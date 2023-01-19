Найближчої доби плануємо вийти на графік 4 на 4, - Кулеба про ситуацію з енергетикою на Київщині

Фахівці ДТЕК та "Укренерго" продовжують роботу, щоб покращити ситуацію з електропостачанням в Київській області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Останній тиждень для регіону був дуже важким. Проте найближчої доби плануємо вийти на графік 4 на 4. Вдячний мешканцям Київщини за розуміння ситуації. російським загарбникам не вдасться зламати нашу стійкість. Вистоїмо перед викликами та неодмінно переможемо.

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