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Новини Війна
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Прокуратура відкрила провадження за фактом масової загибелі риби у Дніпрі внаслідок обстрілу греблі Каховської ГЕС

риба

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Запорізької обласної прокуратури розпочали кримінальне провадження за фактом за порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора. 

"Суспільного резонансу в ЗМІ набув факт масової загибелі риби у нижньому б’єфі річки Дніпро через критичне зниження рівня води.

За даними правоохоронців, внаслідок обстрілу російськими військовими греблі Каховської ГЕС зазнав пошкодження її затворний механізм. Це вплинуло на рівень води у Каховському водосховищі та річці Дніпро, який продовжує стабільно знижуватись", - йдеться в повідомленні.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що існуюча екологічна ситуація у водоймі призводить до гибелі водних біоресурсів, що може призвести до зриву нересту навесні 2023 року.

Наразі тривають першочергові слідчі дії з метою установлення розміру збитків, завданих довкіллю.

 Нагадаємо, через обстріл 2 січня російськими окупантами прибережної частини Херсона та акваторії Дніпра навколо міста масово загинула риба. У Держрибагентстві орієнтовно оцінили збитки у 390 млн грн.

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Автор: 

Дніпро (3273) риба (224) Офіс Генпрокурора (3247)


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У картопляніків пишуть про потужний вибух якій було чути на 20км
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19.01.2023 12:17 Відповісти
нехай відберуть у бульбофюрера гучномовець. він його використовує не по призначенню.
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19.01.2023 13:22 Відповісти
Доведеться в кацапів вимагати повернення тонни риби зі своїх річок
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19.01.2023 12:38 Відповісти
та й Вам раджу запастися справками про погіршення фізично-психологічного стану з-за війни, потім подасте у суд на рашку й отримаєте кілька тис.далярів
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19.01.2023 20:50 Відповісти
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19.01.2023 12:53 Відповісти
"Целый ряд источников СМИ и депутатов Парламента сообщает о скорой отставке Кирилла Тимошенко." - Діалог. Здається дещо до Зеленського доходить! Сподіваюсь на подібну новину стосовно Єрмака, згода Ради на це не потрібна!!!
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19.01.2023 13:15 Відповісти
Тимошенко , ручная балонка Д'Ерьмака и папы Каламоя ! Одного выгонят другого назначат !
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19.01.2023 13:29 Відповісти
Треба займатись більш реальними ділами а не такими сумнівними в яких ніхто не понесе покарання. Не на часі.
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19.01.2023 14:48 Відповісти
зараз не на часі, а потім додадуть до списку контрибуцій
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19.01.2023 20:51 Відповісти
 
 