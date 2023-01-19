Прокуратура відкрила провадження за фактом масової загибелі риби у Дніпрі внаслідок обстрілу греблі Каховської ГЕС
Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Запорізької обласної прокуратури розпочали кримінальне провадження за фактом за порушення законів та звичаїв війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.
"Суспільного резонансу в ЗМІ набув факт масової загибелі риби у нижньому б’єфі річки Дніпро через критичне зниження рівня води.
За даними правоохоронців, внаслідок обстрілу російськими військовими греблі Каховської ГЕС зазнав пошкодження її затворний механізм. Це вплинуло на рівень води у Каховському водосховищі та річці Дніпро, який продовжує стабільно знижуватись", - йдеться в повідомленні.
В Офісі Генпрокурора зазначили, що існуюча екологічна ситуація у водоймі призводить до гибелі водних біоресурсів, що може призвести до зриву нересту навесні 2023 року.
Наразі тривають першочергові слідчі дії з метою установлення розміру збитків, завданих довкіллю.
Нагадаємо, через обстріл 2 січня російськими окупантами прибережної частини Херсона та акваторії Дніпра навколо міста масово загинула риба. У Держрибагентстві орієнтовно оцінили збитки у 390 млн грн.
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