішно. Зареєструвалась через фейсбук, тому що злетів попередній акаунт. На Цензорі була зареєстрована з 2013 року під другим акаунтом. При чому тут борошна? наша компанія займається виробництвом металопрокату.
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19.01.2023 12:23 Відповісти
Я така розумію, правда на тут комусь не до вподоби)))
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19.01.2023 12:25 Відповісти
Ага ага, злетів акаунт. Чомусь в період з 01 по 19 січня 2023 року так багато людей, у яких злетів акаунт, і кожен з них, як на підбір, зареєструвався, щоб зайти в одну з тем про відсутність електроенергії і відписати про пекельні борошна і як нема сечі терпіть. Навіть були такі що писали про людей, які в Борисполі пішли на владу і "вибили собі електроенергію".
Звичайно ж, це все чисте співпадіння розумію, ага. Як і то, шо ніхто нікуди в Борисполі не ходив Гарна спроба, ольгінцю. Пиши ще, дуже потішно.
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19.01.2023 12:33 Відповісти
Станіслав, ти просто дурень)))
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19.01.2023 12:34 Відповісти
Що й треба було довести, стандартна поведінка рашабота. Ех ви, ніякої фантазії.
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19.01.2023 12:41 Відповісти
Станіслав, що ти все своє лайно кидаєш, я тобі кинула адересу своєї сторінки на Фейсбуці. Чи ти такий дурень, що навть це не можеш зробити. Там, до речі, є статті Бутусова, датовані 2015 роком.
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19.01.2023 12:44 Відповісти
Вишгород , Київська обл. -6/+2 до вчора. Ніхто не ниє. На владу не ідемо. Донатимо з смартфонів.
А ти скажи , почьом асфальт для народа ?
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19.01.2023 12:51 Відповісти
І теж 14.01.23.
Ох уж мені ці співробітники металопрокатного підприємства
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19.01.2023 13:35 Відповісти
Я з Васильківщини, підтверждую все сказане. Відчепися від людини, розумник.
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19.01.2023 13:32 Відповісти
У Вінниці, світло є тільки 6 годин. Не враховуючи простигосподи Гнойсмана і його сосалку моргунова. В них, безперебіной.
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19.01.2023 12:36 Відповісти
Ви з Лана Світ випадково не на одному металопрокатному підприємстві працюєте?
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19.01.2023 12:42 Відповісти
Не відповідайте цьому лайну Станіславу, то російський провокатор)))
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19.01.2023 12:45 Відповісти
вы лаете не реальные планы ,это как его - https://www.google.com/search?sxsrf=AJOqlzV0ReXyTv05AbE6xxUPjVMY_Z0OrQ:1674125292788&q=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%C2%A0&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiHiIvbutP8AhXSUXcKHXLPD9wQkeECKAB6BAgHEAE волюнтаризм
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19.01.2023 12:48 Відповісти
у Мене -2/+4
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19.01.2023 12:50 Відповісти
4 часа работаю ,2 часа сплю
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19.01.2023 12:52 Відповісти
Кремль ответил на слова Зеленского о неуверенности в существовании Путина
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19.01.2023 12:53 Відповісти
Побачимо. До цього сиділи -6/+2. Щось не дуже віриться про -4/+4.
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19.01.2023 13:35 Відповісти
UPD Ввімкнули справді через 4 години, подивимося, як далі буде.
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19.01.2023 14:15 Відповісти
был свет три через шесть, потом отсутствовал девять часов!!! включили на 20 мин и опять вырубили на два часа, полтора часа есть, купили попкорн ждем продолжения этого театра издевательства, киевская обл, иванковсий р-он, народ уже готов выйти с вилами навстречу этим уродам носящимся по селу в разных направлениях
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19.01.2023 13:57 Відповісти
Ого, через 4,5 години ввімкнули світло, а не через 6, як було раніше. Ну що ж, тепер на скільки годин буде електрика.
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19.01.2023 14:22 Відповісти
Некоторые ответы по поводу причин возмущения можно найти в данных датчиков пограничного контроля единой европейской энергетической системы (ENTSO-E). Например - на границе с Венгрией.
К слову, сегодня с утра было уже 700+МВт, чего ранее не наблюдалось на моей памяти.
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19.01.2023 15:09 Відповісти
 
 